Kdy se může Island stát členem EU. Jeho ministryně řekla datum

Šéfka islandské diplomacie Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttirová řekla, že je optimistkou, že by se její země mohla připojit k EU už v roce 2028. Očekává přitom, že nejtěžšími body jednání budou rybolov a zemědělství.
Island se v minulosti s EU neshodl ohledně rybolovných kvót, které ovlivňují jeden z hlavních hnacích motorů jeho ekonomiky.
Ministryně uvedla, že jakékoli obnovené rozhovory by se měly hned na začátku zaměřit právě na nejobtížnější otázky, jako jsou rybolov, zemědělství a trh práce.
Island uspořádá referendum o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií
Islandská vláda navrhla uspořádat 29. srpna referendum o obnovení jednání o členství v EU. Reykjavík proces v roce 2013 zmrazil, když se k moci dostala euroskeptičtější vláda.
„Viděli jsme, že je prospěšné mít hlas u jednacího stolu,“ řekla ve středu Gunnarsdóttirová v rozhovoru v Bruselu.
Severská země, kde žije téměř 400 tisíc lidí, je zakládajícím členem NATO, Je už součástí jednotného evropského trhu i schengenské zóny otevřených hranic.
Průzkumy ukázaly, že nárůst životních nákladů a totální válka Ruska proti Ukrajině obnovily zájem Islandu o vstup do bloku. Také opakované hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa anektováním Grónska, které se nachází mezi Islandem a Spojenými státy, zesílily zájem Islanďanů o případné členství v EU.
Pokud voliči podpoří obnovení rozhovorů, o plném členství by se muselo konat další referendum.
EU ve středu oznámila, že s Islandem uzavřela dohodu o bezpečnostním partnerství. V Bruselu ji podepsaly šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová a Gunnarsdóttirová. Dohoda si klade za cíl posílit bezpečnostní spolupráci, zejména v Arktidě. Předpokládá například každoroční dialogu o bezpečnosti a obraně.
Island nemá vlastní ozbrojené síly a jeho obranu v současnosti zajišťují Spojené státy a NATO.