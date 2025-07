O svých politických ambicích se jednačtyřicetiletý Eric Trump rozpovídal v rozhovoru pro list Financial Times. „Skutečnou otázkou je, zda do toho všeho chci zatáhnout vlastní rodinu. Chci, aby si moje děti procházely tím, co jsem musel zažívat v posledních letech já? Pokud je odpověď ano, myslím si, že čistě po politické stránce by to nebylo nic složitého. Mohl bych to udělat, stejně tak jako další členové naší rodiny,“ uvedl.

Své politické choutky v minulosti neskrývali zejména Trumpova dcera Ivanka a syn Donald Jr. Syn Eric se soustředil spíše na vedení rodinného byznysu coby viceprezident Trump Organization. Jak však vyplývá z rozhovoru, diplomatické snažení svého otce vždy bedlivě sledoval. „Polovina všech těch politiků na mě přílišný dojem neudělala, já sám bych jejich práci odvedl mnohem efektivněji,“ míní.

Ostře se vymezil proti kritice, že jeho rodina šla do boje o Bílý dům pouze kvůli finančnímu zisku. „Pokud existuje jediná rodina, která z politiky nikdy finančně neprofitovala, jsou to Trumpovi,“ prohlásil rázně. „Byli bychom na tom mnohem lépe, kdyby do toho táta nešel. Utratili jsme půl miliardy dolarů za soudní pře, hoaxy a očerňující kampaně,“ vysvětlil.

Prezident Trump však za poslední rok podle zámořských médií utržil přes 630 milionů dolarů jen za prodej produktů vlastní značky včetně kryptoměny, hodinek, kytar, biblí a licenčních poplatků na své jméno. Hodnota Trump Organization se podle Erica Trumpa pohybuje v rozmezí osmi a dvanácti miliard dolarů.

Favorité na republikánskou nominaci

Ať už se rozhodne ohledně příštích prezidentských voleb, které se odehrají v roce 2028, jakkoli, dosavadní průzkumy ho mezi favority v republikánském táboře neuvádí. Z nedávné sondáže Emerson College vyplývá, že jasným lídrem na republikánskou prezidentskou nominaci by byl současný viceprezident J. D. Vance. Politik vede s 46 procenty podpory, což je daleko před 12 procenty pro Marca Rubia a devíti pro Rona DeSantise .

Nezávislý ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert F. Kennedy má jen pět procent podpory, zatímco ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová a velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová získaly shodně po dvou procentech.

Průzkum se uskutečnil mezi 24. a 25. červnem u 1 000 registrovaných voličů, a to včetně 416 voličů republikánských primárek. V anketě se 17 procent respondentů nemohlo rozhodnout pro nikoho a šest dalších kandidátů získalo v průzkumech jedno procento nebo méně.