Erdogan by přednostně schválil vstup Finska do NATO, ale bez Švédska

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v neděli naznačil, že by Ankara mohla dát přednostně souhlas Finsku, které zažádalo o vstup do NATO. Turecko by to provedlo bez ohledu na Švédsko, se kterým má stále napjatější vztahy. Problémem má být podle Ankary údajné poskytování švédského útočiště kurdským radikálům.