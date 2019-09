Migrační tlak zesílil. Pašeráci mění taktiku. EU se dohaduje

Větší počet hlásí i Řecko, jen za poslední týden to bylo zhruba 1 500 migrantů. Řecké úřady se obávají přílivu tisíců lidí v důsledku rozhodnutí turecké vlády, která chce migranty v Istanbulu přemístit do táborů u hranic se Sýrií. Ti, kteří se chtějí stěhování vyhnout, prý proto raději zamíří do Evropy.

Podle italského deníku il Giornale jen za prvních 18 dní měsíce září přistálo v Itálii 1 435 migrantů, zatímco za celé loňské září to bylo 947 případů.

Deník příčinu vidí ve změně vlády, kdy vůči migrantům a lodím neziskových organizací přísnou politiku bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho střídá politika levicové vlády premiéra Giuseppa Conteho.

Právě ten se minulý týden shodl s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, že je třeba prosadit automatické a povinné přerozdělování žadatelů o azyl. Těm státům, které odmítnou, by měl hrozit finanční postih. Dnes o tom mají jednat ministři vnitra několika evropských zemí při setkání na Maltě.

Proti přerozdělování jsou tradičně státy visegrádské čtyřky a Rakousko. O víkendu zazněl kritický hlas i ze Švýcarska. Ministr pro migraci Mario Gattiker v médiích uvedl, že od začátku migrační krize v roce 2015 Evropa neudělala vůbec nic.

Podle něj není rozumné rozdělovat migranty do jiných zemí bez toho, aniž by měli právo na azyl. Za klíčové považuje, aby se zrychlil proces udělování či odmítání azylu a také fungovala repatriační politika.

Pašeráci změnili taktiku

„Méně byrokracie a rychlejší procedury jsou nutné,“ řekl s tím, že je třeba v rámci Unie sjednotit azylovou politiku. „Nemůže být, že osoby z Afghánistánu získají v devadesáti procentech právo na pobyt v jedné zemi a ve čtyřiceti procentech jinde. To způsobuje migraci v rámci Evropy,“ dodal.

Nicméně podle italské verze listu The Local zářijový příliv migrantů nesouvisí se změnou vlády v Římě, ale s tím, že pašeráci změnili taktiku.

Podle listu je ve Středozemním moři nový trend. Dokládá to na číslech: více než pět tisíc migrantů z Afriky připlulo letos podle deníku do Itálie bez pomoci pobřežní stráže nebo lodí neziskových organizací. Často jejich příjezd prý ani nikdo neregistruje.

„Myslíme si, že tam jsou nové trasy. Nikoli už z Libye, ale z Tuniska, odkud je cesta přes moře kratší, bezpečnější a také se dá zvládnout na menších lodích,“ citoval italského prokurátora Salvatore Vella list La Stampa. Například v pátek v noci takto připlulo na italskou Lampedusu 108 lidí.

Podle deníku The Local přesun migrantů z Libye do Tuniska zapříčinilo i to, že libyjská pobřežní stráž začala moře více hlídat.