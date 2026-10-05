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Estonsko přesouvá vojska k Rusku, aby mohlo udeřit v hloubi jeho území

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  12:15
Estonská armáda cvičí s francouzskou houfnicí Caesar. (16. července 2025)

Estonská armáda cvičí s francouzskou houfnicí Caesar. (16. července 2025) | foto: ČTK

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Estonsko trvale přesouvá svá vojska blíž k hranici s Ruskem a pořizuje si zbraně, s nimiž bude moci zasáhnout cíle hluboko na ruském území, napsal list Financial Times (FT). Rusko se podle Estonců v příštích dvou letech nechystá rozpoutat otevřenou válku s NATO, varují však zároveň, že se Moskva připravuje na potenciální budoucí konflikt. O hrozbě střetu s Ruskem promluvil i šéf Spolkové zpravodajské služby (BND).

Estonští představitelé se obávají, že Rusko by mohlo podniknout místně omezený výpad přes hranici, aby otestovalo připravenost ostatních aliančních zemí přijít na pomoc napadenému členovi. Připouštějí, že jak samotné Estonsko, tak NATO v současnosti Rusko věrohodně neodstrašují. Estonsko, které ani nemá vlastní letectvo, kvůli čemuž se oochranu jeho vzdušného prostoru starají spojenci, přechází ke strategii aktivní obrany, píše FT.

Estonská první brigáda, hlavní bojová síla v zemi, se přesune z Tapy, která nyní slouží jako hlavní vojenská základna v zemi, do Johvi, města vzdáleného asi 50 kilometrů od hranic s Ruskem, kde vzniká nová a nákladná infrastruktura pro vojáky. Kromě Johvi je budována nová základna pro až 1000 vojáků také v Narvě. V tomto městě na hranici s Ruskem armáda počítá s 200člennou stálou posádkou, kterou v případě krize bude možné zvýšit na 1000.

Tapa (modře), Johvi (černě), Narva (šedivě)

Tapa (modře), Johvi (černě), Narva (šedivě)

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Estonsko podle oficiálních údajů letos na obranu vydá 5,4 procenta HDP a patří v tomto ohledu v NATO ke špičce. Loni podepsalo smlouvu o koupi devíti amerických salvových raketometů Himars včetně balistických střel s dosahem až 300 kilometrů a devíti jihokorejských salvových raketometů Chunmoo s podobným dostřelem. Vysoce postavený činitel působící v Tapě podotkl, že do Petrohradu je to 260 kilometrů.

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Podle nejmenovaného zástupce ministerstva obrany mění Estonsko pod vlivem ruské invaze na Ukrajinu scénáře pro případ ruské agrese. Dění na Ukrajině prý totiž ukázalo, že Kreml je lhostejný vůči počtu obětí a že jakmile ruská armáda obsadí nějaké území, nebude se ho chtít vzdát a bude o něj bojovat i za cenu toho, že vše na něm bude zničeno. Pro stát s 1,3 milionu obyvatel a rozlohou 45 tisíc kilometrů čtverečních jde o znepokojivé poznání, podotýká list.

Estonské stálé ozbrojené síly mají jen 4200 lidí, v případě hrozby konfliktu nebo přímo války se k nim může připojit 39 500 příslušníků záloh vysoké pohotovosti, kteří se do několika hodin dostanou v jednotce, s níž absolvovali výcvik. Dalších 40 000 záložníků bude připraveno k nasazení bez konkrétního úkolu.

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Estonsko má v případě ruské invaze v úmyslu bojovat o každý centimetr svého území a útočit v hloubi území nepřítele. „Z vojenského hlediska je to velmi náročné,“ řekl Tarmo Kundla, velitel estonské první brigády. Vysvětlil, že armáda nebude moci ustoupit ani nalákat nepřítele do pro něj nevýhodných situací.

Estonská vojenská rozvědka má obavy z omezeného ruského útoku na hranici, zejména na Narvu, město s převážně ruskojazyčnými obyvateli. Obsadit ji by z hlediska případné plošné invaze nemělo příliš smysl, ale podle estonských činitelů by to mohlo posloužit jako test odhodlání NATO s cílem alianci rozlomit a zpochybnit její ochotu napadené zemi pomoci.

Rusko chce v Evropě své lidi, varují Němci

I Německu hrozí, že bude vtaženo do násilného konfliktu s Ruskem, a hrozba útoků na cíle v Německu zůstává reálná, řekl šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger poslancům Spolkového sněmu. Právě Rusko v současnosti představuje pro Německo největší hrozbu, přičemž akce nízké intenzity namířené proti členským státům NATO už nejsou výjimkou, upozornil Jäger.

„Konfrontace s Ruskem, které čelíme, nabyla nové, nebezpečnější podoby: Německu hrozí, že bude vtaženo do násilného konfliktu s Ruskem,“ uvedl Jäger během veřejného slyšení šéfů německých tajných služeb v parlamentním výboru pro kontrolu jejich činnosti. „Pokus o útok v Lipsku je jen jedním z příkladů. Žádná jiná země v současnosti nepředstavuje pro Německo tak přímou, komplexní a konkrétní hrozbu,“ dodal, přičemž připomněl srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle. U ukrajinských letadel se tam tehdy našel dron s výbušninou.

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„V boji proti těmto hrozbám jsme již zaznamenali úspěchy,“ zhodnotil šéf BND. Situace však nadále eskaluje, což vyžaduje, aby německé zpravodajské služby přizpůsobily své kapacity úrovni svých evropských partnerských služeb, dodal podle agentury DPA. Ruské zpravodajské služby jednají „vysoce profesionálně a bezohledně“, upozornil Jäger. „Nebezpečí útoků na cíle v Německu zůstává reálné a aktuální,“ konstatoval.

Cílem ruského vedení je zajistit, aby v budoucnu v Berlíně či jiných evropských metropolích nebyla přijímána politická rozhodnutí, která by byla v rozporu se zájmy Moskvy, domnívá se šéf německé zahraniční rozvědky. „Rusko proti nám vede stínovou válku. Tuto nevyhlášenou válku nelze definovat konvenčními vojenskými ani právními kategoriemi,“ upozornil.

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BND však v současnosti nevidí žádné známky rozsáhlého ruského útoku na území NATO. Přesto by mohlo docházet k „vojenským aktivitám Ruska nízké intenzity“, zejména v pobaltských státech, domnívá se Jäger.

Také ruská válka proti Ukrajině podle něj vstupuje do nové, ještě nebezpečnější fáze, a ještě brutálnější útoky se očekávají v zimě.

Ruský prezident Vladimir Putin, který v roce 2022 spustil plnohodnotnou válku proti Ukrajině, propásl moment, kdy ještě mohl válku jednoduše ukončit, aniž by ohrozil svou moc, domnívá se šéf BND.

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