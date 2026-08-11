Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Popel ze soptící Etny pokryl Katánii. Prach přerušil na místním letišti provoz

Autor: ,
  22:04
Oblaka sopečného prachu dýmajícího ze sicilské Etny zahalila přístavní město...

Oblaka sopečného prachu dýmajícího ze sicilské Etny zahalila přístavní město Katánii. Popel pokryl i tamější letiště, které přerušilo dopravu. (11. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Oblaka sopečného prachu dýmajícího ze sicilské Etny zahalila přístavní město...
Oblaka sopečného prachu dýmajícího ze sicilské Etny zahalila přístavní město...
Oblaka sopečného prachu dýmajícího ze sicilské Etny zahalila přístavní město...
Oblaka sopečného prachu dýmajícího ze sicilské Etny zahalila přístavní město...
12 fotografií
Etna na Sicílii za poslední dny znovu předvádí svou sílu. Silné výbuchy chrlí do okolí popel a sopečný prach, který v Katánii pokryl auta, ulice i další veřejná prostranství. Oblaky popela výrazně zkomplikovaly také leteckou dopravu. Místní letiště muselo kvůli bezpečnosti přerušit všechny přílety i odlety.

Prázdninové svízele pocítili cestující na katánském letišti Fontanarossa které patří mezi nejrušnější letecké uzly v zemi. Letištní společnost SAC kvůli sopečnému prachu z hřímající Etny přerušila provoz.

Letadla tak musejí přistávat v Palermu. Odklon se týkal přibližně 190 letů, stovky lidí na zasaženém letišti uvízly. Podle italských médií vedení letiště cestující o komplikacích dostatečně neinformovalo a nezajistilo alternativní způsob dopravy.

Oblaka sopečného prachu dýmajícího ze sicilské Etny zahalila přístavní město Katánii. Popel pokryl i tamější letiště, které přerušilo dopravu. (11. srpna 2026)
Oblaka sopečného prachu dýmajícího ze sicilské Etny zahalila přístavní město Katánii. Popel pokryl i tamější letiště, které přerušilo dopravu. (11. srpna 2026)
Oblaka sopečného prachu dýmajícího ze sicilské Etny zahalila přístavní město Katánii. Popel pokryl i tamější letiště, které přerušilo dopravu. (10. srpna 2026)
Oblaka sopečného prachu dýmajícího ze sicilské Etny zahalila přístavní město Katánii. Popel pokryl i tamější letiště, které přerušilo dopravu. (10. srpna 2026)
Oblaka sopečného prachu dýmajícího ze sicilské Etny zahalila přístavní město Katánii. Popel pokryl i tamější letiště, které přerušilo dopravu. (10. srpna 2026)
12 fotografií

Ceny za dvouhodinovou jízdu z Katánie do Palerma se postupně vyšplhaly až na nehorázných 700 eur za osobu, což je téměř 17 tisíc korun. Italský herec Filippo Lagana odsoudil chaotickou situaci na sociálních sítí. Nedávno podstoupil transplantaci jater a životně důležité léky zůstaly po zrušeném letu v nákladovém prostoru. „Cestu do Palerma jsme si měli hradit sami bez nároku na vrácení peněz. Mohl jsem skončit v nemocnici,“ rozčílil se herec.

Letiště chrání motory zaparkovaných letadel speciálními kryty, které tak brání turbíny před poškozením.

Kdy sopka vybuchne znovu? Červnová erupce Etny ukázala, že stromy napovědí

Podle agentury Reuters prach doletěl až na Maltu, kde tamější letiště v úterý zrušilo přibližně 11 letů a další spoje měly zpoždění. „Potýkáme se s narušením leteckého provozu kvůli sopečnému oblaku prachu, který zahalil maltské ostrovy,“ oznámilo tamější letiště.

Sopečný popel se pohybuje jihovýchodním a jihozápadním směrem, prach pokryl pláže, kopce a ulice města Katánie. Silná vrstva popela představuje riziko i pro bezpečnost silničního provozu. Italské úřady 10. srpna vydaly nejvyšší červený stupeň varování ze čtyřbodové stupnice. O den později výstrahu snížily na druhý, žlutý stupeň.

Ani žhnoucí vulkán turisty nezastavil před před nebezpečnými cestami až k jeho úpatí. Podle italských médií tam nadšenci chodí pozorovat lávové proudy.

Bouřící Etna poutá pozornost. Turisté blokují místní ulice a riskují zdraví

Podobná omezení musí letiště v Katánii kvůli nedaleké aktivní sopce přijímat i několikrát ročně. Lety jsou pak většinou přesměrovány na letiště v Comisu či Palermu. V letní sezoně míří do Katánie i několik leteckých spojů z Prahy.

Nejvyšší aktivní sopka Evropy, jejíž proměnná výška nyní činí 3324 metrů, zažila za posledních 500 tisíc let četné erupce.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání

Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)

Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...

Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď

Klesající hladina Dunaje v maďarské Budapešti odhalila německý vojenský...

Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

USA obvinily členy kartelu CJNG z pokusu koupit zbraně v Česku

Ilustrační snímek

Americké úřady obvinily čtyři členy mexického kartelu CJNG z pokusu nakoupit zbraně a střelivo v Česku, za což jim hrozí doživotí; dva z nich už byli vydáni do USA a o vydání dalších dvou se jedná.

12. srpna 2026  1:19,  aktualizováno  1:34

Nejbohatší Rusku drtí ukrajinské drony. Wildberries bez pomoci Kremlu nepřežije

Premium
Taťjana Vladimirovna Bakalčuková, Wildberries

Z učitelky angličtiny na mateřské dovolené se vypracovala na nejbohatští ženu Ruska – za dvacet let ovládla domácí trh a postavila impérium, kterému se přezdívá ruský Amazon. Teď čelí Taťjana Kimová...

12. srpna 2026

Vondráček na Hrad? Zemanův nápad se v koalici líbí, nepohrdal by prý Ústavou

Premium
Schůze Sněmovny, 3. července 2026, Praha. Zleva Radek Vondráček (ANO) a ministr...

Rada bývalého prezidenta Miloše Zemana, který vládní koalici doporučil jako společného kandidáta proti Petru Pavlovi místopředsedu ANO Radka Vondráčka, rozvířila v posledních dnech velkou diskusi....

12. srpna 2026

Americká výsledková sezona: divoká jízda BigTechu, farmaceutů i ropných gigantů

Premium
Ilustrační snímek

Od bilionových výprodejů k historickým rekordům. Stačily dva týdny, aby se nálada na globálních trzích otočila o 180 stupňů. Ještě v polovině července na Wall Streetu panoval strach, že mánie kolem...

12. srpna 2026

Popel ze soptící Etny pokryl Katánii. Prach přerušil na místním letišti provoz

Oblaka sopečného prachu dýmajícího ze sicilské Etny zahalila přístavní město...

Etna na Sicílii za poslední dny znovu předvádí svou sílu. Silné výbuchy chrlí do okolí popel a sopečný prach, který v Katánii pokryl auta, ulice i další veřejná prostranství. Oblaky popela výrazně...

11. srpna 2026  22:04

Za vykopnutými dveřmi čekal ten „pravý“. Omyl petrohradské policie skončil svatbou

Petrohradská vyšetřovatelka Anastasia s manželem. (11. srpna 2026)

Případ chybného policejního zásahu v ruském Petrohradu měl neobvyklou dohru. Vyšetřovatelka z tamních bezpečnostních složek se při razii vtrhnutím do nesprávného bytu, kterému policie vyrazila dveře,...

11. srpna 2026  21:28

Kolumbie je po zemětřesení v nouzovém stavu. Mrtvých přibývá po desítkách

Záchranné akce po zemětřesení v Kolumbii pokračují. (11. srpna 2026)

Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle posledních údajů samosprávných celků zabilo nejméně 240 lidí. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella ale informoval o 181 mrtvých. Zraněných je přes...

11. srpna 2026  20:07,  aktualizováno  21:25

Roky v ruském vězení dohnaly Američana prakticky k šílenství. Putin ho pustil domů

Bývalého mariňáka Roberta Gilmana v Rusku odsoudili na tři a půl roku odnětí...

Rusko v úterý propustilo Američana Roberta Gilmana, který v tamním vězení strávil více než čtyři roky poté, co byl obviněn z napadení policisty. Ruský prezident Vladimir Putin mu s ohledem na špatný...

11. srpna 2026  19:50

Špióni byli v íránském jaderném zařízení jako doma, naznačil bývalý šéf Mossadu

Bližší satelitní pohled ukazuje hřeben podzemního komplexu Fordo po americkém...

Špioni izraelské tajné služby Mossad byli v íránském jaderném zařízení ve Fordo prakticky jako doma. V minulosti ho mnohokrát navštívili, aby mu lépe porozuměli, uvedl bývalý šéf služby Josi Cohen na...

11. srpna 2026  19:32

„Muslimské NATO“ je pro nás hrozba, zní z Izraele. Írán mluví o sjednocení

Premium
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, saúdskoarabský korunní princ Muhammad...

Turecko, Pákistán a Saúdská Arábie uzavřením vzájemné obranné dohody položily ve stínu íránské hrozby základy takzvaného „islámského NATO“. Z Íránu zaznívají hlasy, že pro něj spojenectví...

11. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vlak na Blanensku srazil dva lidi. Jeden střet nepřežil, nehodu vyšetřuje policie

ilustrační snímek

Rychlík u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku srazil v úterý odpoledne dva lidi pohybující se v kolejišti. Jeden z nich střet nepřežil, druhý skončil v nemocnici se středně těžkým...

11. srpna 2026  18:26,  aktualizováno  18:51

Konec strašidelného domu. Architektka Jiřičná zahájila proměnu mrakodrapu v Ostravě

V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové...

Šťastnější éru má podle architektů, developera i vedení města před sebou někdejší nejvyšší obytná budova v České republice. Slavnostním poklepáním na základní kámen začala přestavba mrakodrapu...

11. srpna 2026  18:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×