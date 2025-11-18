Sněmovna reprezentantů USA schválila zákon, aby se zveřejnily Epsteinovy spisy

  21:28
Drtivou většinou dnes Sněmovna reprezentantů Spojených států podpořila návrh zákona, který by přinutil americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnit spisy k případu odsouzeného a zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Americký finančník Jeffrey Epstein

Americký finančník Jeffrey Epstein | foto: MAFRA

Autobusová zastávka v Londýně nedaleko americké ambasády, kde aktivisté...
Americký prezident Donald Trump a šéf firmy Rolex Jean-Frederic Dufour v lóži...
Jeffrey Epstein na fotografii poskytované registrem sexuálních delikventů v New...
Americký prezident Donald Trump při zápase NFL mezi Washingtonem a Detroitem....
7 fotografií

Návrh nyní ještě musí posoudit Senát, kde je jeho osud podle amerických médií nejasný. Prezident USA Donald Trump ale slíbil, že tento právní předpis podepíše, pokud ho schválí už jen Kongres.

Demokratičtí zákonodárci ze sněmovního výboru pro dohled minulý týden zveřejnili několik e-mailů, ve kterých Epstein zmiňoval nynějšího prezidenta Trumpa.

Nemáme co skrývat. Trump vyzval republikány ke zveřejnění Epsteinových spisů

Korespondence podle demokratů mimo jiné zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání.

Výbor nakonec zveřejnil přes 20 tisíc stránek dokumentů získaných z Epsteinovy pozůstalosti, nyní sněmovnou přijatý zákon se týká spisů, které má k dispozici ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s Epsteinovým vyšetřováním.

Trump tvrdí, že s Epsteinovými sexuálními zločiny neměl nic společného a ačkoli byli před desítkami let společně vyfotografováni, prezident uvedl, že se před Epsteinovým odsouzením rozkmotřili.

Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

Veřejnou snahu o zveřejnění vyšetřovacích dokumentů označuje za manipulaci ze strany demokratů, kteří podle něho odvádějí pozornost od skutečných problémů země, které jeho vláda úspěšně řeší. Zveřejnění podpořil až ve chvíli, kdy řada republikánů dala najevo, že bude bez ohledu na Trumpovu vůli hlasovat pro odtajnění spisů.

Případy týkající se Epsteina vyvolávají nejen v USA značnou pozornost médií, neboť finančník udržoval úzké vazby také s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem či britským princem Andrewem.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

