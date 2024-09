Trpěl přeludy, tvrdí právník podezřelého ze žhářských útoků v Essenu

Podezřelý ze sobotních žhářských útoků v západoněmeckém Essenu s 31 zraněnými možná trpěl přeludy. Tvrdí to jeho právní zástupce. Vyšetřovatelé dosud uváděli jako pravděpodobný motiv činu rozchod se ženou. Pokud by byl 41letý syrský občan shledán nepříčetným, hrozilo by mu v zásadě místo trestního řízení umístění na psychiatrii.