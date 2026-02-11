Každý ví, co Epstein dělá, řekl Trump dle dokumentu FBI šéfovi policie

Autor: ,
  7:28
Bývalý policejní šéf na Floridě sdělil Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI), že mu Donald Trump v roce 2006 po telefonu řekl, že o chování Jeffreyho Epsteina všichni vědí. To by zpochybňovalo tvrzení amerického prezidenta, že o Epsteinových zločinech tehdy neměl žádné informace.
Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...

Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další financování federální vlády. Ukončila tak částečný shutdown. Podpisem to stvrdil prezident Donald Trump. (3. února 2026) | foto: ČTK

Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního...
Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...
Peter Mandelson a Jeffrey Epstein na snímku zveřejněném americkým ministerstvem...
Donald Trump (6. února 2026)
12 fotografií

O dokumentu FBI, který je součástí milionů stran nově odtajněných spisů zesnulého sexuálního delikventa, informovaly v noci na středu agentura Reuters či server stanice BBC.

V červenci 2006, právě když se veřejnost dozvěděla o prvním obvinění Epsteina ze sexuálních trestných činů, zatelefonoval Trump policejnímu náčelníkovi v Palm Beach na Floridě Michaelu Reiterovi, jehož oddělení tehdy začalo Epsteina vyšetřovat. Vyplývá to ze zápisu z výslechu Reitera ze strany FBI z roku 2019, který je mezi odtajněnými spisy.

Podivné auto, výměna těla? Výpověď ze spisů křísí konspirace o Epsteinově úmrtí

„Díkybohu, že ho zastavujete, všichni vědí, že to dělá,“ řekl Trump podle Reiterovy výpovědi. Trump mu údajně také o Epsteinovi řekl, že „lidé v New Yorku vědí, že je odporný“, a poradil mu, aby se zaměřil na jeho společnici Ghislaine Maxwellovou, kterou označil za „zlo“ a za Epsteinovu „agentku“.

Maxwellová byla v roce 2021 odsouzena k 20letému trestu vězení za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.

Reiter dále FBI sdělil, že mu Trump v telefonátu řekl, že jednou pobýval v Epsteinově společnosti, když byly poblíž nezletilé osoby, a že „odtamtud rychle vypadl“.

„Je to moje vina.“ Norská princezna se omluvila za přátelství s Epsteinem

Reiter, jenž od policie odešel v roce 2009, potvrdil existenci výslechu u FBI listu Miami Herald, který o něm informoval jako první.

Policie v Palm Beach začala Epsteina v roce 2006 vyšetřovat kvůli údajnému sexuálnímu zneužívání nezletilých dívek. Případ byl později předán federálním prokurátorům, kteří v roce 2008 s Epsteinem uzavřeli kontroverzní dohodu o přiznání viny. Její součástí byla i dohoda, která ho chránila před závažnějšími obviněními.

Americké ministerstvo spravedlnosti nyní na dotaz médií ohledně údajného telefonátu z roku 2006 uvedlo: „Nemáme žádné důkazy, které by potvrzovaly, že prezident před 20 lety kontaktoval orgány činné v trestním řízení.“

Šéf kabinetu britského premiéra Starmera kvůli kauze Epstein položil funkci

Trump tvrdí, že se s Epsteinem sice léta přátelil, ale rozešli se ještě před prvním zatčením tehdejšího finančníka. Prezident také opakovaně tvrdí, že o Epsteinových zločinech nic nevěděl.

Po jeho zatčení v roce 2019 prezident na dotaz, zda měl nějaké podezření“, novinářům řekl: „Ne, neměl jsem tušení. Neměl jsem tušení. Nemluvil jsem s ním už mnoho, mnoho let.“

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová v úterý novinářům řekla, že Trump je ve věci ukončení svého vztahu s Epsteinem „upřímný a transparentní“. „Byl to telefonát, který se v roce 2006 možná uskutečnil, možná ne. Odpověď na tuto otázku neznám.“

Stavte se na Epsteinův ostrov, ženy mají vstup zdarma. Akce vyvolala pobouření

„Prezident Trump vždy říkal, že Jeffreyho Epsteina vyhodil ze svého klubu Mar-a-Lago, protože byl podlézavý,“ řekla také Leavittová. „A to platí i o tomto telefonátu. Pokud se skutečně stal, potvrzuje to přesně to, co prezident Trump tvrdí od samého začátku,“ dodala mluvčí.

Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180.000 fotografií, mezi nimiž je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.

Královská rodina se vyjádřila ke kauze Epstein. Nová odhalení ji znepokojují

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného prezidenta Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona; tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání. Vazby významných osobností na Epsteina řeší i Británie, Francie, Norsko, Lotyšsko, Slovensko a další státy.

V roce 2019 Epstein spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.

