Estonský ministr obrany končí kvůli skandálu s koupí munice pro Ukrajinu

Estonský list Eesti Ekspress v úterý zveřejnil investigativní článek, podle něhož Estonsko v roce 2024 předem vyplatilo postupně až 70 milionů eur indické firmě, která měla munici dodat. Ukázalo se však, že tato firma do té doby munici nikdy neprodávala, a Estonsko ani Ukrajina dodnes žádnou neobdržely. Podle Ekspressu Estonsko využilo pro platby prostředky z Evropského mírového nástroje (EPF).
Pevkur v živém televizním vysílání řekl, že smlouvy na nákup munice viděl, ale nečetl. „Ministr obrany nevyjednává smlouvy; ministr obrany nepočítá ponožky a střelivo. Ministr obrany přijímá zásadní rozhodnutí o podpoře Ukrajiny,“ prohlásil.
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V idyle estonského venkova vzniká linie pro obranu Západu, prohlédl si ji i Pavel
Estonský úřad pro státní kontrolu na konci srpna zveřejnil výsledky auditu ministerstva obrany, v nichž upozornil na „závažné problémy“ při využívání finančních prostředků a v evidenci majetku a zásob.