V německém Essenu pobodal žák učitelku a dal se na útěk

Autor: ,
  10:54
Žák v Essenu na západě Německa pobodal ve škole učitelku. Následně uprchl a policie po něm pátrá. Zraněnou ženu podle nich převezli záchranáři do nemocnice a nyní ji lékaři operují. Zda je v ohrožení života, není jasné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Útok nožem se odehrál na střední odborné škole v severní části Essenu, který leží v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Podle bulvárního listu Bild bodl žák učitelku do břicha. Motiv činu není zatím jasný.

V současné době není jasné, zda napadl i další osoby. „Na místě máme velký počet policistů,“ uvedl policejní mluvčí.

Essenská policie požádala občany, aby se oblasti co nejvíce vyhýbali. Zda existuje nebezpečí pro veřejnost, je v současné době nejasné.

Odborná škola se nachází ve vzdělávacím parku mezi ulicemi Blücherstraße, Unsuhrstraße a Altenessener Straße v severní části města. Další školy a vzdělávací instituce se nacházejí v okolí.

Vstoupit do diskuse (36 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Žena brutálně zabila kotě mačetou, nahrávkou se pak chlubila kamarádce

Až šest let vězení hrozí pětadvacetileté ženě ze Sokolova, která obzvláště trýznivým způsobem zabila kotě. Hrůzný čin si nahrávala na telefon, záznamem se pak pochlubila své známé. Kriminalisté...

5. září 2025  11:31

Brno přechytračilo soukromníka. Parcely koupil developer, městu je prodá levněji

Koupit dráž, prodat levněji. Takto nezvykle postupuje developer, který v létě od soukromníka vykoupil parcely, jež Brno nutně potřebuje k výstavbě další etapy protipovodňových opatření na řece...

5. září 2025  9:42,  aktualizováno  11:26

„Protrhala se obloha.“ Kobza vysvětluje, proč mu v autě uhynuli psi

Poslanec Jiří Kobza, který byl zvolený do Sněmovny za SPD a nyní kandiduje za Stačilo!, přišel o dva psy. Uhynuli v zavřeném autě. Na Facebooku se poprvé k události vyjádřil. „Událost se stala před...

5. září 2025  11:22

Největší soutěž na dálkové vlaky vyhrál RegioJet. Podepsal smlouvu na patnáct let

Železniční společnost RegioJet od prosince 2029 převezme provoz pěti rychlíkových linek – z Pardubic do Liberce, Liberce do Ústí nad Labem, Kolína do Rumburku a z Prahy do Tanvaldu a Rumburku. Za...

5. září 2025  11:09

„Bráním Fialu tělem i holí“. Premiéra provázel protest i facky mezi voliči

Na náměstí Míru v Praze je ve středu odpoledne rušno. Má tady předvolební mítink lídr koalice SPOLU a premiér Petr Fiala. Do voleb zbývá měsíc a kampaň se vyostřuje. Den předtím mu v Liberci odpůrci...

5. září 2025  11:09

Američané podnikli razii proti imigrantům v továrně Hyundai, pobouřili Soul

Americké imigrační úřady spolu s bezpečnostními složkami zadržely na 450 přistěhovalců při rozsáhlé razii v rozestavěné továrně jihokorejské automobilky Hyundai Motor v americkém státě Georgia, uvedl...

5. září 2025  11:07

Důchodce, který střelil muže do obličeje, vyvázne bez trestu. Trpí duševní nemocí

Senior, který je obžalovaný, že v prosinci roku 2023 postřelil ve sklepě domu v Praze jiného muže do obličeje nelegálně drženou malorážkou, vyvázne bez trestu. Pražský městský soud zastavil jeho...

5. září 2025  11:06

V německém Essenu pobodal žák učitelku a dal se na útěk

Žák v Essenu na západě Německa pobodal ve škole učitelku. Následně uprchl a policie po něm pátrá. Zraněnou ženu podle nich převezli záchranáři do nemocnice a nyní ji lékaři operují. Zda je v ohrožení...

5. září 2025  10:54

Rychlík v Černošicích usmrtil člověka, hlavní trať od Plzně do Prahy stála

Vlak ráno srazil a usmrtil člověka na železničním přejezdu v Černošicích u Prahy. Totožnost zemřelého muže už policie zjistila. Vlaky v úseku Dobřichovice – Praha-Radotín na hlavní trati od Berouna a...

5. září 2025  7:58,  aktualizováno  10:52

Okamžitě propusťte Darmovzala, vyzval Venezuelu Lipavský. Čecha zadržuje už rok

Ministr zahraničí Jan Lipavský v pátek na síti X vyzval k okamžitému propuštění Čecha Jana Darmovzala, který je už rok zadržován ve Venezuele. Podle něj nebyl z ničeho obviněn a je vězněn neoprávněně.

5. září 2025  10:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fico jede na Ukrajinu. Se Zelenským chce probrat energetiku

Slovenský premiér Robert Fico se dnes v ukrajinském Užhorodu sejde s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Jedním z hlavních témat jednání bude podle úřadu slovenské vlády energetická...

5. září 2025  6:13,  aktualizováno  10:26

Král je mrtev, ať žije král! Co teď čeká módní impérium jménem Armani

Smrtí Giorgia Armaniho módní svět ztratil nejenom návrháře, ale také jednoho z posledních velkých majitelů a manažerů v luxusním průmyslu. Jeho impérium nyní bude čelit své největší zkoušce ve své...

5. září 2025  10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.