Jeffrey Epstein byl nalezen bez známek života ráno 10. srpna 2019 v newyorské vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a nyní zveřejněné snímky jsou jen zlomkem z 95 tisíc fotografií, které zákonodárci z jeho pozůstalosti obdrželi, píše AP.
Snímky nejsou součástí spisů ministerstva spravedlnosti o Epsteinově případu, jejichž zveřejnění se očekává poté, co prezident Trump po tlaku demokratů i republikánů v listopadu podepsal zákon, který to nařizuje.
Nově publikované fotografie byly vydány bez popisků a zahrnují mimo jiné fotografii Trumpa se šesti ženami, jejichž obličeje byly začerněny. Proč byl snímek takto upraven, výbor neupřesnil. Řada z fotek ze sbírky už je podle AP přitom veřejnosti známa.
Zpravodajský server televize CNN kromě snímků řady známých osobností vedle Epsteina poznamenal, že mezi nové zveřejněnými fotografiemi je snímek zachycující kondomy s Trumpovou podobiznou, popiskem „Jsem obrovský“ a cenovkou 4,5 dolaru.
Nemáme co skrývat. Trump vyzval republikány ke zveřejnění Epsteinových spisů
Demokraté uvedli, že budou v příštích dnech a týdnech zveřejňovat další snímky, podle AP tím chtějí vyvinout tlak na Trumpa a na jeho republikánskou administrativu kvůli jejich dřívějšímu odmítavému stanovisku ke zveřejnění spisů týkajících se Epsteinových kauz.
„Je načase ukončit toto zastírání skutečnosti ze strany Bílého domu a zajistit spravedlnost obětem Jeffreyho Epsteina a jeho mocných přátel,“ uvedl v prohlášení kongresman Robert Garcia, přední demokrat ve výboru pro dohled. Trump tvrdí, že se s Epsteinem přestal přátelit dlouho před jeho zatčením v roce 2019.
Clinton připustil, že několikrát letěl Epsteinovým soukromým letadlem, ale prostřednictvím mluvčího uvedl, že o finančníkových zločinech nic nevěděl. Žádná z Epsteinových známých obětí nevznesla proti Clintonovi obvinění.
Britský král Karel III. letos zbavil svého bratra Andrewa zbývajících titulů a poct poté, co se objevily nové informace o Andrewových vazbách na Epsteina.
Večírky v Palm Beach
Předtím, než se stal klíčovou postavou ve sledovaném případu sexuálního zneužívání mladých dívek, byl Epstein učitelem matematiky a následně se stal mocným finančníkem v New Yorku.
V 80. letech minulého století si podmanil bohaté a slavné okázalými večírky a lety svým soukromým letadlem. Na vrcholu své kariéry spravoval aktiva klientů ve výši stovek milionů dolarů.
Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla
V roce 2005 rodiče 14leté dívky oznámili policii na Floridě, že Epstein sexuálně zneužil jejich dceru ve svém domě v Palm Beach. Finančník se vyhnul federálnímu obvinění a místo toho mu byl uložen 18měsíční trest vězení.
Od roku 2008 byl uveden na seznamu sexuálních delikventů v New Yorku. Jednalo se o doživotní označení, které signalizuje vysoké riziko opětovného spáchání stejného trestného činu.
V roce 2019 byl Epstein zatčen v New Yorku a čelil podezření z provozování rozsáhlé prostituční sítě a zneužívání nezletilých dívek. Poté, co mu bylo zamítnuto propuštění na kauci, byl zadržován v newyorském vězení, kde byl o několik měsíců později nalezen mrtvý ve své cele.