Zkorumpovaný týpek, řekl estonský ministr o Bidenovi a složil funkci

Helmeho výroky o Bidenovi, kterého hlavní americká média označila za vítěze voleb a příští hlavu státu, odmítl estonský premiér Jüri Ratas jako absurdní a vyzval ministra, aby „okamžitě přestal podkopávat vztahy Estonska a Spojených států“.

„Prostě mám toho po krk. Neudělal jsem nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost a obranyschopnost země, a neřekl jsem nic, o čem by už nepsala všechna svobodná americká média,“ řekl Helme podle serveru Delfi.ee. Ironicky se také dotazoval médií, co si bez něj počnou, vždyť jim posledních pět let svým působením a výroky obstarával živobytí.

Prezidentka Kersti Kaljulaidová ohlásila, že kvůli ministrovým výrokům svolá radu pro obranu státu. Opozice chystala hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.

Helmeho syn Martin, který vede protiimigrační Konzervativní lidovou stranu (EKRE), prohlásil, že strana ještě nevybrala nástupce ministra vnitra. Mart Helme, který se vrací do parlamentu jako poslanec, v minulosti ustál několik podobných afér.

Loni přečkal ve sněmovně pokus menšinové opozice o odvolání poté, co se o tehdy nové finské premiérce Sanně Marinové vyjádřil jako o „prodavačce“.

Marinová, absolventka univerzity v Tampere, podle zpráv estonských médií pochází z velmi chudých poměrů a dříve pracovala v supermarketu. Estonská prezidentka se finské vládě za Helmeho slova omluvila.