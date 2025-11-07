Brusel chce pozastavit přelomové zákony o AI. Pod tlakem USA a technologických gigantů

Autor: ,
  9:28
Evropská komise navrhuje pozastavit část svých přelomových zákonů o umělé inteligenci (AI) pod silným tlakem velkých technologických firem a vlády USA. Listu Financial Times to řekl vysoký úředník EU.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

EU jedná s Trumpovou administrativou o úpravách zákona o umělé inteligenci a dalších digitálních předpisů v rámci širšího procesu zjednodušování unijní legislativy.

Brusel se chystá zmírnit část svých digitálních pravidel, včetně zákona o umělé inteligenci, který vstoupil v platnost loni. Tento krok odráží snahu EU zvýšit konkurenceschopnost bloku vůči USA a Číně a snížit technologickou závislost Evropské unie na Spojených státech a Číně.

Technologičtí giganti dál pumpují miliardy do AI. Investoři neskrývají obavy

Evropský blok čelil silnému tlaku ze strany americké vlády a velkých technologických společností, ale i evropských skupin, kvůli svému zákonu o umělé inteligenci, který je považován za jeden z nejpřísnějších na světě v rámci regulací této rychle se rozvíjející technologie.

Návrh přichází uprostřed širší debaty o tom, jak agresivně by měl blok prosazovat svá digitální pravidla tváří v tvář ostré reakci velkých amerických technologických společností podporovaných americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Ačkoli zákon vstoupil v platnost v srpnu 2024, mnoho z jeho ustanovení nabude účinnosti až v příštích letech.

Většina ustanovení týkajících se vysoce rizikových systémů AI, které mohou představovat vážná rizika pro zdraví, bezpečnost nebo základní práva občanů, má nabýt účinnosti v srpnu 2026.

Nařízení EU o umělé inteligenci má konečné znění, ještě letos má začít platit

V návrhu, do kterého nahlédl deník Financial Times, EK zvažuje, že společnostem porušujícím pravidla pro používání AI s nejvyšším rizikem poskytne roční odklad.

Brusel také navrhuje odložit ukládání pokut za porušení nových pravidel transparentnosti AI do srpna 2027, aby „poskytl dostatečný čas na přizpůsobení se poskytovatelům a provozovatelům systémů AI“.

Jakmile komise návrh předloží, budou o něm jednat europoslanci a evropské země, jejichž souhlas bude zapotřebí.

V říjnu například prezidentka Googlu pro Evropu, Blízký východ a Afriku Debbie Weinsteinová vyzvala Evropskou unii, aby zjednodušila složité a protichůdné předpisy týkající se AI a technologií. Připojila se tak k řadě dalších představitelů velkých společností z amerického Silicon Valley, kteří si stěžují na dopad pravidel EU na jejich schopnost podnikat v unii.

Vstoupit do diskuse

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Duševně nemocný muž se zabarikádoval v domě, policisté museli prokopnout dveře

Muž se zabarikádoval v domě, policisté se k němu museli prodrat přes hromady...

Duševně nemocný muž se minulý víkend zabarikádoval v domě na Hodonínsku a odmítal s kýmkoliv mluvit. Znepokojení příbuzní tak přivolali na pomoc policisty a záchrannou službu.

7. listopadu 2025  9:56

Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Advokát Pavel Jelínek přichází na vyhlášení rozsudku ke Krajskému soudu v...

Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na...

7. listopadu 2025,  aktualizováno  9:39

Lavrov upadl v nemilost. Zpackal summit s Trumpem, tak ho Kreml trestá

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku....

Sergej Lavrov zažívá možná nejtěžší chvíle za dvacet let svého působení v čele ruské diplomacie. Podle ruských médií byl potrestán za nevydařený summit v Budapešti, který americká strana odpískala v...

7. listopadu 2025  9:36

Střet zájmů není překážkou k mé nominaci na post premiéra, řekl Babiš

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Předseda hnutí ANO odmítl, že by jeho střet zájmů kvůli vlastnictví koncernu Agrofert byl překážkou pro jeho jmenování na post premiéra. „Zákonnou překážkou to určitě není, já slíbil panu...

7. listopadu 2025  9:36

Řidič tramvaje tyčí zlomil ruku cestujícímu, po přezkumu případu nebude stíhaný

Policie hledá svědky napadení

Řidič tramvaje, který loni v lednu udeřil cestujícího kovovou tyčí, jednal v sebeobraně. K takovému závěru došli kriminalisté, kteří přezkoumali incident z pražské zastávky Lehovec a rozhodli o...

7. listopadu 2025  9:34

Soudruhu, jsi blbec. Manželé čelí v boji s autodromem urážkám i výhrůžkám

Manželé Naděžda Huličková a Jiří Hulička, kteří žalují Autodrom Most kvůli...

Manželé Huličkovi z Mostu, kteří kvůli hluku roky bojují s tamním autodromem, se stali terčem různých agresivních reakcí. Díky jednomu z takových mailů se tento týden dozvěděli, že jim v bitvě dal za...

7. listopadu 2025  9:30

Brusel chce pozastavit přelomové zákony o AI. Pod tlakem USA a technologických gigantů

Sídlo společnosti Google v Mountain View v Kalifornii (ilustrační snímek)

Evropská komise navrhuje pozastavit část svých přelomových zákonů o umělé inteligenci (AI) pod silným tlakem velkých technologických firem a vlády USA. Listu Financial Times to řekl vysoký úředník...

7. listopadu 2025  9:28

Akcionáři Tesly rozhodli. Musk se může stát prvním dolarovým bilionářem

Elon Musk (20. ledna 2025)

Akcionáři výrobce elektromobilů Tesla na čtvrteční valné hromadě schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard...

6. listopadu 2025  23:46,  aktualizováno  7. 11. 8:51

Po otevření balíčku na základně Air Force One onemocnělo několik lidí

Air Force One, letadlo, které přepraví odstupujícího prezidenta Donalda Trumpa...

Na americkou vojenskou základnu v Marylandu byl doručen podezřelý balíček, po jehož otevření se udělalo několika lidem nevolno a někteří z nich museli být převezeni do nemocnice.

7. listopadu 2025  7:14

Letošní říjen byl třetím nejteplejším za dobu měření, uvedl Copernicus

Ilustrační foto

Letošní říjen byl třetím nejteplejším desátým měsícem roku od začátku záznamů unijní služby Copernicus. Vyšší průměrné teploty byly v říjnu jen v letech 2024 a 2023. Letos v říjnu byla průměrná...

7. listopadu 2025  6:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

USA zaútočily na další loď v Karibiku. Zabily přitom tři muže

Americký ministr obrany Pete Hegseth během slyšení ve Sněmovně reprezentantů...

Americká armáda ve čtvrtek zabila tři muže při úderu na loď, která údajně pašovala drogy v mezinárodních vodách v Karibském moři. Americký ministr obrany Pete Hegseth zabité označil za...

7. listopadu 2025  6:42

KLDR odpálila další testovací střelu směrem k Japonsku

Severní Korea zkušebně odpálila několik střel s plochou dráhou letu do moře u...

Severní Korea v pátek odpálila nejméně jednu balistickou střelu směrem do moře východně od svého pobřeží. KLDR v posledních týdnech stupňuje tempo testování svých zbraňových systémů, včetně odpálení...

7. listopadu 2025  6:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.