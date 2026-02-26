Ať o Epsteinovi pod přísahou vypovídá Trump! peskovala Clintonová kongresmany

Autor: ,
  20:01
Bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled sdělila, že nemá žádné informace o trestné činnosti sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Nevzpomíná si, že by se s ním kdy setkala. Zákonodárce vyzvala, aby se na finančníka zeptali nynějšího republikánského prezidenta Donalda Trumpa.
Bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová hovoří na fóru v New Yorku....

Bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová hovoří na fóru v New Yorku. (24. září 2025) | foto: Andres KudackiAP

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...
Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...
Hillary a Bill Cintonovi na pohřbu Arethy Franklinové (Detroit, 31. srpna 2018)
Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s neznámou ženou
86 fotografií

„Neměla jsem ponětí o jejich kriminální činnosti. Nevzpomínám si, že bych se kdy setkala s panem Epsteinem. Nikdy jsem neletěla jeho letadlem ani nenavštívila jeho ostrov, domovy či kanceláře,“ uvedla Clintonová s odkazem na Epsteina a jeho společnici Ghislaine Maxwellovou.

Clintonová už dříve obvinila výbor, že se na ni a jejího manžela, bývalého demokratického prezidenta Billa Clintona, zaměřil ve snaze odvést pozornost od Trumpových vazeb na Epsteina. Exprezident Clinton bude před výborem vypovídat v pátek.

Norský expremiér se pokusil o sebevraždu, Epstein ho hostil ve svých domech

Pokud by se výbor skutečně chtěl dozvědět pravdu o finančníkových zločinech, přiměl by prezidenta vypovídat pod přísahou o desítkách tisíc zmínek o Trumpovi, které spisy o Epsteinovi obsahují, uvedla Clintonová.

„Vyvinuli jste jen malou snahu předvolat ty, kdo se ve spisech o Epsteinovi objevují nejčastěji,“ vytkla Clintonová výboru. Zákonodárci tento měsíc uspořádali slyšení s miliardářem Lesem Wexnerem, který podle stanice BBC údajně hrál klíčovou roli v budování Epsteinova bohatství.

Kde je Epsteinovo „kompro“? Citlivé materiály ukryl ve skladech napříč USA

Clintonová vytkla republikánským členům Kongresu, že se slyšení s Wexnerem nikdo z nich nezúčastnil.

Sněmovní výbor chce slyšení zveřejnit

Zákonodárci ve výboru pro dohled si ve čtvrtek přijeli Clintonovou vyslechnout do města Chappaqua ve státě New York, kde Clintonovi žijí. Obě slyšení s Clintonovými se konají za zavřenými dveřmi a jsou natáčena. Sněmovní výbor pro dohled videozáznam slyšení plánuje zveřejnit.

O předvolání Clintonových se zasadil republikánský předseda výboru pro dohled James Comer. Clintonovi nejprve vypovídat odmítli. Comer však manželskému páru hrozil obviněním z pohrdání Kongresem, pokud nebudou vypovídat před výborem, který Epsteinův případ a jeho síť kontaktů vyšetřuje. Clintonovi nakonec s poskytnutím výpovědí souhlasili.

Málo důkazů i Trumpa, hodně Clintona. Co ukazují odtajněné Epsteinovy spisy

Comer před slyšením podle stanice BBC novinářům řekl, že se zákonodárci mimo jiné chtějí Clintonové ptát na to, jak Epstein získal své jmění, jak se obklopil nejmocnějšími muži světa a zda byl agentem americké vlády či vlády cizí země.

Sněmovní výbor pro dohled je jedním z nejvlivnějších orgánů Kongresu. Jeho hlavní funkcí je dohlížet na federální vládu a vládní agentury. Jelikož mají ve Sněmovně reprezentantů většinu republikáni, tvoří většinu i v tomto výboru. Ve výboru zasedá 25 republikánů a 21 demokratů. Jeho nejvýše postavený demokrat je kongresman Robert Garcia.

Změna názoru, manželé Clintonovi budou nakonec v kauze Epstein vypovídat

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.

V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Vstoupit do diskuse

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

Letadlová loď Gerald Ford se přesouvá do bojové pozice, F-22 se rozmisťují v Izraeli

Americká letadlová loď USS Gerald Ford odplouvá z přístavu na Krétě na Blízký...

Největší americká letadlová loď USS Gerald Ford ve čtvrtek odplula z Kréty a zamířila k východnímu okraji Středozemního moře. V rámci tlaku na Írán se přemísťuje do bojové pozice. USA rovněž poslaly...

