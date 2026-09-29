Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na zbrojovku. Moskva vinu odmítá

„Taková činnost je naprosto nepřijatelná a nezodpovědná,“ uvedl ke žhářskému útoku premiér Kristen Michal a dodal, že závěr vychází z informací shromážděných estonskou bezpečnostní službou KaPo.
Útok byl podle něj součástí širší ruské kampaně, jejímž cílem je zastrašit Evropu a přimět ji, aby omezila svou podporu Ukrajině a tlak na Rusko. S ohledem na nutnost utajení estonské úřady nezveřejnily důkazy, které ho k tomuto závěru vedly.
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Požár v budově využívané firmou Milrem Robotics vypukl v noci na 15. srpna. Záchranné složky jej rychle uhasily, nikdo nebyl zraněn. O několik dní později byli v Lotyšsku zadrženi tři podezřelí, které Riga posléze vydala do Estonska. Momentálně jsou ve vazbě.
Ministr zahraničí Margus Tsahkna uvedl, že reakce Estonska bude přesně opačná, než čeho se Rusko snaží dosáhnout. Vyzval k pokračování podpory Ruskem napadené Ukrajiny, zvyšování tlaku na Rusko, zpřísnění protiruských sankcí i hledání způsobů, jak dále omezit cestování ruských občanů do Evropy.
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Kreml označil obvinění ze žhářského útoku v podniku vojenského průmyslu v Tallinnu za nepodložená. „Taková prohlášení jsou nepodložená, neuvážená, vůbec neodrážejí realitu a neobsahují žádné argumenty. Proto taková prohlášení nemůžeme brát vážně. A nebudeme,“ citovala ruská státní agentura TASS mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.
Evropské země v posledních měsících opakovaně upozorňují na nárůst ruských hybridních aktivit, mezi něž řadí sabotáže, žhářství, kybernetické útoky, narušování kritické infrastruktury či vzdušného prostoru a dezinformační kampaně. Podle evropských představitelů mají tyto aktivity mimo jiné oslabovat podporu Ukrajiny a narušovat jednotu evropských zemí.