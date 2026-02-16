Je to vůbec poprvé, co ministerstvo spravedlnosti USA oficiálně vydalo ucelený přehled jmen z Epsteinových spisů. Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová spolu se svým náměstkem Toddem Blanchem v dopise adresovaném Kongresu uvedla, že úřad tímto krokem naplnil zákon o transparentnosti.
Abecedně řazený dokument obsahuje jména politiků, herců, byznysmenů a dalších politicky exponovaných osob, které se v archivech vyskytují alespoň jednou. Dokumenty odhalují, že ať už v přímém kontaktu, nebo jen v náhodných zmínkách se v e-mailech ocitla řada světových celebrit.
V seznamu lze nalézt hudební superhvězdy, jako je Beyoncé, Jay Z, frontman U2 Bono, Mick Jagger či Bruce Springsteen. Z filmového a zábavního průmyslu se zde objevují osobnosti jako Robert De Niro, Woody Allen, Kevin Spacey, Bill Cosby či komička Amy Schumerová. Spisy rovněž zmiňují technologické magnáty, mezi nimiž nechybí Bill Gates, Mark Zuckerberg nebo Elon Musk.
|
Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí
Mezi špičkami americké politiky se skloňují manželé Barack a Michelle Obamovi. Stejně tak Bill a Hillary Clintonovi, přičemž exprezident Clinton byl údajně s Epsteinem v úzkém kontaktu a je ve spisech zmiňován a fotografován opakovaně.
Seznam vyvolal ostrou kritiku zákonodárců i obětí, kteří obviňují ministerstvo spravedlnosti ze záměrného matení veřejnosti a pokračujícího tajení klíčových důkazů pod záminkou právní ochrany. Zahrnuje totiž i pouze jména zmíněná v korespondenci, která ale s kauzou nemají nic společného.
Jsou zde totiž přítomní i dávno zesnulí, jako například Elvis Presley, Marilyn Monroe, Janis Joplin, papež Jan Pavel II. či britská premiérka Margaret Thatcherová. Naopak nezřídka zmiňovaný je nynější prezident Spojených států Donald Trump, který s Epsteinem udržoval přátelské vztahy, ale komunikaci ukončil před finančníkovým odsouzením v roce 2008.
|
Každý ví, co Epstein dělá, řekl Trump dle dokumentu FBI šéfovi policie
Člen sněmovny Ro Khanna považuje za absurdní, že na seznamu odsouzených sexuálních násilníků typu Larryho Nassara figuruje zpěvačka Janis Joplin, která zemřela v době, kdy byl Epstein teenager. Podle Khanny tím ministerstvo „záměrně kalí vodu“ ohledně toho, kdo byl predátor a kdo byl jen zmíněn v e-mailu.
Republikánská členka Kongresu Nancy Maceová a oběti Epsteina navíc upozorňují, že navzdory tvrzení o úplném zveřejnění zůstaly miliony souborů skryty nebo začerněny. Jedna z obětí se pro britský bulvární deník Daily Mirror rozhněvala, že úřady stále chrání mocné na úkor plné pravdy.