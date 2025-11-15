Epstein si dopisoval také se slovenským exministrem. Probírali i jeho demisi

S vlivným finančníkem Jeffreyem Epsteinem v minulosti komunikoval také tehdejší slovenský ministr zahraničí a současný poradce premiéra Miroslav Lajčák. Ukázaly to středeční zveřejněné dokumenty. Komunikaci s delikventem v pátek potvrdil sám Lajčák, zdůraznil však, že podle něj probíhala pouze na společenské úrovni v rámci jeho diplomatických povinností, a Epsteinovy činy ostře odsoudil.
Šéf slovenské diplomacie Miroslav Lajčák (na archivním snímku z 10. října 2017)

Slovenský diplomat podle agentury TASR zároveň připomněl, že americká justice zahájila vyšetřování Epsteina kvůli obchodu s lidmi a sexuálního zneužívání nezletilých až po Lajčákově odjezdu z New Yorku v roce 2018, kde rok působil jako předseda Valného shromáždění OSN. Upozornil také, že Epsteinovy činy vyšly najevo v plném rozsahu až po finančníkově zatknutí.

Komunikace mezi Lajčákem a Epsteinem je součástí přibližně 20 tisíc stran dokumentů, které ve středu zveřejnil Výbor pro dohled Sněmovny reprezentantů. Podle amerických médií Epstein ve své elektronické korespondenci zmiňoval také nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ten jakoukoliv spojitost s činy, kvůli kterým byl Epstein souzen, dlouhodobě popírá. Korespondence podle demokratických zákonodárců mimo jiné naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání.

Trump se pustil do své bývalé oblíbenkyně. Ta ho viní, že brání Epsteinovým spisům

Slovenský deník SME napsal, že dokumenty analyzoval a našel v nich desítky odkazů na Lajčáka, včetně přímé komunikace mezi ním a Epsteinem. Několik zpráv podle SME naznačuje, že se setkali i osobně. Tehdejší ministr zahraničí si s Epsteinem psal v přátelském duchu a probíral s ním například i to, že uvažuje o demisi, píše SME.

Tu Lajčák v listopadu 2018 skutečně podal, ačkoli ji později stáhl. Zmínky o Lajčákovi a jeho komunikace s Epsteinem pocházejí z let 2018 a 2019. Ještě den před svým zatčením tehdy vlivný finančník podle SME psal o své podpoře Lajčáka na druhou nejvyšší pozici v NATO.

Lajčák v pátek řekl, že úkolem diplomata je navazovat kontakty s co nejširším okruhem partnerů a že během své kariéry potkal takových lidí tisíce. Během svého pobytu v New Yorku mu byly podle jeho slov představeny desítky vlivných osobností včetně Epsteina, s nímž v té době udržovala kontakty řada veřejných činitelů ze Spojených států i ze zahraničí.

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

„Naše následná komunikace, kterou inicioval on, měla společenský charakter a týkala se převážně komentování aktuálního dění ve světě,“ řekl Lajčák s tím, že podobnou komunikaci udržuje dodnes s desítkami lidí, které potkal během své profesní kariéry. „Mám čisté svědomí, nebylo v ní nic, co by se odchylovalo od standardního rámce,“ zdůraznil diplomat.

Epstein čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Epstein veškerá obvinění odmítal. Ve vazbě, ve které čekal na soud, v roce 2019 spáchal sebevraždu. Kauza je však ve Spojených státech nadále ostře sledovaná.

