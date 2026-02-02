Andrew na čtyřech nad ženou, exministr ve slipech. Co odhalují nové Epsteinovy spisy

Bývalý princ Andrew na zemi nad oblečenou ženou, jíž pokládá ruku na břicho. Bývalý britský ministr a donedávna velvyslanec ve Spojených státech Peter Mandelson ve slipech vedle ženy v županu. Podezřelé e-maily Elona Muska, pikantní tvrzení o Billu Gatesovi...
Epstein spáchal sebevraždu ve vězení už v roce 2019, jeho kauza však žije kvůli okruhu mocných přátel dál. A v dokumentech se postupně objevují další a další jména.
Epstein údajně pro miliardáře sháněl léky, aby se vypořádal s následky sexu s ruskými dívkami, či zprostředkovával zakázané schůzky s vdanými ženami.