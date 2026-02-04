Britský exministr Mandelson opustí Sněmovnu lordů. Měl vazby na Epsteina

Politik, který je opakovaně spojovaný s americkým sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem z křesla oficiálně odstoupí ve středu. V pondělí ho k tomu vyzval britský premiér Keir Starmer.
Předseda horní sněmovny Michael Forsyth uvedl, že Mandelson o kroku informoval vedení Sněmovny lordů.
|
Zvrácená princezna, znásilnění a kokain. Norská monarchie se otřásá v základech
Jeho rozhodnutí přišlo v době, kdy britská vláda zahájila přípravu zákona, který by jí umožnil bývalého ministra a velvyslance vyloučit z parlamentu a zbavit ho šlechtického titulu.
Mandelson si titul ponechá i po svém odchodu, pokud zákonodárci nerozhodnou o jeho odebrání. K takovému kroku podle AP nepřistoupili více než 100 let.
|
Změna názoru, manželé Clintonovi budou nakonec v kauze Epstein vypovídat
Ze záznamů zveřejněných v pátek americkým ministerstvem spravedlnosti podle britských médií vyplývá mimo jiné to, že Mandelson údajně Epsteinovi v roce 2009 jako ministr obchodu poskytl informaci o půlmiliardovém fondu, který Evropská unie chystala na záchranu eura.
Londýnská policie v úterý uvedla, že detektivové prošetřili zprávy o pochybení a rozhodli, že splňují podmínky pro zahájení vyšetřování.
Za zneužití pravomoci úřední osoby hrozí až doživotní trest vězení. Britská vláda dříve uvedla, že policii při prověřování možného předání citlivých informací Epsteinovi poskytla dokumenty. Po oznámení vyšetřování doplnila, že bude s policií dále spolupracovat.
|
Budoucí norská královna měla úzké vztahy s Epsteinem. Psala mu, že je okouzlující
Starmer již loni v září Mandelsona kvůli vazbám na Epsteina odvolal z postu velvyslance v USA. V reakci na nová odhalení sám politik v neděli rezignoval na členství v premiérově Labouristické straně.
Britský premiér v úterý uvedl, že je novými odhaleními zděšen a nařídil státní správě, aby naléhavě prověřila všechny Mandelsonovy kontakty s Epsteinem z doby, kdy byl ve vládě.
Ministerstvo spravedlnosti USA v pátek zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Epsteina.
Sada obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií. Je mezi nimi i velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
Jeffrey Epstein byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců.
|
Epstein vyžadoval školní průkazy, aby měl jistotu, že dívky jsou nezletilé, říká oběť
Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení. Tam ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.
Kauza způsobila potíže americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho administrativě. Finančník byl Trumpovým přítelem. Prezident nicméně tvrdí, že přátelství ukončil před mnoha lety a že o trestné činnosti dotyčného nevěděl.
Epsteinovým přítelem byl kdysi i britský princ Andrew, který se kvůli vazbám na zesnulého finančníka ocitl v nemilosti královské rodiny.