„Bezprecedentně brutální“. Ruské stíhačky letěly dvanáct minut nad Estonskem

Autor: ,
  16:22aktualizováno  17:39
Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, uvedla v prohlášení estonská vláda. Estonské ministerstvo zahraničních věcí si předvolalo ruského chargé d'affaires, aby protestovalo. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová označila incident za mimořádně nebezpečnou provokaci.
Nad Rudým náměstím přelétl i letoun MiG-31K. (9. května 2018)

Nad Rudým náměstím přelétl i letoun MiG-31K. (9. května 2018) | foto: AP

Ruské letouny MiG-31K vyzbrojené střelami Kinžal nad Rudým náměstím (7. května...
Letoun MiG-31 ruské armády se střelami Kinžal na snímku z letecké základny v...
MiG-31
Ruské vojenské cvičení pro použití jaderných zbraní. Na snímku je nadzvukový...
5 fotografií

„Rusko letos už čtyřikrát narušilo estonský vzdušný prostor, což je samo o sobě nepřijatelné. Páteční vpád, kdy do našeho vzdušného prostoru vstoupily tři ruské stíhačky, je však bezprecedentně brutální,“ konstatoval ministr zahraničí Margus Tsahkna.

„Rostoucí pokusy Ruska testovat hranice a jeho rostoucí agrese musí být řešeny rychlým zesílením politického a ekonomického tlaku,“ dodal.

Ukrajina vyškolí Poláky v boji proti dronům, dá jim přístup ke svým systémům

Stíhačky MiG-31 slouží i jako nosiče hypersonických střel Kinžal, používaných k útokům proti Ukrajině. Migy mířily k hlavnímu městu Tallinnu, než vzlétly italské stíhačky F-35, které byly vyslány do vzduchu, aby ruské stroje zahnaly, napsal web Politico s odvoláním na nejmenované zdroje obeznámené se situací.

„NATO na narušení estonského prostoru reagovalo okamžitě a zachytilo ruské letouny, uvedla mluvčí Severoatlantické aliance. „Evropa stojí při Estonsku,“ ujistila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Incident se odehrál nedlouho poté, co Polsko v minulém týdnu zaznamenalo dvě desítky narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony, přičemž některé z nich sestřelilo. Představitelé Polska, Německa, Evropské unie či Ukrajiny to označili za záměr Kremlu. NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla.

Ruská obrana průnik dronů do Polska nepopřela, tvrdí ale, že nešlo o úmysl. V sobotu v Polsku znovu preventivně vzlétly bojové letouny v reakci na nové útoky ruských dronů na Ukrajině u hranic s Polskem.

Ruské letouny v Estonsku nekomunikovaly

Nynější incident se podle estonské veřejnoprávní stanice ERR odehrál ráno u estonského ostrova Vaindloo ve Finském zálivu v Baltském moři, který představuje nejsevernější bod pobaltské země.

Letadla se neohlásila a jejich odpovídače, tedy zařízení, která odpovídají na signály radaru tím, že vysílají zpět informace o letadle, byly vypnuté. Letouny ani nekomunikovaly s estonským řízením letového provozu.

Ruské drony po průniku do Polska mířily ke strategické základně NATO

Pobaltská země tento týden oznámila, že v příštích dvou letech vyhloubí na své jihovýchodní hranici s Ruskem na 40 kilometrů protitankových příkopů, které budou součástí opevnění hranic v rámci takzvané Baltské obranné linie. Záměr vybudovat tuto obrannou linii oznámilo loni Estonsko společně s Lotyšskem a Litvou.

Všechny tři pobaltské země, které bývaly součástí SSSR, po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu podpořily napadenou zemi a kvůli obavám z Ruska mimo jiné navyšují své výdaje na obranu. Všechny tři státy, které jsou členy Severoatlantické aliance i Evropské unie, mají společné hranice buď s Ruskem či s ruským spojencem Běloruskem, nebo s oběma státy.

Vstoupit do diskuse (228 příspěvků)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Hromadná nehoda sedmi vozidel na D5 u Rokycan. V jednom pruhu obnovili provoz

Hromadná nehoda sedmi vozidel uzavřela v pátek odpoledne dálnici D5 mezi sjezdy Ejpovice a Rokycany ve směru na Prahu. Hasiči poskytli předlékařskou pomoc třem lidem. V dotčeném směru se tvoří...

19. září 2025  16:50,  aktualizováno  17:55

Kulturní stanice Galaxie. V bývalém kině se propojí významné umělecké organizace

Bývalý prostor multikina Galaxie na pražských Hájích nově poslouží unikátnímu spojení divadla, tanečních projektů i akademických programů. Živoucí multifunkční kulturní centrum otvírá návštěvníkům...

19. září 2025  17:43

„Bezprecedentně brutální“. Ruské stíhačky letěly dvanáct minut nad Estonskem

Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, uvedla v prohlášení estonská vláda. Estonské ministerstvo zahraničních věcí si předvolalo ruského chargé...

19. září 2025  16:22,  aktualizováno  17:39

Záchranná stanice truchlí, zemřel liščí veterán Luky. Byl krotký a zbožňoval štrůdl

O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ve věku 14 a půl roku zemřel lišák Lukáš....

19. září 2025  17:20

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

19. září 2025  17:06

Slova TGM byla na svou dobu skandální, proto se je dozvídáme dnes, říká historik

Premium

Historici na lánském zámku otevřeli obálku s posledními slovy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Překvapilo je však, že dopis zřejmě nebyl napsaný v roce 1937, ale o tři...

19. září 2025

Poradenská psychoterapie bude vázaná živnost. Otevře cestu k dostupnější péči

Psychoterapeuti působící mimo zdravotnictví budou smět poskytovat své služby jako vázanou živnost v oboru poradenské psychoterapie. Budou muset mít mimo jiné nejméně magisterské vzdělání a absolvovat...

19. září 2025  16:47

S komunisty do vlády nepůjdeme, říká lídr Motoristů v kraji Jiří Barták

Lídr Motoristů ve Zlínském kraji dlouhá léta působil u celní správy, takže v politice aktivní být nemohl. Jiřího Bartáka však zajímala a znal se s řadou lidí, kteří na tom byli stejně. Jedním z nich...

19. září 2025  16:46

Policie navrhla obžalovat exposlance Šnajdra, viní jej z úplatkářství v rámci VZP

Policisté navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V...

19. září 2025  16:24,  aktualizováno  16:43

Újezd dojede. Legendární pražský klub končí, majitel zve na poslední večírek

Ikonický pražský klub Újezd, který spojoval kulturu, pivo a umění, zjevně na konci října skončí. Redakci iDNES.cz to potvrdil současný provozovatel. Klub je známý především jako typický symbol...

19. září 2025  16:33

Fialův gang je ze hry. Chceme ANO tlačit k pravicovým řešením, říká Pikora

Vladimír Pikora je výrazný český ekonom. Jako lídr kandidátky uskupení Motoristé sobě v Ústeckém kraji tvrdě kritizuje „Fialův gang“, velmi ostře se vymezuje proti emisním povolenkám i proti...

19. září 2025  16:31

Los Emil se vyhrabal z řeky, doprovází ho policie. Po kritice ho neuspí

Los Emil, který se několik týdnů pohybuje v severním Rakousku, podle očekávání překonal hranici mezi Dolními a Horními Rakousy. V pátek byl u městysu Kronstorf jižně od Lince a vedení obce...

19. září 2025  14:43,  aktualizováno  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.