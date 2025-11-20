Szijjártó ve čtvrtek označil za šílené, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová žádá členské státy EU o další finanční podporu Ukrajině, zatímco v zemi funguje válečná mafie.
„Kdyby bylo vedení v Bruselu normální, okamžitě by zastavilo platby. Musíme vědět, za co byly peníze evropských daňových poplatníků na Ukrajině utraceny,“ řekl Szijjártó novinářům. „V celosvětových médiích se šíří zprávy o fungování tohoto zkorumpovaného systému, válečné mafie. A to je nejmírnější výraz, který teď použiji,“ dodal.
Ukrajinský parlament ve středu odvolal dva ministry, ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou a ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka. Jde o důsledek korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Haluščenko stál v čele rezortu energetiky před Hrynčukovou. Oba politici provinění popřeli.
Ukrajinské úřady obvinily v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru celkem sedm lidí. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Centrem skandálu je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Dva podezřelí, včetně Tymura Mindiče, někdejšího blízkého spolupracovníka prezidenta Volodymyra Zelenského, uprchli do zahraničí.
Szijjártó ve čtvrtek v Bruselu tvrdil, že vyhlídky pro Ukrajinu v tuto chvíli nejsou pozitivní. „Válka trvá už téměř čtyři roky a Rusko okupuje stále více ukrajinských území. Navíc sankce nedostaly ruskou ekonomiku na kolena,“ uvedl maďarský ministr. Dodal, že jeho země podpoří mírové iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.