Estonsko zakázalo vězňům kouřit. Porušilo tak jejich práva, rozhodli ve Štrasburku

Autor: ,
  15:08
Estonsko porušilo Evropskou úmluvu o lidských právech tím, že zakázalo vězňům kouřit, rozhodl v úterý Evropský soud pro lidská práva (ECHR). Soud zdůraznil, že i ve vězení zůstává zachováno právo na soukromí a svobodu volby. Dal tak za pravdu třem vězňům, kteří se na něj obrátili se stížností.

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„V kontextu už tak omezené osobní autonomie je pro vězně svoboda rozhodovat o některých záležitostech, jako je například kouření, o to cennější,“ zdůrazňuje soud ve svém rozsudku. Estonským úřadům vytýká, že v roce 2017 zavedly úplný zákaz kouření ve věznicích, aniž by posoudily jeho význam a dopad z hlediska osobní autonomie vězněných kuřáků a poskytly dostatečné odůvodnění.

Soud ve Štrasburku tak dal za pravdu třem vězňům, kteří se na něj obrátili se stížností na tento zákaz a na abstinenční příznaky, mezi které patřilo přibývání na váze, poruchy spánku, deprese a úzkosti. Estonsko bude muset každému z nich zaplatit 1 500 eur za soudní výlohy (zhruba 36 500 korun).

Svět bez cigaret není utopie. Říkejte si, co budete místo kouření dělat, radí terapeut

ECHR už rozhodoval v jiných případech týkajících se kouření ve věznicích, ale ty spočívaly ve stížnostech z hlediska pasivního kouření. Je to poprvé, co byl Evropský soud pro lidská práva vyzván, aby posoudil dopad úplného zákazu kouření ve věznicích z pohledu vězňů – kuřáků.

Soud v úterý poměrem 4:3 hlasům rozhodl, že došlo k porušení článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který zahrnuje právo na respektování soukromého a rodinného života.

ECHR rozhoduje o stížnostech jednotlivců nebo států týkajících se porušení občanských a lidských práv a politických práv stanovených v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950. Evropský soud pro lidská práva má šestačtyřicet soudců, což odpovídá počtu smluvních států.

