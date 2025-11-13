Epstein nabízel Rusům rady, jak na Trumpa. Demokraté chtějí zveřejnit všechny spisy

Zveřejněné e-maily Jeffreyho Epsteina odhalují jeho rozsáhlou síť zahraničních kontaktů a zprávy týkající se politických kroků prezidenta Donalda Trumpa. Podle zpráv Epstein nabízel Rusům klíč k tomu, aby Trumpa pochopili. Šéf Bílého domu nově odhalenou korespondenci označil za past nastraženou demokraty. Ti chtějí zveřejnit všechny spisy.
Téměř měsíc před setkáním Trumpa s Vladimirem Putinem v Helsinkách, které se odehrálo v července 2018, se Epstein obrátil na Thorbjorna Jaglanda, tehdejšího šéfa Rady Evropy, s návrhem týkajícím se ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

„Myslím, že byste mohl Putinovi navrhnout, že Lavrov může získat vhled, pokud si se mnou promluví,“ napsal Epstein. Jagland mu odpověděl, že se následující den setká s Lavrovovým asistentem a spojení navrhne.

Odsouzený sexuální delikvent dále naznačil, že již dříve úspěšně hovořil o Trumpovi s Vitalijem Čurkinem, bývalým ruským velvyslancem při OSN. „Čurkin byl skvělý. Po našich rozhovorech Trumpa pochopil. Není to složité. Musí být vidět, že něco získal, je to tak prosté,“ napsal o velvyslanci.

Po summitu s Putinem, za který si Trump vysloužil velkou kritiku, Epstein poslal zprávu Larrymu Summersovi, bývalému americkým ministru financí. Summers se Epsteina zeptal: „Mají Rusové na Trumpa páky? Dnešek byl otřesný i na jeho poměry.“

„O dívkách věděl.“ Demokraté zveřejnili další Epsteinovy e-maily o Trumpovi

Epstein na to reagoval podrobnou analýzou Trumpova pohledu na schůzku. „Můj e-mail je plný podobných komentářů. Páni. Jsem si jistý, že podle něj to šlo skvěle. Myslí si, že okouzlil svého protivníka. Nutno přiznat, že vůbec netuší, jaká je v tom symbolika. On o většině věcí nemá ponětí,“ popsal v e-mailu.

Epstein si často vyměňoval názory se svými mezinárodními kontakty. Rok před pokusem o zprostředkování kontaktu s Rusy ho Jagland požádal o návštěvu, aby mu podle jeho slov pomohl lépe pochopit Trumpa a to, co se děje v americké společnosti.

Kontakty na Blízkém východě

V korespondenci s bývalým Trumpovým poradcem Stevem Bannonem z července 2018 Epstein radil, jak uplatňovat vliv v Evropě. „Pokud tady chcete působit, budete tu muset trávit čas, Evropa na dálku nefunguje. Myslím, že chcete být insider, ne outsider, který jen přilétá a odlétá.“

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Epstein se také chlubil svými kontakty se saúdským korunním princem Mohammedem bin Salmánem (MBS). „Věříš tomu, že mi MBS poslal STAN, koberce a všechno?“ napsal miliardáři Thomasovi Pritzkerovi.

O inauguraci Donalda Trumpa se zajímaly i další mezinárodní kontakty. Podnikatel ze Spojených arabských emirátů Sultan Ahmed bin Sulayem se Epsteina dotázal, zda by měl přijmout pozvání. „Myslíš, že bude možné si potřást rukou s Trumpem,“ zajímal se.

Hlasování o zveřejnění všech spisů

Zveřejnění e-mailů přichází v době, kdy se stupňuje politický tlak na odtajnění všech dokumentů z Epsteinova případu. O návrhu zákona, který by vynutil zveřejnění všech spisů, bude příští týden hlasovat americká Sněmovna reprezentantů.

Republikánský předseda Mike Johnson to oznámil poté, co se ve středu demokratka Adelita Grijalvaová ujala sněmovního mandátu. Grijalvaová následně připojila poslední potřebný podpis (celkově 218.) k petici, která automaticky spouští hlasování o legislativě požadující zveřejnění spisů ministerstvem spravedlnosti.

Podpis v ženském klíně. Demokraté ukázali dopis, jejž prý Trump poslal Epsteinovi

Demokraté kritizují Johnsona za obstrukční jednání, protože složení přísahy neuspořádal dříve. Grijalvaová připisuje prodlevu právě svému úmyslu podpořit hlasování. Oznámení Johnsona o brzkém hlasování bylo překvapivé, protože podle pravidel nebyl povinen jej uspořádat až do začátku prosince.

Sněmovní výbor pro dohled, který ovládají republikáni, následně zveřejnil veškeré dokumenty, jež získal z Epsteinovy pozůstalosti na začátku tohoto roku. Právě z tohoto souboru čítajícího přes 20 tisíc stran demokratičtí zákonodárci některé e-maily zmiňující Trumpa získali.

Reakce Bílého domu a pozadí kauzy

Nově zveřejněná korespondence podle demokratů mimo jiné zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání. Šéf Bílého domu nově zveřejněnou korespondenci označil za past nastraženou demokraty. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová k širší sadě e-mailů uvedla, že „nedokazují absolutně nic jiného, než že prezident Trump neudělal nic špatného“.

Sám Trump později na sociální síti Truth Social napsal: „Demokraté se znovu snaží vytáhnout ten Hoax s Jeffreym Epsteinem, protože udělají cokoli, aby odvrátili pozornost od toho, jak špatně si vedli při Shutdownu.“

List NYT v létě informoval, že ministryně spravedlnosti Pam Bondiová Trumpovi řekla, že jeho jméno figuruje ve vyšetřovacích spisech. Trump opakovaně popírá jakoukoliv spojitost s činy, kvůli kterým byl Epstein souzen.

