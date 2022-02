Rasismus, nenávist a manipulace. Novinář se infiltroval do Zemmourovy kampaně

Sedmadvacetiletý novinář Vincent Bresson strávil více než tři měsíce ve skupině mladých Zemmourových příznivců nazvané „Génération Z“, kde byl podle svých slov svědkem mnoha rasistických poznámek ze strany dobrovolníků i vedoucích zaměstnanců.

„Oficiálně, pokud jste černoch nebo arabského původu, Zemmour věří v asimilaci. Hlásá, že pokud budete tvrdě pracovat a přizpůsobíte se francouzské kultuře, můžete být Francouz jako ostatní,“ uvedl pro list The Guardian Bresson, podle kterého je však realita odlišná.

„Ve skutečnosti se zdá, že někteří zemmouristé vás budou už navždy považovat za méněcenného Francouze. Myslím, že to vyvolává vážné otázky ohledně Zemmourových předvolebních slibů, že bude v případě vítězství zacházet se všemi lidmi stejně,“ míní Bresson.

Někdejší novinář Zemmour, jenž si svou popularitu vybudoval v televizních vystoupeních, je známý svými kontroverzními výroky na adresu žen, islámu, menšin či migrantů. Soud ho již několikrát odsoudil za podněcování k rasové nenávisti, on nicméně veškerá obvinění popírá.

V průzkumech veřejného mínění je nyní Zemmour na čtvrtém místě a o přízeň krajně pravicových voličů soupeří s vůdkyní Národního sdružení Marine Le Penovou, která je v průzkumech druhá před republikánkou Valérií Pécresseovou. Oba krajně pravicoví kandidáti přitom doufají, že v dubnových volbách porazí současného prezidenta Emmanuela Macrona.

30. října 2021

Rasismus a výsměch, popsal novinář

Bresson se ke skupině přidal poprvé loni v říjnu, když jí pomáhal s vylepováním plakátů. „Jeden z nich používal slovo negr a nikdo nehnul brvou,“ uvedl novinář, jemuž nyní o infiltraci vyšla kniha „V srdci Z“.

Při jiné příležitosti si dobrovolníci podle Bressona pro změnu utahovali z černošského řidiče, jenž pro ně rozvážel propagační letáky. „Kdyby tak věděl, co veze,“ smáli se údajně. Rasistických komentářů na adresu černochů a Arabů se zemmouristé dopouštěli podle novináře běžně.

Bresson si „Génération Z“ vybral proto, že ji považoval za nejsnazší cestu do Zemmourovy kampaně. „Jako mladý běloch s univerzitním vzděláním a křesťanským jménem Vincent jsem se jevil jako ideální rekrut,“ uvedl Bresson s odkazem na Zemmourovo tvrzení, že v případě svého zvolení zakáže rodinám dávat dětem nefrancouzská křestní jména.

„Překvapilo mě, jak rychle jsem se začlenil. Od roznášení letáků jsem se posunul k týmu aktivistů, kteří hledali na sociálních sítích potenciální hrozby pro Zemmourovu bezpečnost,“ popsal Bresson.

Údajně se rychle zařadil na „elitní“ seznam důvěryhodných jedinců, již měli za úkol příležitostně přespávat v sídle Zemmourovy kampaně v ulici Jeana Goujona v Paříži a působit tam jako ochranka výměnou za podepsanou knihu, fotografii nebo oběd se Zemmourem.

Novinář Vicent Bresson, který se infiltroval mezi příznivce Zemmoura:

StreetPress @streetpress Pendant 4 mois, le journaliste indépendant Vincent Bresson a infiltré la campagne du candidat à la présidentielle Eric Zemmour. Racisme, chant de l'Allemagne nazie et stratégie web pro-Zemmour, il raconte ce qu'il a vu dans le livre « Au coeur du Z » chez @edgouttedor. https://t.co/IgAPpHN6zB oblíbit odpovědět

Zemmour chce na sítích vypadat oblíbeně

Bresson rovněž popsal „stínovou armádu“ stovek dobrovolníků, kteří dostali instrukce, aby se připojili k různorodým skupinám na Facebooku – od fanoušků zesnulého rockera Johnnyho Hallydaye přes příznivce fotbalových klubů RC Lens či Olympique Lyon, milovníky pizzy až po odpůrce očkování.

„Řeknou jim, ať zveřejňují co nejvíce prozemmourovského obsahu – články, videa, odkazy na web jeho stoupenců. Mají se také ptát, co si lidé o Zemmourovi myslí, a komentovat a reagovat co nejčastěji,“ uvedl Bresson.

„Mohou dát to samé do dvaceti různých skupin. Jde o to vytvořit dojem masivního online hnutí, a zlepšit tak Zemmourův profil,“ dodal.

Zajímavá je podle novináře také skupina přezdívaná „WikiZédia“, jež má na starost úpravu záznamů o Zemmourovi na Wikipedii. Hlavně pak přímo stránku o něm, kterou si podle The Guardianu loni zobrazilo více než 5,2 milionu lidí, což z ní činí nejnavštěvovanější stránku Wikipedie ve Francii.

Podle administrátora francouzské Wikipedie, kterého Bresson cituje v knize, jde o „bezprecedentní“ aktivitu, jež odporuje požadavkům webu na objektivitu a neutralitu. Šéf Zemmourovy digitální strategie Samuel Lafont nicméně ve čtvrtek prohlásil, že se jedná pouze o „snahu vylepšit“ kandidátovy stránky, které předtím „zkreslila“ levice.