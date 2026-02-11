Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epstein dva dny před sebevraždou podepsal dokument, kterým převedl velkou část svého kdysi obrovského majetku (celkem 600 milionů dolarů) na svou tehdejší přítelkyni Karynu Shuliakovou. Podle dokumentu uvažoval, že si ji vezme a chtěl jí dát 33karátový diamantový prsten.
Kopie 32stránkového dokumentu označeného jako Trust 1953 (rok Epsteinova narození) je součástí přibližně tří milionů stran vyšetřovacích spisů, které americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na konci ledna. Není jasné, kolik Shuliaková a dalších čtyřicet dědiců skutečně dostanou. Hodnota Epsteinova majetku se kvůli daním, platbám právníkům a odškodnění obětí výrazně zmenšila.
Šestatřicetiletá Shuliaková měla získat celkem 100 milionů dolarů. Měla jí také připadnout velká část Epsteinových nemovitostí včetně ranče v Novém Mexiku, bytu v Paříži, vily na Floridě a domu v New Yorku. Správci pozůstalosti už ovšem většinu jeho rezidencí prodali.
Shuliaková se narodila v Bělorusku a v dokumentech ministerstva spravedlnosti se objevuje opakovaně. Epsteina znala minimálně od roku 2012, finančník se zálibou v mladších dívkách jí platil studium zubní medicíny. Předpokládá se, že žije v New Yorku. Shuliaková byla také poslední osobou, které volal z vězení před svou smrtí v roce 2019.
|
Zvrácená princezna, znásilnění a kokain. Norská monarchie se otřásá v základech
Podle deníku The Times se seznámili kolem roku 2011 prostřednictvím Rusky, která Epsteinovi dohazovala dívky z východní Evropy. „Tady je fotka Katiny kamarádky a jejího nového účesu. Byly spolužačky ještě v Bělorusku Katya má zítra volno po třetí odpoledne, Karina bude nejspíš chtít víc než 300, aby dělala to, co se ti líbí,“ napsala v e-mailu, k němuž přiložila fotku Shuliakové.
Mladá Běloruska po setkání Epsteinovi napsala, že je „pozoruhodný člověk“ a děkovala mu za „úsilí, které vynaložil, aby jí pomohl“. E-mail však zakončila s tím, že jeho pomoc „kvůli svým názorům“ nemůže přijmout. Není jasné, jakou pomoc jí Epstein nabízel.
Následující rok jí Epstein zaplatil studium stomatologie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. V dalších e-mailech vůči ní projevoval až nezvyklou něhu, jindy jí káral za projevy žárlivosti. Jejím rodičům v Minsku poslal v roce 2013 celkem 30 000 dolarů, o rok později dalších 25 000 dolarů a několikrát je hostil v New Yorku.
Shuliaková později pracovala jako zubařka na Britských Panenských ostrovech, kde Epstein vlastnil svůj „ostrov pedofilů“. Zároveň pracovala jako asistentka v jeho finanční společnosti Southern Trust Company.
Další dědicové
A kdo ještě v závěti figuruje? Padesát milionů měl dostat jeho osobní právník Darren Indyke, jeho účetní Richard Kahn 25 milionů dolarů. Oba muži působí jako správci Epsteinovy pozůstalosti. Pět milionů měl dostat jeho dlouholetý přítel a profesor matematiky na Harvardu Martin Nowak.
Několik z přibližně čtyřiceti jmen uvedených v závěti je ve spisech ministerstva spravedlnosti začerněno. Další ovšem ne: Epsteinův bratr Mark (živí se jako investor do realit) a Epsteinova dlouholetá přítelkyně a spolukuplířka Ghislaine Maxwellová. Každý z nich měl získat deset milionů dolarů.
Mark Epstein údajně nevěděl o tom, že je ve dokumentu uveden jako příjemce bratrova dědictví. Maxwellová si v současnosti odpykává dvacetiletý trest vězení. V pondělí prostřednictvím videohovoru z texaské věznice vypovídala před sněmovním výborem vyšetřujícím Epsteinovy kauzy, na veškeré dotazy však odpověděla poukazem na své právo nevypovídat.
|
9. února 2026