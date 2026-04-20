Fico do Moskvy zase poletí oklikou. Přelet mu nepovolí Estonsko ani zbytek Pobaltí

  10:17
Estonsko nedá slovenskému premiérovi Robertu Ficovi povolení k přeletu přes své území, až v květnu poletí na oslavy konce druhé světové války v Moskvě. Tallinn se tak přidá k Litvě a Lotyšsku, které se i podle Ficových slov rozhodly stejně. Pobaltské státy premiérovi cestu do Ruska ztížily i loni, kdy musel letět oklikou přes Černé moře.

„Fico opět nedostane povolení k použití estonského vzdušného prostoru pro let do Moskvy kvůli účasti na přehlídce 9. května, akci zaměřené na oslavu agresora. To jsme odmítli i loni a stejná zásada platí i nyní,“ řekl šéf estonské diplomacie Margus Tsahkna.

Rusko si připomíná konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. Na snímku slovenský premiér Robert Fico a Vladimir Putin. (9. května 2025)
Rusko si připomíná konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. Na snímku slovenský premiér Robert Fico a Vladimir Putin. (9. května 2025)
Premiéři Andrej Babiš a Robert Fico podepisují memorandum o prohloubení spolupráce. (31. března 2026)
Slovenský premiér Robert Fico (25. března 2026)
Žádná země podle jeho slov nesmí využívat estonský vzdušný prostor k posílení vazeb s Ruskem v době, kdy Rusko nadále porušuje mezinárodní normy a vede agresi proti Ukrajině a bezpečnosti Evropy jako celku.

Sám Fico si předtím ve videu postěžoval, že mu Lotyšsko a Litva odepírají povolení k přeletu do Ruska. Oficiální potvrzení z Rigy a Vilniusu se agentuře DPA nepodařilo bezprostředně získat. „Určitě si najdu jinou trasu, jako jsem to udělal i minulý rok, kdy nás torpédovalo Estonsko,“ řekl premiér.

Kdo bude po Orbánovi hlavním potížistou v EU? Mezi favority je Fico i Babiš

Pobaltské státy, které mají hranici s Ruskem, svůj vzdušný prostor pro hlavy států a vlád, které tudy chtěly cestovat do Moskvy na oslavy, uzavřely i loni. Fico, který do Moskvy letěl jako jediný host z Evropské unie, tak letěl delší, jižní trasou přes Maďarsko, Rumunsko, Černé moře a Gruzii. Kromě něj byl tehdy v ruské metropoli už jen srbský prezident Aleksandar Vučić, jehož země však na rozdíl od Slovenska není členem ani Evropské unie, ani Severoatlantické aliance.

Fico už dříve oznámil, že chce vzdát hold všem, kdo bojovali proti fašismu, a že kromě tradičního položení věnců k památníku sovětským vojákům na bratislavském Slavíně se chce zúčastnit tří mezinárodních akcí – nejprve zavítá do bývalého koncentračního tábora Dachau v Německu, pak do Moskvy a v červnu do Normandie.

Morální fiasko Slovenska. Fico skončil jako Tiso, píše o cestě do Moskvy ruský historik

Pobaltské státy jsou blízkými partnery a podporovateli Ukrajiny, která se už více než čtyři roky brání ruské invazi. Estonsko, Lotyšsko a Litva byly během druhé světové války střídavě okupovány Sovětským svazem a Německem. Po válce zůstaly součástí Sovětského svazu až do roku 1991. Většina Estonců, Lotyšů a Litevců proto 9. květen nevnímá jako den vítězství nad nacistickým Německem, ale spíše jako začátek další okupace jejich vlasti Sovětským svazem, připomněla DPA.

Fico za svou loňskou cestu do Moskvy čelil kritice od představitelů řady dalších zemí Evropské unie i od některých činitelů EU. Ti tvrdili, že se Fico propůjčuje propagandistické akci Ruska. Podle Fica však cesta měla „morální základ“, protože byla poděkováním za osvobození od nacismu ze strany tehdejšího Sovětského svazu.

Cesta do Moskvy přinesla Slovensku uznání na nejvyšší úrovni, hlásá Fico

„Ne, nebyl jsem na vojenské přehlídce (na moskevském Rudém náměstí),“ odpověděl Fico po návratu do vlasti na dotaz novinářky. O tom, zda slovenský premiér byl přítomen na přehlídce, při které na centrálním moskevském náměstí defilovali i vojáci zapojení do současné ruské invaze na Ukrajinu, panovaly zprvu nejasnosti.

