Měl jsem vyvracet lži Johnsona o brexitu, kaje se před důchodem Juncker

Nyní 64letý Juncker strávil ve vrcholové politice téměř 40 let. Byl premiérem Lucemburska a šéfem Euroskupiny sdružující ministry financí eurozóny. V čele Evropské komise coby výkonného orgánu EU stál od listopadu 2014. Letos v prosinci jej nahradí Němka Ursula von der Leyenová.

Juncker dal rozhovor německému týdeníku Der Spiegel. Ten ho zpovídal už 16krát, tentokrát ale nejspíš naposledy. Juncker vzal novináře do své bruselské kanceláře, kde si všimli dvou knih na jeho stole – politologické práce Budoucnost je v Asii a beletristického díla Herbstbunt (barevný podzim) o stárnutí.

Juncker otočil úvodní otázku, proč svým nadšením pro EU nedokázal strhnout některé členské země jako Británii, Polsko či Maďarsko. „Skutečná otázka zní: proč se ostatním nepodařilo sdílet mé nadšení?“ odvětil.

Dodal, že není smutný, protože sympatie k EU podle něj mezi Evropany narostly a to právě i v důsledku brexitu, respektive problémů s ním spojených. Usuzuje tak i na základě voleb do Evropského parlamentu, který neovládli populisté.



Juncker viní z brexitu britské politiky, kteří prý vždy opakovali, že jsou v EU jen z ekonomických důvodů a o politickém sbližování nechtěli slyšet. „Když toto vypráví 40 let, nelze se divit, když si na to občané při referendu vzpomenou,“ uvedl v narážce na britské referendum o setrvání v EU z června 2016.



Prorok brexitu

Juncker tvrdí, že byl jedním z mála, kteří čekali, že v referendu těsně zvítězí odpůrci EU. Řekl, že tehdejšího britského premiéra Davida Camerona už v roce 2014 varoval, že v referendu prohraje. Cameron všelidové hlasování vypsal, sám ale agitoval proti odchodu z EU. Krátce po své porážce rezignoval.

„S tehdejším britským eurokomisařem Jonathanem Hillem jsem se vsadil: dostanu od tebe libru, když zastánci setrvání prohrají, ty dostaneš euro, když vyhrají. Dnes mám libru,“ pochlubil se Juncker.

Vzápětí musel vysvětlit, proč za udržení Británie v EU nebojoval. „Měl jsem mnoho pozvánek, ale Cameron dal najevo, že mě nemůže využít. Evropská komise je v Británii ještě méně oblíbená než na kontinentě,“ poznamenal bez podrobností.

„Rozhodl jsem se potom nezapojovat. Dnes to považuji za velkou chybu. Vyprávělo se tolik lží – i současným premiérem Borisem Johnsonem – že protihlas byl potřeba,“ doplnil. Narážel tak na obvinění, že zastánci brexitu včetně Johnsona používali před referendem nepravdivé argumenty, například o výši britského příspěvku do EU.

Trumpa usadil americkými statistikami

Juncker upozornil, že ve svém říjnovém projevu na rozloučenou v europarlamentu nechtěl vlastně nacionalismus označit za „hloupý,“ ale výrazem, který lze přeložit jako nudný, mdlý, dutý, ale také tísnivý, dusivý či temný. Zároveň však zdůraznil, že „nikdy nehovořil o Spojených státech evropských“ a nehájil tedy jednoznačnou federalizaci.

Chce ale, aby se v určitých zahraničněpolitických otázkách rozhodovalo napříště kvalifikovanou většinou, nikoli jako dosud jednomyslně. „Například když jde o to odsoudit stav lidských práv v Číně, nemůže to přece být tak, že jsme neschopní slova jen proto, že s tím jeden členský stát nesouhlasí,“ uvedl. „Ale pokud jde naopak o vojenské operace, musíme být opatrnější,“ dodal.

