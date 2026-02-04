Britský exministr Mandelson opustí Sněmovnu lordů. Měl vazby na Epsteina

Autor: ,
  6:47
Bývalý britský ministr a velvyslanec ve Spojených státech Peter Mandelson opustí Sněmovnu lordů. Policie ho začala v úterý vyšetřovat kvůli možnému zneužití pravomoci. Podle nejnovějších záznamů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti poskytoval Epsteinovi tajné vládní informace.
Bývalý britský ministr obchodu a velvyslanec v USA Peter Mandelson (18. června...

Bývalý britský ministr obchodu a velvyslanec v USA Peter Mandelson (18. června 2025) | foto: Americké ministerstvo spravedlnostiReuters

Bývalý britský ministr obchodu a velvyslanec v USA Peter Mandelson na nově...
Bývalý britský ministr obchodu a velvyslanec v USA Peter Mandelson slaví...
Demokraté ze Sněmovny reprezentantů USA zveřejnili další fotografie ke kauze...
Urážlivé a otřesné, omluvte se! Starmera naštvaly Trumpovy výroky o Afghánistánu
113 fotografií

Politik, který je opakovaně spojovaný s americkým sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem z křesla oficiálně odstoupí ve středu. V pondělí ho k tomu vyzval britský premiér Keir Starmer.

Předseda horní sněmovny Michael Forsyth uvedl, že Mandelson o kroku informoval vedení Sněmovny lordů.

Zvrácená princezna, znásilnění a kokain. Norská monarchie se otřásá v základech

Jeho rozhodnutí přišlo v době, kdy britská vláda zahájila přípravu zákona, který by jí umožnil bývalého ministra a velvyslance vyloučit z parlamentu a zbavit ho šlechtického titulu.

Mandelson si titul ponechá i po svém odchodu, pokud zákonodárci nerozhodnou o jeho odebrání. K takovému kroku podle AP nepřistoupili více než 100 let.

Změna názoru, manželé Clintonovi budou nakonec v kauze Epstein vypovídat

Ze záznamů zveřejněných v pátek americkým ministerstvem spravedlnosti podle britských médií vyplývá mimo jiné to, že Mandelson údajně Epsteinovi v roce 2009 jako ministr obchodu poskytl informaci o půlmiliardovém fondu, který Evropská unie chystala na záchranu eura.

Londýnská policie v úterý uvedla, že detektivové prošetřili zprávy o pochybení a rozhodli, že splňují podmínky pro zahájení vyšetřování.

Za zneužití pravomoci úřední osoby hrozí až doživotní trest vězení. Britská vláda dříve uvedla, že policii při prověřování možného předání citlivých informací Epsteinovi poskytla dokumenty. Po oznámení vyšetřování doplnila, že bude s policií dále spolupracovat.

Budoucí norská královna měla úzké vztahy s Epsteinem. Psala mu, že je okouzlující

Starmer již loni v září Mandelsona kvůli vazbám na Epsteina odvolal z postu velvyslance v USA. V reakci na nová odhalení sám politik v neděli rezignoval na členství v premiérově Labouristické straně.

Britský premiér v úterý uvedl, že je novými odhaleními zděšen a nařídil státní správě, aby naléhavě prověřila všechny Mandelsonovy kontakty s Epsteinem z doby, kdy byl ve vládě.

Ministerstvo spravedlnosti USA v pátek zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Epsteina.

Sada obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií. Je mezi nimi i velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.

Jeffrey Epstein byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců.

Epstein vyžadoval školní průkazy, aby měl jistotu, že dívky jsou nezletilé, říká oběť

Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení. Tam ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.

Kauza způsobila potíže americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho administrativě. Finančník byl Trumpovým přítelem. Prezident nicméně tvrdí, že přátelství ukončil před mnoha lety a že o trestné činnosti dotyčného nevěděl.

Epsteinovým přítelem byl kdysi i britský princ Andrew, který se kvůli vazbám na zesnulého finančníka ocitl v nemilosti královské rodiny.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Britský exministr Mandelson opustí Sněmovnu lordů. Měl vazby na Epsteina

Bývalý britský ministr obchodu a velvyslanec v USA Peter Mandelson (18. června...

