V německém Essenu pobodal žák učitelku a dal se na útěk

Útok nožem se odehrál na střední odborné škole v severní části Essenu, který leží v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Podle bulvárního listu Bild bodl žák učitelku do břicha. Motiv činu není zatím jasný.
V současné době není jasné, zda napadl i další osoby. „Na místě máme velký počet policistů,“ uvedl policejní mluvčí.
Essenská policie požádala občany, aby se oblasti co nejvíce vyhýbali. Zda existuje nebezpečí pro veřejnost, je v současné době nejasné.
Odborná škola se nachází ve vzdělávacím parku mezi ulicemi Blücherstraße, Unsuhrstraße a Altenessener Straße v severní části města. Další školy a vzdělávací instituce se nacházejí v okolí.