Vstoupit do diskuse

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Dostavba slavné Sagrady budí spory. Kvůli schodišti mají zbourat okolní domy

Letecký pohled na čtvrť Eixample a katedrálu Sagrada Familia, která se...

Obyvatelé Barcelony sousedící s chrámem Sagrada Familia nevzdávají svůj boj proti dokončení této dominanty. Součástí plánu je výstavba monumentálního schodiště a náměstí, což si vyžádá demolici domů...

Každý ví, co Epstein dělá, řekl Trump dle dokumentu FBI šéfovi policie

Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...

Bývalý policejní šéf na Floridě sdělil Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI), že mu Donald Trump v roce 2006 po telefonu řekl, že o chování Jeffreyho Epsteina všichni vědí. To by zpochybňovalo...

11. února 2026  7:28

Poslanci začínají schvalovat návrh státního rozpočtu se schodkem 310 miliard

Přímý přenos
Tisková konference poslaneckého klubu ANO. Na snímku ministryně financí Alena...

Rozpočet České republiky na letošní rok se schodkem 310 miliard korun, jak si ho představuje vláda, začínají schvalovat poslanci. V prvním čtení Sněmovna posuzuje jen základní rozpočtové údaje -...

11. února 2026  5:20,  aktualizováno 

Deset mrtvých po střelbě ve škole na západě Kanady. Zemřela i útočnice

Policie zasahuje na místě střelby v kanadském Frederictonu. (10. srpna 2018)

Deset lidí včetně střelce zahynulo při střelbě v odlehlé obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady. Desítky dalších utrpěly zranění. Policie později informovala, že útočníkem byla žena. Její...

11. února 2026  6:41,  aktualizováno  6:59

Muž v kukle u dveří, pak matka moderátorky zmizela. FBI má prvního podezřelého

Záběr z bezpečnostní kamery, na kterém je vidět podezřelý z únosu. (10. února...

V Arizoně byla v úterý zadržena první podezřelá osoba v případu zmizelé matky americké televizní moderátorky populárního pořadu The Today Show Savanny Guthrieové, napsaly v noci na dnešek agentury AP...

11. února 2026  6:21

Babiš míří za Macronem. Před summitem EU proberou energie i zákaz sítí pro děti

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...

Od našeho zpravodaje ve Francii Premiéra Andreje Babiše čeká ve středu Paříži večeře s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Před neformálním summitem Evropské rady o konkurenceschopnosti s ním bude ladit postoje k reformě...

11. února 2026

Zimní únava vs. deprese: Jak poznat rozdíl a kdy jít k lékaři

ilustrační snímek

S příchodem krátkých dní, šedé oblohy a mrazivého počasí se v české společnosti pravidelně otevírá téma, které bylo dříve často bagatelizováno jako pouhá lenost či nedostatek pevné vůle. Odborníci...

11. února 2026

Co dělat v Krkonoších, když hory zahalí mlha? Vrchlabí vás zachrání i v dešti

Ve spolupráci
Aquacentrum Vrchlabí

Krkonoše jsou v plném rozpuku, sbalili jste pohorky, naplánovali hřebenovky, ale ráno vás místo azurové oblohy vítá šedivá deka a vytrvalé mžení? Nezoufejte. Dovolená v horách se nemusí odehrávat jen...

11. února 2026

ANALÝZA: Jak zachránit Evropu? Draghiho diagnóza byla správná, léčba je pomalá

Premium
Italská premiérka Giorgia Meloniová při jednání s německým kancléřem...

Lídři zemí Evropské unie mají na nadcházejícím summitu řešit kromě jiného konkurenceschopnost Evropy. Bývalý italský premiér Mario Draghi ve své kritické zprávě ze září 2024 správně určil diagnózu....

11. února 2026

První omezení protierozní ochrany. Na větší změny se ještě čeká

ilustrační snímek

Vláda v tomto týdnu na návrh ministra zemědělství Martina Šebestyána odsouhlasila první, zatím spíš jenom kosmetické změny v uvolňování ochranných opatření proti erozi. Zatímco větší zemědělské...

11. února 2026

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

11. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

A teď ovládneme i Senát, plánuje Okamura. Odkryl detaily sporu s Moravcem

Premium
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

Po oznámení možnosti nasadit do příští prezidentské volby společného kandidáta se ve vládní koalici ANO, SPD a Motoristů řeší i možnost společných kandidátů do letošních senátních voleb. „Částečně už...

11. února 2026

Ukrajina rozpouští mezinárodní legie. Je to facka, netají hořkost vojáci ze zahraničí

Premium
ilustrační snímek

Přijeďte za nás bojovat, vyzýval před čtyřmi roky Volodymyr Zelenskyj cizince s tím, že Ukrajina zřizuje mezinárodní legie. Válka trvala třetí den a ostřílení vojáci i idealisté poslechli. Ti, co...

11. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.