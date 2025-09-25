EU by mohla použít zmrazená ruská aktiva na podporu Ukrajiny, prosazuje Merz

Merz navrhuje poskytnout Ukrajině s pomocí zmrazených aktiv ruské centrální banky uložených v Evropě bezúročný úvěr až za 140 miliard eur (3,4 bilionu Kč), napsala agentura DPA. „Půjčka by se začala splácet až poté, co by Rusko Ukrajině nahradilo způsobené škody,“ píše Merz.
V posledních letech se podle kancléře postupovalo pouze ad hoc podle aktuální situace. „Nyní se zasazuji o mobilizaci finančních prostředků v rozsahu, který zajistí vojenskou odolnost Ukrajiny na několik let,“ uvedl šéf německé vlády.
Pokud by byl německý plán zrealizován, nemusely by členské státy EU financovat velkou část podpory, kterou bude Ukrajina v nejbližší době potřebovat, ze svých vlastních rozpočtů. Místo toho by pouze poskytly záruky pro případ, že by zmrazené ruské finanční prostředky bylo třeba neočekávaně uvolnit, píše agentura DPA.
Kyjev by tak od EU dostal dlouhodobou podporu, aniž by se porušila majetková práva, zdůraznila agentura Reuters. Za úvěr by se zpočátku zaručily členské státy a později od roku 2028 by byl kryt dlouhodobým rozpočtem EU, dodává Reuters.
|
Kyjev nesmí kapitulovat, pozítří by byla na řadě další země, varoval Merz
Kancléř chce svůj návrh předložit příští týden na neformálním summitu EU v Kodani. O tom, že EU zvažuje financování obrany Ukrajiny z ruských zmrazených aktiv, mluvila začátkem tohoto měsíce i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.