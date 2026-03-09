Etiopie testuje „chytré“ policejní stanice. Nebudou na nich policisté

  9:26
Etiopie testuje nové „chytré“ policejní stanice fungující bez přítomnosti policistů. Pilotní projekt má umožnit lidem podávat oznámení prostřednictvím digitálních terminálů a také spojení na dálku s policisty. Cílem je rozšířit dostupnost policejních služeb a podpořit digitalizaci státní správy, informovala stanice BBC News.
Policisté z Addis Abeby během přehlídky, na které bylo představeno nové logo a...

Policisté z Addis Abeby během přehlídky, na které bylo představeno nové logo a nové uniformy. (19. června 2021) | foto: Profimedia.cz

Ústředí etiopské federální policie. (3. listopadu 2021)
Policista z Addis Abeby během přehlídky, na které bylo představeno nové logo a...
Etiopská metropole Addis Abeba (3. listopadu 2021)
Etiopská metropole Addis Abeba (3. listopadu 2021)
Lidé mohou v oddělených kabinách na tabletu vyplnit oznámení o trestném činu, dopravní nehodě nebo jiné záležitosti. Po odeslání formuláře se na obrazovce objeví policista připojený z jiného pracoviště, který s oznamovatelem komunikuje a zaznamenává další informace. V případě potřeby mohou podle policie hlídky okamžitě vyjet na uvedené místo.

První stanice tohoto typu vznikla v únoru ve čtvrti Bole v hlavním městě Addis Abebě. Zatím jsou na místě stále ještě policisté. Jejich úkolem je asistovat návštěvníkům a vysvětlovat jim, jak systém funguje. „Jsou zde proto, aby lidem pomohli zvyknout si na nový systém,“ řekl vedoucí oddělení technologického rozvoje federální policie Demissie Jilma.

Mezi luxusem a přeplněnými chodbami. Jít v Etiopii k lékaři je pro místní často jen sen

Provoz tak zatím připomíná spíše technologickou demonstraci. V místnosti je ticho a místo front zde návštěvníci vstupují do oddělených digitálních kabin.

V prvním týdnu provozu přijala stanice pouze tři oznámení, řekl Demissie. Věří také tomu, že se počet zvýší, jakmile se informace o této novince rozšíří mezi místní. „Policejní služby by měly být v budoucnu dostupné co nejblíže občanům,“ dodává.

Projekt je součástí širší strategie digitalizace veřejné správy nazvané Digitální Etiopie 2030. Vláda chce prostřednictvím digitálních technologií modernizovat státní služby, včetně identifikačních systémů, plateb, soudnictví či veřejné administrativy.

Etiopie v digitalizaci zaostává za řadou dalších afrických zemí. Podle organizace UNESCO nebylo loni k internetu připojeno přibližně 79 procent obyvatel. Rozvoj digitálních služeb v minulosti komplikovaly konflikty a politická nestabilita, které vedly i k výpadkům internetu. Gramotnost v zemi navíc podle údajů OSN v roce 2022 činila jen zhruba 60 procent.

Etiopie nestačí vlastnímu tempu vzdělání. Univerzity rostou rychleji než průmysl

Někteří odborníci upozorňují, že nové digitální služby mohou být hůře dostupné pro starší lidi, obyvatele venkova nebo nízkopříjmové skupiny. Zároveň ale poukazují na to, že vláda v posledních letech rozšířila širokopásmové připojení, zavedla digitální platební systémy a převedla do online prostředí více než 130 státních služeb.

Chytrá policejní stanice zatím zůstává pilotním projektem. Tradiční policejní stanice nadále fungují a většina obyvatel stále využívá osobní kontakt při podávání oznámení. O dalším rozšíření systému podle BBC News rozhodne především to, zda jej lidé začnou běžně využívat.

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

9. března 2026  6:08,  aktualizováno  9:39

