Tulipán v řiti! Hádka prezidenta s farmářem odhaluje tureckou kulturu nadávek

Turky prezidentova volba slov šokovala - ale byl to farmář, nikoli prezident, koho odvedla policie, a později se musel v televizi prezidentovi omluvit. Nadále také řeší soudní řízení, protože byl obviněn z urážky hlavy státu.

Erdoganovo chování bylo pro hlavu státu poměrně neobvyklé, ale mnozí Turci ho zároveň vnímali jako upřímné a opravdové. „V Turecku lidé z dělnické třídy často používají drsná slova, která jsou vnímána jako přímočařejší a upřímnější,“ vysvětlil Ahmet Özcan, politolog z istanbulské Bosporské univerzity, který v současnosti pracuje na výzkumném projektu týkajícím se tureckého slangu.

Özcan říká, že nadávky a klení jsou v Turecku součástí každodenního života. „Je to základní součást toho, jak spolu komunikujeme,“ tvrdí. Proto si myslí, že není možné pochopit tureckou kulturu bez znalosti dlouhé a neustále se měnící tradice nadávek v této zemi.

Nadávat ano, urážet něčí matku nikoliv

Základní pravidlo zní: „Když je život těžký, nemůžeš být zdvořilý,“ říká. To podle něj znamená, že Turci berou nadávky jako důkaz toho, že člověk, který je používá, chápe realitu života. Ačkoli je nadávání v Turecku běžné, existuje hranice, kterou byste neměli překročit - a vymezují ji dvě prostá slova: „Tvoje matka.“

Matky se v turecké společnosti po staletí těší vysoké úctě. Dokonce ani na turecké rapové scéně si je prakticky nikdo nedovolí urážet. „První a nejdůležitější věc, kterou se turecké dítě naučí, je, že nikdy nesmí urážet něčí matku,“ dodal Özcan.

Nic urážlivějšího pro Turka podle jeho slov neexistuje a otřít se hanlivě o něčí matku se rovná vyhlášení války. „V Turecku jsou lidé připraveni spáchat vraždu, pokud někdo urazí jejich matku,“ řekl Özcan - a k takovým případům skutečně dochází.

Jako urážka může posloužit například slovní spojení „amina koyim“, které se dostalo i do slangu v Německu, kde žije početná turecká komunita. Na internetu se často vyskytuje v podobě zkratky AMK - a v jemnějším významu znamená soulož; mluvčí tím obvykle naznačuje, že míní matku druhého člověka.

Feministky to pokládají za diskriminaci, ale někteří turečtí muži se domnívají, že to ukazuje pravý opak. Podle jejich způsobu myšlení tento výraz dokazuje, jak vysoce si cení cti své matky - případně manželky či sestry - když někomu stojí za to ji urazit.

Mnoha mužům se ovšem podle Özcana nelíbí, když tyto výrazy používají ženy; myslí si, že se to k ženě nehodí. Právě to je ale podle tureckých feministek nespravedlivé. Muži si podle nich myslí, že jen oni mohou být hrubí a sprostí, což pak vede k tomu, že společnost ženy vnímá jako křehké, jemné bytosti.

Motýl na koňském penisu nebo okurka

Jedním z výrazů, které se v tureckých nadávkách používají dost často, jsou různé variace slovesa „sikmek“. Toto vulgární slovo vyjadřující pohlavní styk se objevuje v mnoha kreativních a často dlouho tradovaných spojeních.

Například když se něco nepovede, Turci říkají, že je to jako když beduín potká v poušti medvěda, který ho znásilní. O něco méně vulgární, ale stejně zvláštní je výraz „jako motýl na koňském penisu“, který se používá k popisu něčeho velmi ohavného nebo nemístného.

V turečtině se také vyskytují výrazy, které se zdají být neškodné, ale ve skutečnosti jsou spíše urážlivé - například „hiyar“, což je jeden z výrazů pro okurku, který se používá k označení hrubého nebo obzvláště hloupého člověka. Anebo slovo pro petržel; bylinku, která je v turecké kuchyni stejně všudypřítomná jako sůl a pepř. Turci jím označují otravného člověka, která do všeho strká nos.

Nejsme žádná blbá krůta. Turecko už se nechce jmenovat Turkey, ale Türkiye

Poměrně poeticky zní výraz ayranové srdce. Ayran je jogurtový nápoj, ale zmíněné spojení se velmi hanlivě používá pro lidi, většinou muže, kteří se zamilovávají jako na běžícím pásu a přeskakují z jednoho vztahu do druhého.

Snad ještě urážlivější je výraz „göt lalesi“ - tulipán v řiti. Tato urážka pochází z dob, kdy řezníci vkládali květinu do řitního otvoru poražených zvířat, která zavěšovali ve svých obchodech hlavou dolů. Nyní se tato nadávka používá k označení lidí, kteří jsou považováni za stejně zbytečné jako tato květina.

Historie nadávek je pro Ahmeta Özcana velmi důležitým předmětem výzkumu. Nadávky dělí do kategorií, aby zjistil více o tom, jak se v těchto výrazech udržuje sexismus, rasismus a xenofobie.

„Existuje například spousta výrazů, které jsou přímo namířeny proti určitým etnickým skupinám,“ říká. Ty se ovšem používají i k ostouzení lidí, kteří toto etnikum nesdílejí.

Tyto po staletí užívané výrazy podle něj „zosobňují nejen dávné obavy a předsudky společnosti, ale také podtrhují nadřazenost určitého pohlaví, náboženství, sekty nebo rasy nad všemi ostatními“. Nadávky sloužily k vytváření solidarity uvnitř těchto privilegovaných společenských skupin. A utužovaly pocit, že ve světě urážek nechcete stát na špatné straně.