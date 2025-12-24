EU bude bránit svobodu projevu, řekla von der Leyenová. Reagovala na sankce USA

  17:16
Evropská komise (EK) bude i nadále bránit svobodu projevu, uvedla dnes předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Reagovala tím na sankce, které Spojené státy uvalily na pět lidí, podle Washingtonu za cenzuru. Sankce ve formě vízového omezení odsoudila Francie, Německo, Španělsko či předseda Evropské rady António Costa a britská vláda.
Ursula von der Leyenová (24. června 2025)

foto: Profimedia.cz

Emmanuel Macron.na základně ve Spojených arabských emirátech (21. prosince 2025)
Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...
Předseda Evropské rady Antonio Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von...
Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton v Evropském parlamentu (12. března...
Francouzský prezident Emmanuel Macron hovořil s někdejším francouzským ministrem a bývalým eurokomisařem Thierrym Bretonem, který je podle médií jedním ze sankcionovaných.

Spojené státy v úterý zakázaly vstup do země pěti lidem, jejich jména ale zpráva amerického ministerstva zahraničí neuvádí. Hovoří o radikálních aktivistech a útočných nevládních organizacích. Podle agentury AFP je mezi těmito lidmi i Breton. Pětice sankcionovaných se podle Washingtonu podílela na prosazování cenzury na amerických internetových platformách, z pohledu EK jde ale o lidi, kteří se zasazují o přísnou regulaci technologického sektoru a o boj proti dezinformacím na internetu.

„Svoboda projevu je základem naší silné a pulzující evropské demokracie. Jsme na ni hrdí. Budeme ji chránit. Protože Evropská komise je strážkyní našich hodnot,“ napsala na síti X von der Leyenová.

Paříž odsoudila americké sankce proti pětici Evropanů. Důvodem je podle USA cenzura

Podle Costy jsou opatření v podobě vízových omezení mezi spojenci, partnery a přáteli nepřijatelná. „Evropská unie stojí pevně při obraně svobody projevu, spravedlivých digitálních pravidel a své suverenity v oblasti regulací,“ napsal Costa.

Macron na síti X napsal, že s Bretonem hovořil a že mu poděkoval za jeho významný přínos ve službě Evropě. „Budeme pevně stát proti nátlaku a budeme Evropany chránit,“ napsal Macron. Zdůraznil, že regulace přijaly Evropský parlament a Rada EU v rámci demokratického a suverénního procesu. Regulace mají podle něj zajistit, že „to, co je nezákonné off-line, je nezákonné také on-line“, a zároveň nejsou namířeny proti žádné zemi.

„Pravidla upravující digitální prostor Evropské unie nemají být stanovována mimo Evropu,“ napsal Macron na síti X.

Proti americkým sankcím se vymezila i britská vláda. „Ačkoliv má každá země právo na vlastní vízová pravidla, my podporujeme takové zákony a instituce, které se snaží zbavit internet toho nejškodlivějšího obsahu,“ uvedl mluvčí britské vlády, kterého cituje agentura Reuters. Sociální sítě by podle mluvčího neměly sloužit například k zobrazování sexuálního zneužívání dětí ani k šíření nenávisti a násilí.

Breton, který ve Francii byl ministrem hospodářství, financí a průmyslu v letech 2005 až 2007 a eurokomisařem pro vnitřní trh v letech 2019 až 2024, v reakci na sankce kritizoval to, co na síti X označil za „závan mccarthismu“. Narážel tím na protikomunistický hon na čarodějnice, který v 50. letech minulého století vedl americký senátor Joseph McCarthy.

Sankce se podle AFP kromě Bretona týkají i čtyř zástupců neziskových organizací, které o sobě tvrdí, že bojují proti dezinformacím a nenávistným projevům na internetu.

„Ministerstvo zahraničí podniká rozhodné kroky proti pěti jednotlivcům, kteří stáli v čele organizovaných snah donucovat americké platformy k cenzuře, demonetizaci a potlačování amerických názorů, s nimiž nesouhlasí,“ uvedl v úterním prohlášení americký ministr zahraničí Marco Rubio.

24. prosince 2025  17:16

