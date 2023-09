Turecko se s Unií může rozejít a jít svou vlastní cestou, pohrozil Erdogan

Turecko by se mohlo vydat jinou cestou než Evropská unie, která se snaží o oslabení svých vztahů s Ankarou, prohlásil v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle agentury AP tím naznačil, že jeho země by mohla přestat usilovat o vstup do EU. Turecko požádalo o členství v unii v roce 1987 a od roku 1999 má status kandidáta.