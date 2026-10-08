Minulý měsíc si vzal život Simon Andriesz, britský informátor, který z tisíců stran nedávno odtajněných Epsteinových spisů odhalil vazby mezi americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem a právě Epsteinem. Trumpův ministr nebyl v souvislosti s Epsteinem obviněn z žádného protiprávního jednání.
Andrieszova rodina uvedla, že si vzal život a že není žádný náznak cizího zavinění. Muž si ale krátce před smrtí stěžoval, že následky jeho odhalení dopadly na jeho zdraví a kariéru. A nebyl první, koho stíny kolem mrtvého miliardáře dostihly. Jeho úmrtí je jen dalším v dlouhé řadě.
Vyšetřování kolem bývalého prince Andrewa, který podle britských médií nemá s králem Karlem III. žádný kontakt, se ale komplikuje. Americké ministerstvo spravedlnosti.