Bývalý britský ministr a velvyslanec ve Spojených státech Peter Mandelson opustí Sněmovnu lordů. Policie ho začala v úterý vyšetřovat kvůli možnému zneužití pravomoci. Podle nejnovějších záznamů...

4. února 2026  6:47

Americký letoun sestřelil íránský dron mířící k letadlové lodi

První přistání F-35C na letadlové lodi s pomocí háku

Stíhací letoun amerického námořnictva sestřelil íránský dron, který se přiblížil k letadlové lodi USS Abraham Lincoln v Arabském moři, oznámilo v úterý americké centrální velení. Incident může...

3. února 2026  19:17,  aktualizováno  4. 2. 6:37

Pavel po schůzce s Babišem navštíví jednání Bezpečnostní rady státu

Prezident Petr Pavel při návštěvě Prostějova.

Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, stane se tak hned poté, co přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše. Oznámil to odbor komunikace prezidentské...

4. února 2026  6:30

Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet

Velkoryse pojatá vstupní hala nového brněnského nádraží. Přes průhledné sklo...

Mračna, která už se stahovala nad přesunem brněnského hlavního nádraží k řece Svratce, se rozplynula. Po přepracování státního rozpočtu novou vládou Andreje Babiše (ANO) totiž železničáři oznámili,...

4. února 2026  6:22

Prezident Pavel se sejde na Hradě s Babišem. Řešit by měli i Macinkovy SMS

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel pozval premiéra Andreje Babiše (ANO) k jednání, sejít se mají v 8.30 ráno na Pražském hradě. Jednat by měli kromě jiných záležitostí také o zprávách, které ministr zahraničí Petr...

4. února 2026  6:20

Tajemnému tvorovi zkoumali hlavu. Až po letech se ukázalo, že je to kulička výkalů

Záhadný tvor má konečně hlavu na svém místě.

Tajemný tvor vypadá jak z napínavého sci-fi filmu. Drobné tělo, dlouhé ostré trny trčící do stran a neurčitý útvar na jednom konci, který měl představovat hlavu. Právě tato podivnost stála za jeho...

4. února 2026

Poslanci budou hlasovat o nedůvěře vládě. Opozice kritizuje Macinku i Babiše

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše čeká poslance pouze dvacet dnů poté, kdy kabinet ANO, SPD a Motoristů dostal důvěru většiny Sněmovny. Opozice hlasování vyvolala poté, co prezident Petr...

4. února 2026  5:55

OBRAZEM: Krásy ledopádu a přírody v Labském dole přitahují lezce z celé země

Ledopád v Labském dole v Krkonoších.

Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách....

4. února 2026  5:30

České kosmické aktivity se stěhují, lukrativní obor si stáhli Havlíček a obrana

Premium
99. evropská nosná raketa Ariane 5 na startovací rampě s družicemi Galileo...

Nový kabinet chystá radikální změnu v oblasti řízení kosmického výzkumu a průmyslu. Hlava veškerých tuzemských aktivit v tomto odvětví, odbor kosmických technologií a systémů na ministerstvu dopravy,...

4. února 2026

Dětští vrazi mají jít do vězení od 13 let. Vláda chce snížit věk trestní odpovědnosti

Premium
Místo hraček zbraně. Děti nosí do škol častěji nebezpečné předměty, kterými pak...

Teprve třináctiletý chlapec si v Rudolfově u Českých Budějovic při hodině odskočí na záchod. Odtud si přináší funkční pistoli. „Všichni lehnout,“ zařve a namíří zbraň na učitelku. Dvakrát stiskne...

4. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Byznys koňaku je v ohrožení. Pěstitelé klučí vinice a snižují produkci

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Výroba francouzského koňaku prochází další krizí. Kvůli klesající poptávce po nápoji a obchodním bariérám producenti začínají likvidovat vinice i zásoby. Situace nejbolestněji zasáhla značku...

4. února 2026

Šéfka von der Leyenová tlumí třaskavý konflikt v týmu unijních eurokomisařů

Premium
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová musí řešit nezvykle napjatou výměnu názorů ve svém týmu. Proto na středu svolala neformální schůzku, která by měla rostoucí napětí zmírnit.

4. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.