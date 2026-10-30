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Kanada s EU založí Alianci pro budoucnost, zní ze summitu

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  18:06aktualizováno  18:51
Předseda Evropské rady António Costa, kanadský premiér Mark Carney a šéfka...

Předseda Evropské rady António Costa, kanadský premiér Mark Carney a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na kanadsko-unijním summitu v Montrealu. (30. října 2026) | foto: Reuters

Předseda Evropské rady António Costa, kanadský premiér Mark Carney a šéfka...
Předseda Evropské rady António Costa, kanadský premiér Mark Carney a šéfka...
Předseda Evropské rady António Costa, kanadský premiér Mark Carney a šéfka...
Kanadský premiér Mark Carney (třetí zleva, 30. října 2026)
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Evropská unie a Kanada chtějí do summitu v roce 2027 upřesnit podobu užšího přidružení Kanady k Unii, které nebude znamenat plné členství. Stojí to závěrečném prohlášení z dvoudenního summitu, který v pátek skončil v Montrealu. Kanada se také připojí k unijní půjčce pro Ukrajinu.

Evropská unie a Kanada podle tohoto dokumentu vytvoří Alianci pro budoucnost, která propojí jejich ekonomiky, posílí hospodářskou a strategickou bezpečnost a zvýší odolnost dodavatelských řetězců, zejména v oblasti kritických surovin a strategických technologií.

Cílem je rovněž prohloubit spolupráci v energetice, obraně, digitálních technologiích a obchodu. Kanadský premiér Mark Carney pátek označil za „historický“. Svět se podle něj stává nebezpečnějším a rozdělenějším a mezinárodní instituce, na něž se státy spoléhají, oslabují.

Hospodářská integrace se podle kanadského premiéra stala zbraní a cla nástrojem nátlaku. Technologie zároveň mění povahu války, strukturu ekonomik i schopnost států vládnout. „Už ve Štrasburku jsem řekl, že v této bouři může osamělý strom padnout, ale les nikoliv,“ prohlásil Carney s odkazem na svůj projev během zářijového zasedání Evropského parlamentu.

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Dodal, že kořeny jednotlivých stromů se v zemi propojují a vzájemně si předávají živiny. Společně tak vytvářejí odolný a soběstačný ekosystém. Stejný princip by podle něj měl stát i v základu spolupráce Kanady a EU. Dodal, že obě strany společně chrání své hodnoty a vytvářejí prostředí, v němž mohou jejich občané prosperovat.

Nová aliance má podle Carneyho přinést konkrétní příležitosti mladým lidem, výzkumníkům i podnikům. Kanada chce například rozšířit svou účast v evropském výměnném programu Erasmus+ a zahájit jednání o zapojení do příští generace programu Horizon Europe. Kanadští studenti by tak mohli snadněji studovat na evropských univerzitách a výzkumníci získat přístup k evropským výzkumným kapacitám a superpočítačům.

„Užší spolupráce na nejvyšší politické úrovni nám umožní vyměňovat si názory, určovat společné priority a koordinovat naše reakce na společné výzvy. V tomto duchu vítáme účast kanadského premiéra na zasedání Evropského politického společenství v Jerevanu a těšíme se na nadcházející setkání v Dublinu, stejně jako na stále častější jednání s kanadskými ministry v rámci příslušných zasedání Rady EU a ministerských schůzek,“ stojí v sedmistránkovém prohlášení ze summitu.

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Předseda Evropské rady António Costa upřesnil, že Carney přijede na neformální summit EU, který se koná v polovině listopadu v Irsku. Zároveň podle něj bude Evropská komise pořádat pravidelná jednání s kanadskou vládou.

„Zároveň budeme pracovat na tom, abychom do summitu EU-Kanada v roce 2027 vymezili podobu stále užšího přidružení Kanady k EU, které by nepředstavovalo plné členství. Toto hlubší propojení má vyjádřit naše společné úsilí a spolupráci při dosahování sdílených cílů, jimiž jsou prosperita, hospodářská bezpečnost a strategická autonomie,“ dodává text.

Užším propojením budují EU a Kanada takzvanou Alianci pro budoucnost založenou na důvěře a sdílených hodnotách, uvádí prohlášení. „Tato aliance odpovídá rozsahu současných výzev a příležitostí a posílí svobodu, prosperitu a bezpečnost, které naši občané očekávají a na které mají právo. Společně jsme silnější,“ stojí v závěru textu, který nakonec neobsahuje termín přidružené členství, který původně v souvislosti s Kanadou zmiňovala šéfka EK Ursula von der Leyenová.

Carney také oznámil, že se jeho země připojí k unijní půjčce pro Ukrajinu. Kanada poskytne 500 milionů eur (12,2 miliardy korun).

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