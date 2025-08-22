S bratrem zavraždil rodiče a byl předlohou pro Netflix. S žádostí o propuštění neuspěl

Autor: ,
  9:35
Kalifornská soudní komise zamítla podmínečné propuštění z vězení Erikovi Menendezovi, který se spolu se svým bratrem Lylem ve Spojených státech proslavil vraždou svých bohatých rodičů v jejich sídle v Beverly Hills v roce 1989. Sourozenci byli odsouzeni na doživotí, za mřížemi jsou 35 let. Příběh obou bratrů v loňském roce velmi zpopularizoval seriál videotéky Netflix, který popisuje jejich smutný příběh.
Erik Menendez během on-line jednání o propuštění.

Erik Menendez během on-line jednání o propuštění. | foto: Reuters

Erik Menendez (vpravo) a jeho bratr Lyle v roce 1991 poslouchají vyjádření...
Otec José měl zneužívat oba syny. Dlouho, krutě, chlípně.
U předběžného slyšení v roce 1991. Vlevo Lyle, vpravo Erik
Právník Mark Geragos, který obhajuje bratry Menendezovi usvědčené z vraždy...
42 fotografií

Čtyřiapadesátiletému vězni byla žádost zamítnuta, uvedla komise po desetihodinovém jednání. Během něj Erik Menendez, který se účastnil prostřednictvím videa z věznice v San Diegu, argumentoval, že se ve vězení napravil a omluvil se za utrpení způsobené členům rodiny. Erik Menendez se může znovu pokusit o podmínečné propuštění na dalším slyšení za tři roky, rozhodla komise.

„Na základě právních standardů shledáváme, že i nadále představujete nepřiměřené riziko pro veřejnou bezpečnost,“ řekl Erikovi Menendezovi komisař pro podmínečné propuštění Robert Barton. Také mu vytknul, že nebyl vzorný vězeň.

Žádost Erikova bratra Lylea bude v pátek místního času projednána samostatně.

Erik Menendez (vpravo) a jeho bratr Lyle v roce 1991 poslouchají vyjádření soudu k jejich případu z roku 1989, kdy zastřelili vlastní rodiče.

Bratři byli zadrženi v roce 1990 a v roce 1996 odsouzeni na doživotí za vraždu svých rodičů. Dvojici v době činu bylo 21 a 18 let. Jejich právníci nezpochybňovali, že bratři Kitty a Joseho Menendezovy zastřelili brokovnicí, ale čin označovali za legitimní sebeobranu proti špatnému zacházení a údajnému sexuálnímu zneužívání ze strany otce.

Podle žalobců však rodiče v luxusním domě v Beverly Hills zabili kvůli ziskuchtivosti, s vyhlídkou na miliony dolarů. Případ, který se stal námětem různých knih, dokumentů a dramat, stále rozděluje americkou společnost, poznamenala dříve stanice BBC. Nejvíce pozornosti si získal na Netflixu.

Menendezovi: Netflix rozhorlil vrahy, jejich příbuzné i generaci Z

Bratři roky podávali odvolání které byly zamítány. Získali však nárok na podmínečné propuštění poté, co jim soudce v Los Angeles v květnu snížil trest z doživotí bez možnosti podmínečného propuštění na 50 let až doživotí, připomněla agentura AP.

Zamítnutí podmínečného propuštění pravděpodobně přesune pozornost na guvernéra Gavina Newsoma, který samostatně zvažuje žádost bratrů o milost.To by ale mohlo být pro Newsoma, který je považován za pravděpodobného kandidáta na prezidenta, politicky riskantní, poznamenala BBC.

14. května 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Rusko vyslalo na Ukrajinu 55 dronů. Ukrajinci zasáhli ropovod Družba

Sledujeme online

Rusko v noci na pátek vyslalo na Ukrajinu 55 dronů, z nichž 46 zneškodnila protivzdušná obrana. Na platformě Telegram to v pátek ráno uvedlo ukrajinské letectvo, které poznamenalo, že eviduje zásahy...

