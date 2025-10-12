U hranic s Ruskem se pohybovali ozbrojenci, Estonsko raději Saatskou botu uzavřelo

Autor: ,
  9:25
Estonsko v pátek večer dočasně uzavřelo silnici, která vede přes výběžek ruského území zasahující do jeho vnitrozemí. Pohraniční stráž tam zaznamenala zvýšenou aktivitu Rusů. Podél hranice se podle ní pohybovaly různé ozbrojené skupiny.
Hranice Estonska a Ruska poblíž estonského města Vinski. (15. září 2025)

Hranice Estonska a Ruska poblíž estonského města Vinski. (15. září 2025) | foto: ČTK

Dobrovolníci se účastní evakuačního cvičení pro případ vojenského konfliktu ve...
Dobrovolníci se účastní evakuačního cvičení pro případ vojenského konfliktu ve...
Dobrovolníci se účastní evakuačního cvičení pro případ vojenského konfliktu ve...
Dobrovolníci se účastní evakuačního cvičení pro případ vojenského konfliktu ve...
27 fotografií

Výběžek ruského území o rozloze asi 115 hektarů se nazývá Saatská bota a zhruba v kilometrovém úseku přes něj vede silnice spojující estonské vesnice Lutepää a Sesniki, po které mohou občané Estonska jezdit bez zvláštního povolení za podmínky, že nezastaví.

Estonská pohraničí stráž uvedla, že v pátek na ruské straně sledovala výrazně vyšší aktivitu než obvykle. Podél hranice se podle ní pohybovaly různé ozbrojené skupiny a jejich členové na sobě neměli uniformy ruských pohraničníků.

Pobaltí se připravuje na ruskou invazi. Plánuje evakuace stovek tisíc lidí

V jednu chvíli se tito lidé postavili do řady přes silnici. Estonsko proto komunikaci dočasně uzavřelo, aby zabránilo možným provokacím, incidentům a zajistilo bezpečnost svých občanů, uvedla pohraniční stráž. V sobotu pak zveřejnila video, na kterém na silnici postává skupina sedmi mužů v maskáčích se zbraněmi přes rameno a maskami na obličeji.

Estonští pohraničníci uvedli, že úroveň ohrožení v souvislosti s tímto incidentem nevzrostla, ale že situace na hranici zůstává napjatá. Rusko proti nim neustále podniká různé provokace, jako je rušení signálu GPS nebo krádeže a ničení dopravního značení. Uzavírka silnice přes Saatskou botu potrvá nejméně do úterý.

Estonský ministr vnitra Igor Taro v sobotu večer řekl, že skupina podle všeho výběžek opustila. Nové je podle něj to, že muži stáli uprostřed silnice, ruští pohraničníci se nikdy takto nechovali. Prioritou je dostavět objížďku ruského výběžku.

„Nechci, aby někdo projíždějící přes Saatskou botu kvůli takové situaci skončil třeba v pskovském vězení,“ řekl Taro s odkazem na středisko ruské oblasti sousedící s Estonskem.

Estonsko, Lotyšsko a Litva dlouhodobě varují před hrozbou pro jejich bezpečnost ze strany Ruska, která výrazně vzrostla od února 2022, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. Vzdušný prostor těchto zemí opakovaně narušují ruské drony a v září nad Estonsko na déle než deset minut pronikly tři ruské stíhačky.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Zařiďte nám mír jako pro Gazu, požádal Trumpa Zelenskyj po dalším ruském útoku

Ke zprostředkování míru vyzval v sobotu amerického prezidenta Donalda Trumpa jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Možnou mírovou dohodu přirovnal k té, kterou Trump prosadil na Blízkém...

12. října 2025  10:05

Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená

Dálnice D8 je na 23. kilometru u Ledčic na Mělnicku ve směru na Německo po nehodě kamionu uzavřená. Kamion leží na boku přes dva jízdní pruhy, informovala policejní mluvčí Michaela Richterová....

12. října 2025  9:28

U hranic s Ruskem se pohybovali ozbrojenci, Estonsko raději Saatskou botu uzavřelo

Estonsko v pátek večer dočasně uzavřelo silnici, která vede přes výběžek ruského území zasahující do jeho vnitrozemí. Pohraniční stráž tam zaznamenala zvýšenou aktivitu Rusů. Podél hranice se podle...

12. října 2025  9:25

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

12. října 2025

Další členy Národní gardy v Chicagu už ne. Soud zamítl Trumpovu žádost o posily

Odvolací soud ve Spojených státech odmítl žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa o nasazení Národní gardy do Chicaga, píší agentury Reuters a AFP. Potvrdil tak rozhodnutí soudu nižší instance z...

12. října 2025  7:32

Vaše činy mluví za vás. Víte, co o vás skutečně říkají a zda si nekazíte pověst?

Slova jsou důležitá, ale rozhodující je to, co skutečně děláme. V byznysu i v osobním životě si lidé nevytvářejí názor podle našich hodnot, o kterých mluvíme, ale podle těch, které žijeme. Jak vypadá...

12. října 2025

Sítě proti žralokům nefungují. Mohou je obeplavat, podplavat, nadplavat. A také to dělají

Premium

Pokud jste někdy plavali v Austrálii a cítili se bezpečně s tím, že žraloci slídí až za sítí, měli byste se začít zpětně klepat. Mercury Psillakis, takřka šedesátiletý sydneyský surfař, už na to...

12. října 2025

Logistika hlásí kritický podstav, autobusy i kamiony nemá kdo řídit

Logistické a dopravní společnosti v Česku hlásí kritický nedostatek pracovníků. Dlouhodobě chybějí řidiči kamionů a autobusů i dalších dopravních prostředků, přestože to nejsou špatně placené pozice....

12. října 2025

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

12. října 2025

Vídni navzdory. Zeman políbil Drábovou, atomová hubička spustila Temelín

Pokud jste tento týden přišli zapálit svíčku za tento týden zesnulou Danu Drábovou, nemohli jste si té fotky nevšimnout. Drobná šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se na ni vřele líbá s...

12. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Hlubuček byl pro Rakušana známá firma. Na kobereček šel ještě před Dozimetrem

Premium

Byl listopad 2021 a předsedovi hnutí Starostové a nezávislí Vítu Rakušanovi se už tehdy nelíbily některé kroky jeho kolegy a šéfa pražské buňky Petra Hlubučka, později jednoho z hlavních obžalovaných...

12. října 2025

Propouštění izraelských rukojmích začne v pondělí dopoledne, řekl zástupce Hamásu

Vysoký představitel palestinského hnutí Hamás řekl, že propouštění rukojmích začne v pondělí dopoledne. Osvobození izraelských rukojmích je součástí první fáze mírové dohody, dojednané během...

11. října 2025  22:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.