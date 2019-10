Etiopský nositel Nobelovy ceny míru doma čelí protestům, hrozil podnikateli

Policie aktivistův dům obklíčila v noci na středu. Jeho bodyguardům podle samotného Mohammeda řekla, aby odešli. Podle mediálního magnáta není jasné, kdo nasazení policejních jednotek nařídil. „Kdokoli to udělal, plánoval mou vraždu,“ řekl.



Nejméně 400 lidí přišlo aktivistu podpořit k jeho domu v metropoli Addis Abeba, když o události Mohammed informoval na sociálních sítích. Mladí muži a ženy skandovali aktivistovo jméno, další křičeli „pryč s Abiyem“.



Další lidé protestují také ve městech státu Oromia. Na jednom z míst mladíci pálili premiérovu knihu, která vyšla těsně poté, co Ahmed získal na začátku října Nobelovu cenu za mír za ukončení konfliktu se sousední Eritreou a zahájení procesu demokratických reforem v Etiopii.

Podezření z nasazení policejních jednotek padá na Ahmeda, protože ten aktivistu Mohammeda, jež má také americký pas a donedávna žil v exilu, zmínil během úterní řeči v parlamentu.

„Ti mediální vlastníci, kteří nemají etiopský pas, to hrají na obě strany. V době míru jste tady, v době neklidu jste pryč. Snažili jsme se být trpěliví. Ale pokud to bude ohrožovat mír a existenci Etiopie..., pak musíme přijmout opatření. Nemůžete to hrát na obě strany,“ uvedl nový nositel Nobelovy ceny míru.