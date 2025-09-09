Etiopie zprovoznila největší hydroelektrárnu v Africe. Egypt protestuje

Na řece Modrý Nil Etiopie v úterý otevřela vodní dílo s názvem Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD). Jeho součástí je i největší hydroelektrárna v Africe. Už od svého začátku projekt vyvolával znepokojení Egypta a Súdánu - jejich zástupci se obávali dopadu stavby na zásoby vody. Káhira v reakci na inauguraci přehrady zaslala protestní dopis k Radě bezpečnosti OSN.
Etiopie na řece Modrý Nil otevřela vodní dílo s názvem Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD). (9. září 2025)

Etiopský premiér Abiy Ahmed při slavnostní inauguraci uvedl, že přehrada je velký úspěch, který světu ukáže, čeho jsou Afričané schopni dosáhnout. Ceremoniálu se zúčastnily desítky afrických státníků, z nichž mnoho podle agentury AP vyjádřilo zájem uzavřít s Etiopií smlouvu o dodávkách elektřiny.

„S hrdostí oznamuji, že brzy podepíšeme s etiopskou vládou smlouvu o dodávkách elektřiny z přehrady, která bude přínosem pro naše nemocnice a školy,“ řekl prezident Jižního Súdánu Salva Kiir. S Etiopií jedná o možných dodávkách energie rovněž Keňa, její prezident William Ruto označil přehradu za celoafrický projekt.

„Existenční hrozba“. Obří etiopské přehrady se bojí Egypt i Súdán

Káhira v úterý v protestním dopise adresovaném Radě bezpečnosti OSN uvedla, že jednostranné rozhodnutí Etiopie provozovat GERD na Modrém Nilu je v rozporu s mezinárodním právem. „Egypt si vyhrazuje právo přijmout veškerá opatření zaručená mezinárodním právem a Chartou OSN k obraně zájmů svého lidu,“ uvedlo egyptské ministerstvo zahraničí v dopise.

Výstavbu přehrady kritizuje Egypt spolu se Súdánem dlouhodobě, jejich zástupci opakovaně vyslovili obavy, že stavba sníží množství vody proudící do jejich zemí. Etiopie jejich obavy odmítá. „Egyptu a Súdánu jasně vzkazujeme - přehrada pro ně nepředstavuje hrozbu, ale společnou příležitost,“ uvedl už dříve premiér Ahmed.

Stokrát větší než Lipno. Monstrózní přehrada na Nilu je plná, Egypt zuří

Nová přehrada leží 14 kilometrů východně od hranic se Súdánem. Široká je zhruba 1,8 kilometru, na výšku měří 145 metrů a má celkovou kapacitu 74 miliard krychlových metrů vody. Výstavba začala v dubnu 2011 a cena vodního díla přesáhla pět miliard dolarů.

Součástí přehrady je i hydroelektrárna s výkonem 5150 megawattů, která se řadí mezi 20 největších vodních elektráren světa. Elektrárna by měla zdvojnásobit nynější výrobu energie v Etiopii, tamní vláda označila nedostatek elektřiny v zemi za kritický.

