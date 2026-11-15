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Konec bezmoci a hybridního pekla: Estonsko zavírá hranice s Ruskem

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  16:45
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Estonské město Narva by se podle mnohých prognóz mělo stát horkým bodem příští...

Estonské město Narva by se podle mnohých prognóz mělo stát horkým bodem příští ruské agrese proti státu NATO. | foto: Tomáš Vlach

Hraniční přechod v Narvě (26. května 2013)
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Hranice Estonska a Ruska poblíž estonského města Vinski (15. září 2025)
Řeka Narva na estonsko-ruské hranici, v dálce je k vidění pevnost Ivangorod,...
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Pohár trpělivosti přetekl. Estonsko kvůli ruské aktivitě na vlastní půdě definitivně odřízne Moskvu. S platností od 1. prosince se rozhodlo uzavřít všechny silniční hraniční přechody s Ruskem, a to v reakci na zmařený pokus o sabotáž proti zbrojní společnosti Threod Systems. Tento útok, za nímž podle estonských úřadů stála ruská vojenská rozvědka GRU, navazuje na předchozí incidenty cílené na estonský obranný průmysl.

Estonsko omezovalo provoz na svých třech zbývajících přechodech – Narva, Luhamaa a Koidula – již delší dobu a opakovaně Moskvu varovalo, že jakákoliv další eskalace povede k úplnému zastavení provozu. Estonské tajné služby (Kapo) totiž dlouhodobě upozorňovaly, že ruské zpravodajské služby zneužívají otevřené hraniční přechody k infiltraci, verbování lidí a vyvíjení nátlaku.

Estonsko přesouvá vojska k Rusku, aby mohlo udeřit v hloubi jeho území

Již v srpnu 2026 se terčem žhářského útoku v Tallinnu stala přední estonská technologická a zbrojní firma Milrem Robotics. Vyšetřování tehdy potvrdilo, že šlo o sabotáž organizovanou na přímý pokyn ruských tajných služeb. Vláda následně vydala pro domácí obranný průmysl přísná doporučení k posílení bezpečnosti.

Bod zlomu – útok na výrobce dronů

Klíčový incident, který pohár trpělivosti definitivně naplnil, se odehrál v noci na sobotu 14. listopadu. V areálu zbrojovky Threod Systems v obci Viimsi nedaleko Tallinnu se skupina útočníků pokusila vyvolat explozi a budovu zapálit. Společnost Threod Systems přitom vyrábí pokročilé bezpilotní letouny a její technologie mimo jiné podporují britské vojenské dronové programy.

Díky tomu, že firma po srpnových incidentech posílila ostrahu, bezpečnostní tým zbrojovky zasáhl včas a rozsáhlým škodám zabránil. Společná operace estonské policie a kontrarozvědky vedla k zadržení osmi podezřelých osob, u nichž se ukázalo, že jde o obyvatele sousedního Lotyšska, kteří byli k provedení útoku v Estonsku prokazatelně najati.

Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na zbrojovku. Moskva vinu odmítá

Estonské úřady na základě zpravodajských informací rychle doložily, že celý pokus o zničení strategické továrny na drony byl naplánován a koordinován ruskou vojenskou rozvědkou GRU.

Podle premiéra Kristena Michala je hlavním cílem těchto ruských aktivit vyvolat strach, donutit evropské státy k váhání a oslabit jejich podporu Ukrajině.

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Témata: Estonsko, Rusko, GRU, Moskva

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