22. srpna 2025  6:38,  aktualizováno  10:02

Pachateli, který na benzince vytrhl zbraň policistovi a zastřelil ho, bylo teprve 18 let

Podezřelému ze čtvrtečního přepadení čerpací stanice v západoněmeckém Völklingenu a následného postřelení zasahujícího policisty, jemuž vytrhl zbraň, je teprve 18 let. Uvedl to deník Bild s odkazem...

22. srpna 2025  9:55

Menstruační potřeby musí být ve všech školách od ledna, rozhodl Válek

Od ledna budou menstruační potřeby součástí vybavení toalet na všech základních, středních i vyšších odborných školách. Novelu vyhlášky o hygienických požadavcích v pátek podepsal ministr...

22. srpna 2025  9:51

Střelec z Modřan chce zpět na Mírov. Mám tam jídlo a kamarády, křičel na policisty

Vrchní soud v roce 2013 pravomocně odsoudil k 15 letům vězení Jindřicha Pirnera, který v červnu 2011 zdrogovaný a opilý střílel na lidi v pražských Modřanech. Tehdy jich několik zranil. Vězení...

22. srpna 2025  9:45

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

22. srpna 2025  8:46,  aktualizováno  9:44

Netanjahu chce jednat o konci války. Izraelská armáda už je na předměstí Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil zahájit jednání o propuštění rukojmích a o ukončení války v Pásmu Gazy. Jedná se zřejmě o reakci na návrh dohody o příměří, se kterým souhlasilo...

21. srpna 2025  20:14,  aktualizováno  22.8 9:41

S bratrem zavraždil rodiče a byl předlohou pro Netflix. S žádostí o propuštění neuspěl

Kalifornská soudní komise zamítla podmínečné propuštění z vězení Erikovi Menendezovi, který se spolu se svým bratrem Lylem ve Spojených státech proslavil vraždou svých bohatých rodičů v jejich sídle...

22. srpna 2025  9:35

Opilec používal moped jako odrážedlo, pak spadl do trávy. Na stroj neměl řidičák

S pořádnou dávkou alkoholu v krvi vyjel do ulic Znojma opilec na svém elektrickém mopedu. Jeho nekoordinované pohyby však neušly kolemjdoucím, ani strážníkům, kteří jeho podivnou jízdu sledovali na...

22. srpna 2025  9:24

Vyloupil zlatnictví, pak přespal na cizím balkoně. Lupiče tam vzbudila policie

V pondělí odpoledne v havířovském zlatnictví rozbil pult a sebral plata se šperky, v úterý nad ránem jej policisté zadrželi na balkoně cizího bytu ve třetím patře bytovky, kam vylezl, aby tam...

22. srpna 2025  9:15

RECENZE: Ač je zavřený v kufru, Tony má plán. A stvořitelka české road movie talent

70 % Premium

Černá komedie Tony má plán představuje celovečerní režijní i scenáristický debut Barbory Kočičkové, posluchačky písecké filmové akademie, kde na rozdíl od FAMU zjevně nepohrdají žánrovými...

22. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

V Ostravě hoří hala s odpadem. Hasiči vyzvali lidi z okolí, aby nevětrali

V Ostravě – Třebovicích zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal. Platí třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, s ohněm na místě bojuje sedmnáct jednotek hasičů a kvalitu ovzduší měří...

22. srpna 2025  7:18,  aktualizováno  8:10

Vojenská policie prověřuje vojáka, který nelegálně nakoupil spousty zbraní a munice

Vojenská policie zdokumentovala podezřelé aktivity vojáka z povolání, který podle vyšetřovatelů během loňského roku bez oprávnění nakoupil větší množství střelných zbraní, náhradních dílů k nim a...

22. srpna 2025  7:37,  aktualizováno  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.