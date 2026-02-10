Baltské moře zamrzlo. Estonské ostrovy spojil místo trajektů ledový most

  20:03
Teploty v Pobaltí se už týdny drží někdy i hluboko pod bodem mrazu. Díky chladu propojila estonské ostrovy Saaremaa a Hiiumaa silnice na ledě, která řidičům oficiálně slouží od neděle. Úřady krokem vyšly vstříc lidem, kteří se už před tím vydávali na nebezpečnou cestu přes zamrzlé moře.

Kvůli zamrzlému moři bylo náročné udržet provoz trajektů. Lidé z menšího ostrova Hiiumaa, který má asi 9 tisíc obyvatel, jezdí na ostrov Saaremaa s 31 tisíci obyvatel za nákupy, na kávu nebo tam dovážejí děti do školy. Přes větší ostrov se také jezdí na estonskou pevninu.

Auto jede po zamrzlém průlivu Soela v Baltském moři poblíž estonského ostrova Hiiumaa. (10. února 2026)
Šéf správy na ostrově Hiiumaa Hergo Tasuja podle AP řekl, že zprovoznění ledové silnice přes asi 20kilometrový úsek zamrzlého moře je věcí nutnosti i „součástí naší kultury“.

„Lidé, kteří tady žijí, zejména ti od moře, po generace v létě chodí plavat a plout na lodích,“ uvedl. V zimě podle něho zase „mají v krvi to“, že chodí na led.

Na rivalitu mezi státy se tu nehraje. Antarktida má první „ledovou knihovnu“

Ledová silnice je vyznačený 20kilometrový úsek vedený po zamrzlém moři, kde má led podle odborníků dostatečnou tloušťku na to, aby po něm mohla jezdit auta. Marek Koppel ze společnosti Verston Eesti, která silniční tah vytyčila a má na starosti jeho údržbu, sdělil, že jeho příprava nebyla nic snadného.

Dělníci museli tloušťku ledu měřit každých 100 metrů, aby určili místa, kde dosahuje více než 24 centimetrů požadovaných pro bezpečný provoz. Vyhlazují také hrboly a praskliny. Je rovněž nutné nepřetržitě sledovat počasí i pevnost ledu a trasu tomu přizpůsobovat.

Na silnici, kterou od mořských hlubin odděluje jen několik desítek centimetrů ledu, smějí vjíždět vozidla o hmotnosti do 2,5 tuny a musí jet buď rychlostí do 20 kilometrů za hodinu nebo mezi 40 a 70 kilometry za hodinu. Jakákoliv rychlost mezi těmito hodnotami může způsobit vibrace poškozující led.

Vzácná podívaná. V Německu zamrzlo největší jezero, jméno má po Slovanech

Řidiči na zamrzlém úseku nesmějí zastavit a musejí udržovat bezpečnou vzdálenost od jiných vozidel. Oproti cestě na běžné silnici tady lidé v autech nemají používat bezpečnostní pásy a měli by zajistit, aby v případě nehody šly dveře vozidla snadno otevřít.

„Silnice byla dobrá, jelo se po ní hezky,“ pochvaloval si Alexej Ulyvanov, který žije v Tallinnu a na ostrovy se vydal, aby dětem ukázal, že se dá jezdit autem přes moře.

Ledová silnice ostrovy Saaremaa a Hiiumaa naposledy spojila před osmi lety, pak už bylo v zimě příliš teplo. Společnost Verston uvedla, že dostala zakázky na zprovoznění dalších dvou takových dopravních tahů. Povedou mezi estonskou pevninou a dvěma menšími ostrovy.

