Čtyřiapadesátiletému vězni byla žádost zamítnuta, uvedla komise po desetihodinovém jednání. Během něj Erik Menendez, který se účastnil prostřednictvím videa z věznice v San Diegu, argumentoval, že se ve vězení napravil a omluvil se za utrpení způsobené členům rodiny. Erik Menendez se může znovu pokusit o podmínečné propuštění na dalším slyšení za tři roky, rozhodla komise.
„Na základě právních standardů shledáváme, že i nadále představujete nepřiměřené riziko pro veřejnou bezpečnost,“ řekl Erikovi Menendezovi komisař pro podmínečné propuštění Robert Barton. Také mu vytknul, že nebyl vzorný vězeň.
Žádost Erikova bratra Lylea bude v pátek místního času projednána samostatně.
Bratři byli zadrženi v roce 1990 a v roce 1996 odsouzeni na doživotí za vraždu svých rodičů. Dvojici v době činu bylo 21 a 18 let. Jejich právníci nezpochybňovali, že bratři Kitty a Joseho Menendezovy zastřelili brokovnicí, ale čin označovali za legitimní sebeobranu proti špatnému zacházení a údajnému sexuálnímu zneužívání ze strany otce.
Podle žalobců však rodiče v luxusním domě v Beverly Hills zabili kvůli ziskuchtivosti, s vyhlídkou na miliony dolarů. Případ, který se stal námětem různých knih, dokumentů a dramat, stále rozděluje americkou společnost, poznamenala dříve stanice BBC. Nejvíce pozornosti si získal na Netflixu.
|
Menendezovi: Netflix rozhorlil vrahy, jejich příbuzné i generaci Z
Bratři roky podávali odvolání které byly zamítány. Získali však nárok na podmínečné propuštění poté, co jim soudce v Los Angeles v květnu snížil trest z doživotí bez možnosti podmínečného propuštění na 50 let až doživotí, připomněla agentura AP.
Zamítnutí podmínečného propuštění pravděpodobně přesune pozornost na guvernéra Gavina Newsoma, který samostatně zvažuje žádost bratrů o milost.To by ale mohlo být pro Newsoma, který je považován za pravděpodobného kandidáta na prezidenta, politicky riskantní, poznamenala BBC.
|
14. května 2025