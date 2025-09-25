EU by mohla použít zmrazená ruská aktiva na podporu Ukrajiny, prosazuje Merz

Autor: ,
  20:03
Německý kancléř Friedrich Merz prosazuje, aby Evropská unie použila zmrazená ruská aktiva k poskytnutí úvěru Ukrajině. Peníze by podle něj měly Kyjevu pomoci financovat jeho válečné úsilí. Šéf německé vlády to napsal v příspěvku do deníku Financial Times (FT). Je to první veřejný projev podpory takového kroku ze strany Německa od takto vysoko postaveného politika, připomněla agentura Reuters.
Volodymyr Zelenskyj a Friderich Merz v Berlíně (13. srpna 2025)

Volodymyr Zelenskyj a Friderich Merz v Berlíně (13. srpna 2025) | foto: Reuters

Volodymyr Zelenskyj a Friedrich Merz v Berlíně (13. srpna 2025)
Německý kancléř Friedrich Merz jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil vojenskou námořní základnu v Rostocku...
Ukrajinské drony napadly petrochemický podnik v ruském Baškirsku, kde způsobily...
6 fotografií

Merz navrhuje poskytnout Ukrajině s pomocí zmrazených aktiv ruské centrální banky uložených v Evropě bezúročný úvěr až za 140 miliard eur (3,4 bilionu Kč), napsala agentura DPA. „Půjčka by se začala splácet až poté, co by Rusko Ukrajině nahradilo způsobené škody,“ píše Merz.

V posledních letech se podle kancléře postupovalo pouze ad hoc podle aktuální situace. „Nyní se zasazuji o mobilizaci finančních prostředků v rozsahu, který zajistí vojenskou odolnost Ukrajiny na několik let,“ uvedl šéf německé vlády.

Pokud by byl německý plán zrealizován, nemusely by členské státy EU financovat velkou část podpory, kterou bude Ukrajina v nejbližší době potřebovat, ze svých vlastních rozpočtů. Místo toho by pouze poskytly záruky pro případ, že by zmrazené ruské finanční prostředky bylo třeba neočekávaně uvolnit, píše agentura DPA.

Kyjev by tak od EU dostal dlouhodobou podporu, aniž by se porušila majetková práva, zdůraznila agentura Reuters. Za úvěr by se zpočátku zaručily členské státy a později od roku 2028 by byl kryt dlouhodobým rozpočtem EU, dodává Reuters.

Kyjev nesmí kapitulovat, pozítří by byla na řadě další země, varoval Merz

Kancléř chce svůj návrh předložit příští týden na neformálním summitu EU v Kodani. O tom, že EU zvažuje financování obrany Ukrajiny z ruských zmrazených aktiv, mluvila začátkem tohoto měsíce i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Amazon zaplatí 2,5 miliardy dolarů za urovnání žaloby ohledně služby Prime

Americký internetový obchod Amazon, založený a vlastněný třetím nejbohatším mužem planety Jeffem Bezosem, musí ve Spojených státech zaplatit 2,5 miliardy dolarů (zhruba 52 miliard Kč). Uživatele...

25. září 2025  20:29

Moc jsem věřil lidem, říká Hlubuček a vinu odmítá. Odposlechy však hovoří jinak

Premium

Exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček, jeden z obviněných v kauze rozkrádání zakázek pražského dopravního podniku (DPP), ve čtvrtek před soudem zvolil jednoduchou obhajobu: o ničem jsem...

25. září 2025  20:29

Šlachta podal trestní oznámení kvůli nemocničním zakázkám. Firma se brání

Společnost Omnimedics odmítá obvinění, které vůči ní vznesl senátor a předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta v souvislosti se zakázkami na dodávky dlouhodobé mechanické srdeční podpory v letech 2015...

25. září 2025  20:08

EU by mohla použít zmrazená ruská aktiva na podporu Ukrajiny, prosazuje Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prosazuje, aby Evropská unie použila zmrazená ruská aktiva k poskytnutí úvěru Ukrajině. Peníze by podle něj měly Kyjevu pomoci financovat jeho válečné úsilí. Šéf...

25. září 2025  20:03

Zákaz prodeje chipsů po osmé večer. Mnichov si po stížnostech došlápl na kiosky

V Mnichově se rozhodli řešit noční hluk a nepořádek v ulicích netradičním způsobem. Po osmé hodině večer zakázali v univerzitní čtvrti prodej brambůrků a od deseti hodin následně i piva. Rozhodnutí...

25. září 2025

Důchody, Green Deal, výdaje na obranu. Lídři se utkají v debatě CNN Prima News

O důchodech, Green Dealu či výdajích na obranu budou v předvolební debatě CNN Prima News diskutovat zástupci sedmi stran a hnutí kandidujících do Sněmovny. Hnutí ANO bude zastupoval Karel Havlíček,...

25. září 2025,  aktualizováno  19:55

Policie zná totožnost hazardéra z metra. Chlapci na spřáhle není ani patnáct let

Pražská policie vypátrala chlapce, který koncem srpna jezdil na spřáhle metra a následně utekl do tunelu. Jeho počínání tehdy zachytily kamery. Protože je mu méně než 15 let, nebudou vyšetřovatelé k...

25. září 2025  19:37

Úřad práce čeká do konce roku až 600 tisíc žádostí o novou dávku, řekl Jurečka

O novou dávku, která od 1. října nahradí čtyři příspěvky, by do konce roku mohlo požádat na 600 tisíc domácností. Pracovníci úřadu práce se nyní školí v přijímání žádostí, řekl ministr práce a...

25. září 2025  19:34

Rakousko přilákalo vědce z USA. Poděkujme Trumpovi, zní z akademie věd

Rakousko přilákalo na granty 25 podle něho špičkových vědců z amerických vysokých škol, na které dopadly škrty současné americké administrativy týkající se vysokých škol. Ve čtvrtek o tom informovala...

25. září 2025  19:09

Varšavě hrozí noční zákaz prodeje alkoholu ve večerkách a na benzinkách

Varšavu zřejmě čeká zavedení zákazu prodeje alkoholických nápojů ve večerkách a na čerpacích stanicích v nočních hodinách. Varšavský primátor Rafal Trzaskowski ve čtvrtek oznámil, že se na tom dohodl...

25. září 2025  19:07

Čína digitálně upravila australský horor. Pár gayů na svatbě změnila na heteropár

Australský horor, v němž se objevuje scéna svatby osob stejného pohlaví, byl v Číně údajně digitálně upraven, aby se zdálo, že sňatek uzavírá heterosexuální pár. Homosexualita je v Číně legální od...

25. září 2025  18:27

Stačilo! vidí prostor pro přímé platby mimo systém zdravotního pojištění

Hnutí Stačilo! připouští věc, která byla zatím pro levicové politiky tabu. Ve volebním programu udeří do očí věta, že uskupení, za které kandidují komunisté a sociální demokraté vidí prostor pro...

25. září 2025  18:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.