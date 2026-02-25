Sedmdesátiletý Gates, spoluzakladatel společnosti Microsoft, je mezi prominentními jmény, která se objevila ve spisech o Epsteinovi zveřejněných ministerstvem spravedlnosti.
V jednom z neodeslaných e-mailů Epstein napsal, že Gates měl mimomanželské vztahy. Epstein tvrdil, že „pomáhal Billovi získat léky, aby se vypořádal s následky sexu s ruskými dívkami, a umožňoval jeho zakázané poměry s vdanými ženami“.
Deník The Wall Street Journal (WSJ) už dříve informoval, že Epstein zřejmě proti Gatesovi jeho poměr s ruskou hráčkou bridže použil jako prostředek vydírání.
|
Kde je Epsteinovo „kompro“? Citlivé materiály ukryl ve skladech napříč USA
Epstein v dalším e-mailu, který poslal sám sobě, napsal, že Gates ho požádal, aby vymazal e-maily zmiňující sexuálně přenosnou chorobu. Gates podle e-mailu rovněž Epsteina požádal o antibiotika, které by mohl tajně podat své tehdejší ženě Melindě Gatesové.
Gates přiznal, že měl styky se dvěma ženami z Ruska, o kterých se Epstein dozvěděl, ale že neměl co do činění s Epsteinovými oběťmi. „Nedělal jsem nic nezákonného. Neviděl jsem nic nezákonného,“ řekl Gates podle WSJ, který se odvolává na záznam úterního setkání.
Snímky, které se objevily ve spisech a které Gatese zachycují po boku žen, jejichž tváře byly začerněny, podle něj zachycují Epsteinovy asistentky a finančník o ně požádal po schůzkách obou mužů. „Abych se vyjádřil jasně, nikdy jsem nestrávil žádný čas s jeho oběťmi, s ženami kolem něj,“ řekl Gates.
„Byl jsem si vědom nějaké záležitosti“
Miliardář uvedl, že se s Epsteinem začal scházet v roce 2011, tedy několik let poté, co se finančník v roce 2008 přiznal k sexuálnímu zneužívání. Gates řekl, že si byl vědom nějaké „18měsíční záležitosti“, která omezovala Epsteinovo cestování, ale že jeho minulost neprověřoval.
Epstein byl v rámci kontroverzní dohody s obžalobou v roce 2008 odsouzen na 18 měsíců vězení za zneužívání nezletilých dívek, avšak věznici mohl opouštět až na 12 hodin denně, aby mohl pracovat. Jeho trest byl nakonec snížen na 13 měsíců.
|
Bill Gates a Epsteinovy aféry. Důvěra se vrací po krůčcích, říká jeho exmanželka
Gates se s Epsteinem scházel i poté, co jeho manželka Melinda začala mít o predátorském finančníkovi v roce 2013 pochybnosti. S Epsteinem se vídal ještě v roce 2014, cestoval jeho soukromým letadlem a strávil s ním čas v Německu, Francii, New Yorku a Washingtonu. Gates řekl, že nikdy nenavštívil Epsteinův ostrov.
V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.