26. února 2026  19:15,  aktualizováno  20:10

Poslední šance předejít válce. Jednání Íránu a USA přinesla pokrok, tvrdí Omán

Ománský ministr zahraničních věcí Sajjid Badr bin Hamad Ál Búsajdí se setkal se...

Čtvrteční nepřímá jednání Íránu a USA o jaderném programu Teheránu v Ženevě přinesla pokrok a budou brzy pokračovat. Uvedl to Omán, který schůzku zprostředkoval. Rovněž sdělil, že se v příštím týdnu...

26. února 2026  16:22,  aktualizováno  20:07

Ať o Epsteinovi pod přísahou vypovídá Trump! peskovala Clintonová kongresmany

Bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová hovoří na fóru v New Yorku....

Bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled sdělila, že nemá žádné informace o trestné činnosti sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina....

26. února 2026  20:01

Tanky, miny, dronové bombardéry. Narkokartely si budují vlastní armády

Premium
ilustrační snímek

Více než sedmdesát mrtvých si zatím vyžádaly boje po smrti mexického drogového bosse zvaného El Mencho. Jeho kartel patří mezi nejbohatší a nejlépe vyzbrojené, své soukromé armády si však vybudovaly...

26. února 2026

Dva světy jednoho trhu. Pražské hotely zdražují, restaurace svírá tlak nákladů

Do hlavního města se začínají vracet zahraniční návštěvníci, z přední desítky...

Zatímco hotely v Praze vstoupily do nového roku s vyšší obsazeností i cenami než loni, část gastronomických podniků dál svádí boj s náklady a „opatrnějšími“ hosty. Asociace hotelů a restaurací ČR v...

26. února 2026

OBRAZEM: Jak bouřlivé to v Budapešti bylo, když dorazili Okamura a Vystrčil

V Budapešti se koná jednání předsedů parlamentů zemí V4. Na snímku jsou šéf...

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) společně navštívili Budapešť. Zúčastnili se tam jednání zástupců parlamentů zemí Visegrádské čtyřky. Zatímco Okamura se...

26. února 2026  19:55

Šéfové parlamentů se přeli kvůli Ukrajině. Okamura byl s Maďary, Vystrčil s Poláky

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a šéf Sněmovny Tomio Okamura (SPD) na...

Od našeho zpravodaje v Budapešti Jednání předsedů parlamentů Visegrádské čtyřky, které se v Budapešti účastní i šéf Sněmovny Tomio Okamura a předseda Senátu Miloš Vystrčil, se vyhrotilo kvůli podpoře Ukrajiny a vztahu k EU. Zatímco...

26. února 2026,  aktualizováno  19:22

Na Česko se opět valí saharský prach. Jak ovlivní počasí a v které dny ho bude nejvíc

Saharský prach dorazil do Česka, zhoršuje ovzduší a zamlžuje oblohu. (30....

Na konci týdne se do Česka dostane saharský prach, ve větších koncentracích bude ve vyšších hladinách atmosféry. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svých sociálních sítích. Na...

26. února 2026  19:08

Dny Telegramu v Rusku jsou sečteny. Úřady stanovily datum, kdy definitivně skončí

Pavel Durov

Ruské úřady rozhodly, že začátkem dubna zablokují komunikační platformu Telegram, uvádí ruský server RBC s odvoláním na nejmenované zdroje. Fungovat pak bude jen na frontě ve válce s Ukrajinou.

26. února 2026  18:59

Zacharovová označila představitele Evropské unie za kolektiv šílených lidí

Ne, tato otázka se Mariji Zacharovové moc nelíbila.

Evropská unie se stala „kolektivem šílenců“ neschopných střízlivě posoudit realitu. Takto komentovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová výzvu šéfky unijní diplomacie Kaji...

26. února 2026  18:23

Pacient rekordman je na dialýze 21 let, pochvaluje si možnost absolvovat ji doma

Pacient na domácí dialýze Stanislav Jurenka se svojí manželkou Lindou a...

V součtu už téměř 21 let potřebuje Stanislav Jurenka z Frýdku-Místku léčbu dialýzou, v Česku se tak řadí v délce mezi rekordmany. Dříve pro něj šlo o časově náročnou a omezující záležitost, teď však...

26. února 2026  18:01

Zrušená americká cla jsou výhrou pro Peking. Trump zamíří do Číny oslabený

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...

Už za pár týdnů se americký prezident vydá na oficiální návštěvu do Číny, kde se setká se svým protějškem Si Ťin-pchingem. Trump tam ale vyrazí v době, která pro něj není úplně ideální. Americký...

26. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.