Vlk v rouše nobelisty míru vyhrožuje válkou a nechává umírat lidi v ulicích

Dvoudenní protesty si vyžádaly již nejméně 16 mrtvých a podle lidskoprávní organizace Amnesty International nejspíš nejde o konečnou bilanci.

Stovky lidí demonstrují v metropoli Addis Abebě za aktivistu, vydavatele a novináře Jawara Mohammeda, jehož dům obklíčila policie a který je ve faktickém domácím vězení. Stalo se tak poté, co premiér v parlamentu hovořil o zahraničních vlastnících médií, kteří v zemi „podněcují nepokoje“.

Mohammedovým bodyguardům policie řekla, aby odešli. Podle aktivisty není jasné, kdo nasazení policejních jednotek nařídil. „Kdokoliv to nařídil, plánoval mou vraždu,“ řekl muž, který se dostal do potíží, protože premiéra dlouhodobě a aktivně kritizuje.



Další demonstranti se shromáždili v menších městech po celé zemi. Protestující blokovali silnice, stavěli barikády v ulicích, zapalovali ohně, v nichž někteří pálili premiérovu novou knihu. Policie proti nim zasáhla slzným plynem a ostrou palbou.

Ve městě Harar na východě země ve středu policie zastřelila dva lidi, dalšího civilistu zabil jeden z protestujících - svou oběť podezříval z udavačství. Ve čtvrtek vláda do ulic města Dodola zhruba 300 kilometrů jižně od hlavního města vyslala armádu, aby uklidnila situaci poté, co zde zemřelo šest lidí. Ve městě Ambo západně od metropole zemřelo pět protestujících na následky zranění způsobených kameny a kulkami. Další dva lidé přišli o život v Addis Abebě.

Vypukne válka?

Premiér Ahmed také v minulých dnech varoval, že jeho země je v případě nutnosti připravena jít do války s Egyptem kvůli sporům okolo přehrady na Modrém Nilu. Učinil tak po dalších nevydařených rozhovorech obou zemí o tomto významném přírodním zdroji. Oběma státům přitom ubývá možností, jak patovou situaci řešit.

Spor se točí kolem naplnění rezervoáru přehrady, kterou Etiopie buduje na jednom z přítoků Nilu nedaleko hranic se Súdánem. Rezervoár má objem 74 miliard metrů krychlových a Etiopie chce s jeho napouštěním začít co nejdříve, aby mohla začít produkovat 6400 megawatt oproti nynějším 4000 megawatt.

Naplňování však značně omezí průtok Modrého Nilu, který do toku Nilu na egyptském území přivádí nadpoloviční většinu vody. Pokud by Etiopie začala s napouštěním během období sucha, mohlo by to mít pro Egypt katastrofální důsledky, upozorňuje Káhira. Egypt proto navrhuje, aby Etiopie nádrž naplnila postupně během následujících sedmi let a brala při tom v úvahu momentální situaci, což Addis Abeba odmítá.

Neúspěšná jednání na začátku října byla již třetími od roku 2014, která ztroskotala. Stavba započatá v roce 2011 se přitom už blíží k dokončení. Etiopie i Súdán, kterým část nejdelší řeky světa rovněž protéká, si dlouhodobě stěžují na postoj Káhiry, jež si podle nich uzurpuje nepoměrně velký díl vody z Nilu.

„Někteří mluví o tom, že (Egypt) použije sílu. Chtěl bych zdůraznit, že žádná síla nemůže Etiopii zabránit ve vybudování přehrady,“ uvedl etiopský premiér. „Pokud budeme muset jít do války, můžeme povolat miliony. Pokud někdo může vypálit rakety, jiní můžou použít bomby. Ale není to nejlepší řešení,“ uvedl Ahmed.

Modrý Nil pramení v etiopském jezeře Tana, řeku Nil tvoří od soutoku s Bílým Nilem v súdánském Chartúmu. Nil zajišťuje téměř 90 procent veškeré pitné vody v Egyptě, v úzkém pásu podél jeho břehů pak žije 97 procent ze 100 milionové populace této severoafrické země.