Fico v Moskvě jednal mezi čtyřma očima s ruským diktátorem Vladimirem Putinem a sešel se tam i s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, brazilským prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silva či vietnamskými představiteli.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahují u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

20. dubna 2026  7:39,  aktualizováno  10:41

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, k pobřeží se blíží tsunami. Chvělo se i Tokio

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varovaly před vlnou tsunami. (20....

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,5, uvedly úřady. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou vlnou tsunami. Ty už lidé viděli, jak...

20. dubna 2026  10:18,  aktualizováno  10:45

Skupina žhářů zveřejnila údajné tajné dokumenty z pardubické haly, vyhrožuje dalším

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Skupina The Earthquake Faction, která se v březnu přihlásila k požáru haly v Pardubicích, nyní zveřejnila na svých stránkách fotografie údajně ukradených dokumentů z místa. Po firmě LPP Holding,...

20. dubna 2026  10:36

Izraelský voják v Libanonu rozmlátil sochu Ježíše, armáda čin potvrdila

Izraelští vojáci stojí vedle vozidel Humvee při hlídce podél hranice s jižním...

Na sociálních sítích se o víkendu objevila fotografie muže v uniformě, který ničí sochu Ježíše Krista v jižním Libanonu. Šlo o izraelského vojáka, potvrdila v pondělí izraelská armáda. Podle agentury...

20. dubna 2026  10:36

Fico do Moskvy zase poletí oklikou. Přelet mu nepovolí Estonsko ani zbytek Pobaltí

Rusko si připomíná konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky...

Estonsko nedá slovenskému premiérovi Robertu Ficovi povolení k přeletu přes své území, až v květnu poletí na oslavy konce druhé světové války v Moskvě. Tallinn se tak přidá k Litvě a Lotyšsku, které...

20. dubna 2026  10:17

Velryba Timmy se sama vyprostila a plave zátokou, pomohla zvýšená hladina

Velryba Timmy pluje zátokou. Na vše dohlíží záchranáři (20. dubna 2026)

Velryba uvázlá od března na mělčině na severu Německa se dokázala vyprostit a plave zátokou. Lze to vidět na živých záběrech, které přenáší řada německých médií.

20. dubna 2026  8:24,  aktualizováno  10:12

Trump je schopen rozpoutat válku i kvůli svému byznysu, říká investiční stratég

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonom Martin Mašát. (17. dubna 2026)

Je tu geopolitická krize, dražší ropa i obavy z inflace, přesto akciové trhy znovu rostou. Ekonom a investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát v Rozstřelu na iDNES.cz vysvětlil, proč burzy...

20. dubna 2026

Tropické horečky rekordně přibývá. Nebezpeční komáři jsou už i v Chorvatsku

Premium
ilustrační snímek

Vysoká horečka, bolest hlavy, svalů a kloubů, nevolnost či vyrážka. Takové projevy nemusí znamenat chřipku, ale mnohem nebezpečnější nákazu: tropické horečky dengue a chikungunya. Zpozornět by měli...

20. dubna 2026

„Odmítla milion, tak měla karty rozdaný.“ Soud rozplétá nájemnou vraždu manželky

Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové začala v pondělí ráno projednávat případ dvou mužů, kteří podle obžaloby stojí za násilnou smrtí devětačtyřicetileté ženy. Jeden z obžalovaných,...

20. dubna 2026  8:42,  aktualizováno  9:50

Ve volbách v Bulharsku míří k vítězství proruský exprezident, má velký náskok

V Bulharsku se konají osmé parlamentní volby za pět let. Na snímku bývalý...

V parlamentních volbách v Bulharsku po sečtení velké většiny hlasů vede se 44,6 procenta hlasů uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva, uvedla ústřední volební komise....

19. dubna 2026  19:58,  aktualizováno  20. 4. 9:46

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pokračuje soud s exposlancem Ferim. Bez souhlasu si sundal kondom, tvrdí obžaloba

Soud projednal případ bývalého poslance Dominika Feriho obžalovaného z dalšího...

V pondělí pokračuje soud s bývalým poslancem TOP 09 Dominikem Ferim. Ten je obžalován ze znásilnění, ke kterému údajně došlo někdy během roku 2015. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která...

20. dubna 2026  9:45

Zemědělské družstvo terčem zloděje. Zabil a odvezl tři prasata, ukradl i techniku

Zloděj kradl ve volně přístupném zemědělském družstvu v Hněvkovicích na levém...

Policisté žádají o spolupráci při objasnění případu krádeže v zemědělském družstvu v Hněvkovicích na Českobudějovicku. Zloděj ukradl techniku a zabil a odvezl tři prasata. Způsobil škodu za 800 tisíc...

20. dubna 2026  9:29

