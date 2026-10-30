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Kandidátka na starostku Berlína omylem přiznala strach mluvit o zastáncích Hamásu

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  15:21
Elif Eralpová, vůdkyně berlínské Levice, v rozhovoru pro Der Spiegel přiznala...

Elif Eralpová, vůdkyně berlínské Levice, v rozhovoru pro Der Spiegel přiznala strach z propalestinských extremistů. (29. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Elif Eralpová, vůdkyně berlínské Levice (29. října 2026)
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Elif Eralpová, vůdkyně berlínské Levice (29. října 2026)
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Kandidátka německé Levice na primátorku Berlína Elif Eralpová se dostala pod palbu kritiky za svůj rozhovor s týdeníkem Der Spiegel. Nechtěně totiž přiznala, že ona a její manžel mají značný strach z propalestinských extremistů. Objevují se tak otázky, zda by někdo takový měl vést hlavní město Německa.

Redakce magazínu byla překvapená, když Eralpová při autorizaci rozhovoru smazala jednu z otázek. Na dokumentu, který dostal týdeník zpět, to však nebyla jediná neobvyklá věc. Byly v něm totiž také zaneseny poznámky mezi političkou a mluvčí strany, ze kterých vyplynul strach Eralpové z německých stoupenců palestinské teroristické organizace Hamás.

„Ani můj manžel, ani já nechceme zmiňovat specifická jména. Bojí se těchto lidí a taktéž i já,“ cituje Der Spiegel její odpověď.

Eralpová měla konkrétně na mysli Ibrahima Ibrahima, který se v září objevil na volebním večírku Levice. Ibrahim je členem Lidové fronty pro osvobození Palestiny (PFLP), kterou německé úřady považují za extremistickou a již EU vede na seznamu teroristických organizací.

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Ibrahim po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023 označil tehdejšího vůdce hnutí Jahjá Sinvára za „neochvějného vůdce“ a „hrdinu mučedníka“. Právě na možné podezření Levice z antisemitismu mířila zmizelá otázka týdeníku.

„Nemůžu vystavovat sebe a svou rodinu nebezpečí kvůli Der Spiegelu,“ napsala v revizi v aplikaci Word, jež byla omylem odeslána zpět redaktorům. „Co teď budeme dělat? Zrušit celý rozhovor?“ ptala se mluvčí i dalších stranických kolegů, přičemž v dalším vyjádření dodala: „Na ten rozhovor jsem nikdy neměla přistoupit.“

Eralpová se hájí, že nejmenování určitých osob jí poradila berlínská policie. „Dala jsem jasně najevo, že se nenechám nikým zastrašit,“ uvedla v tiskovém prohlášení. Dodala, že je naprosto normální a pochopitelné obávat se o vlastní rodinu.

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Der Spiegel uvedl, že zvažoval věc nezveřejnit kvůli Eralpové bezpečnostním obavám, nakonec ale došel k závěru, že veřejnost by to měla vědět.

„Může mít na starosti bezpečnost všech Berlíňanů žena, která se v rozhovoru bojí byť jen pojmenovat teroristického sympatizanta?“ pokládá časopis otázku.

Političtí konkurenti před Levicí varují

Političtí konkurenti Levice se ptají na totéž. „Jak může Elif Eralpová jakožto starostka zaručit bezpečnost milionů lidí, když se sama obává islamistického prostředí ve své straně?“ prohlásil hlavní kandidát Křesťanskodemokratické unie (CDU) v zářijových berlínských zemských volbách Stefan Evers.

„Berlín se nesmí dostat do situace, kdy strach z islamistů ovlivňuje politická rozhodnutí,“ varoval křesťanský demokrat a zdůraznil svou ochotu sestavit vládu. Evers vyzval sociální demokraty a Zelené, aby s Eralpovou nevstupovali do rozhovorů a namísto toho jednali s CDU.

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Pochybující hlasy však zaznívají i z řad samotných potenciálních partnerů. „Doporučil bych své straně, aby se distancovala od spojenectví s Levicí,“ řekl Karl Lauterbach z SPD, který vešel ve známost jako německý ministr zdravotnictví během pandemie covidu-19.

„Další jednání o koalici s touto stranou by měla být pro každého sociálního demokrata vyloučena,“ přidal se mluvčí SPD pro vnitřní záležitosti Sebastian Fiedler.

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Katharina Drögeová, předsedkyně parlamentní frakce Zelených, v deníku Süddeutsche Zeitung položila ostrou otázku: „Nechá se Eralpová i nadále ovlivňovat lidmi ze svých vlastních řad, kteří mají blízko ke kriminálním skupinám a kteří tolerují výhrůžky a zastrašování vůči vlastní hlavní kandidátce? Nebo se jí podaří dát jasnou a ráznou odpověď?“

Berlínský předseda SPD Steffen Krach nicméně nadále hodlá s Levicí vstoupit do vlády. Pro něj je klíčové, že SPD tak bude moci prosazovat svou hospodářskou a sociálně spravedlivou bytovou politiku.

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