Juncker také dostal otázku, jak se mu loni v červenci podařilo v Bílém domě zažehnat vystupňování obchodní války mezi USA a EU. „Jedním z mých malých triků bylo, že jsem v rozhovoru s (americkým) prezidentem (Donaldem) Trumpem používal pouze americké statistiky. Když Trump řekl: „Já tvým číslům nevěřím!,“ odpověděl jsem: „To jsou tvoje čísla,“ vylíčil Juncker.

Doplnil, že na Trumpa zapůsobila i darovaná fotka hřbitova amerických vojáků v Lucembursku, kde jsou i ostatky generála George Pattona. „To jsou takové malé věci, které otvírají srdce,“ řekl o snímku Juncker. Pattonovy jednotky v roce 1945 osvobozovaly ze západu i Československo.

Portugalcům v Lucembursku vadili cizinci

Rozhovor připomněl Junckerovu pověst polyglota, který v různé míře ovládá němčinu, francouzštinu, angličtinu i další jazyky. „Když tady v komisi mluvím celý den se zaměstnanci ze všech zemí EU, pak se ty jazyky mísí. Rozumím (i) italsky, protože jsem si hrál na pískovišti s dětmi italských pracovníků,“ prozradil.

„Nevím, v jakém jazyku sním,“ řekl Juncker, který rozumí i portugalštině, neboť vyrůstal v oblasti s portugalskými přistěhovalci. „Jako premiéra Lucemburska mě lucemburští Portugalci často zastavovali na chodníku a říkali: Pane Juncker, v Lucembursku je vše v pořádku, ale je tu příliš mnoho cizinců. To je skutečně úspěšná integrace, ne?“ prohodil.

Během rozhovoru ovšem nepadla jediná otázka na evropskou migrační krizi, která vyvrcholila v roce 2015 a jejíž řešení Juncker podle kritiků (plně) nezvládl. Prostor nedostala ani výtka, že Lucembursko je daňovým rájem, proti nimž se EU jinak vymezuje.

„Orbánovi jsem (soukromě) vždy říkal diktátor, jen jednou byly (ale) nad námi mikrofony,“ okomentoval Juncker různě hodnocený záznam médií z května 2015. Juncker v něm spíše žertovně než káravě nazývá diktátorem maďarského premiéra Viktora Orbána, kterému odpůrci připisují autoritářské tendence.

„Na tuto otázku neodpovídám. Taková falešná tvrzení ubližují více mé rodině než mě,“ odrazil Juncker dotaz, zda mu vadí, že byl opakovaně obviněn z údajné náklonnosti k alkoholu.

Líbání s Putinem Evropu nepoškodilo

„Víte, když děláte politiku, musíte lidi milovat,“ pronesl při vysvětlování, jak přistupuje k tomu, že si s ním někdy udělá za den selfie až 200 občanů.

Junckera se zeptali i na jeho kontaktnost, neboť často různé politiky líbá, objímá či poplácává po zádech. „Někdy si myslím, že nejhorší věcí na vězení je, že nezažíváte tělesnou blízkost. Nedokážu si vůbec představit, že se nedotýkám jiných lidí nebo že se jiní nedotýkají mě,“ opáčil.

„(Turecký prezident Recep Tayyip) Erdogan mě políbil – tak jsem ho také políbil. Políbil jsem (ruského prezidenta Vladimira) Putina a Putin políbil mě. Ani jedno pro Evropu rozhodně nebylo nevýhodou,“ dodal.

Strach z důchodu Juncker nevyjádřil. „Nebojím se černé díry. Mám doma 40 000 knih,“ naznačil, čím se zabaví. Potvrdil také, že plánuje sepsat paměti.

„Vždy jsem se snažil dostat co nejvíce žen do vedoucích pozic. Zvýšil jsem podíl žen na vedoucích postech v komisi ze 30 na 41 procent. Takže mě těší, že čím dál víc žen získává přístup do politiky, což ji mění. Ale svět se tím nutně nestane lepším,“ okomentoval, že po něm poprvé nastoupí do čela komise žena.

Juncker na summitu líbal Zemana a málem spadl z pódia (video z 12.7.2018):