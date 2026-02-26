Ať o Epsteinovi pod přísahou vypovídá Trump! peskovala Clintonová kongresmany

„Neměla jsem ponětí o jejich kriminální činnosti. Nevzpomínám si, že bych se kdy setkala s panem Epsteinem. Nikdy jsem neletěla jeho letadlem ani nenavštívila jeho ostrov, domovy či kanceláře,“ uvedla Clintonová s odkazem na Epsteina a jeho společnici Ghislaine Maxwellovou.
Clintonová už dříve obvinila výbor, že se na ni a jejího manžela, bývalého demokratického prezidenta Billa Clintona, zaměřil ve snaze odvést pozornost od Trumpových vazeb na Epsteina. Exprezident Clinton bude před výborem vypovídat v pátek.
|
Norský expremiér se pokusil o sebevraždu, Epstein ho hostil ve svých domech
Pokud by se výbor skutečně chtěl dozvědět pravdu o finančníkových zločinech, přiměl by prezidenta vypovídat pod přísahou o desítkách tisíc zmínek o Trumpovi, které spisy o Epsteinovi obsahují, uvedla Clintonová.
„Vyvinuli jste jen malou snahu předvolat ty, kdo se ve spisech o Epsteinovi objevují nejčastěji,“ vytkla Clintonová výboru. Zákonodárci tento měsíc uspořádali slyšení s miliardářem Lesem Wexnerem, který podle stanice BBC údajně hrál klíčovou roli v budování Epsteinova bohatství.
|
Kde je Epsteinovo „kompro“? Citlivé materiály ukryl ve skladech napříč USA
Clintonová vytkla republikánským členům Kongresu, že se slyšení s Wexnerem nikdo z nich nezúčastnil.
Sněmovní výbor chce slyšení zveřejnit
Zákonodárci ve výboru pro dohled si ve čtvrtek přijeli Clintonovou vyslechnout do města Chappaqua ve státě New York, kde Clintonovi žijí. Obě slyšení s Clintonovými se konají za zavřenými dveřmi a jsou natáčena. Sněmovní výbor pro dohled videozáznam slyšení plánuje zveřejnit.
O předvolání Clintonových se zasadil republikánský předseda výboru pro dohled James Comer. Clintonovi nejprve vypovídat odmítli. Comer však manželskému páru hrozil obviněním z pohrdání Kongresem, pokud nebudou vypovídat před výborem, který Epsteinův případ a jeho síť kontaktů vyšetřuje. Clintonovi nakonec s poskytnutím výpovědí souhlasili.
|
Málo důkazů i Trumpa, hodně Clintona. Co ukazují odtajněné Epsteinovy spisy
Comer před slyšením podle stanice BBC novinářům řekl, že se zákonodárci mimo jiné chtějí Clintonové ptát na to, jak Epstein získal své jmění, jak se obklopil nejmocnějšími muži světa a zda byl agentem americké vlády či vlády cizí země.
Sněmovní výbor pro dohled je jedním z nejvlivnějších orgánů Kongresu. Jeho hlavní funkcí je dohlížet na federální vládu a vládní agentury. Jelikož mají ve Sněmovně reprezentantů většinu republikáni, tvoří většinu i v tomto výboru. Ve výboru zasedá 25 republikánů a 21 demokratů. Jeho nejvýše postavený demokrat je kongresman Robert Garcia.
|
Změna názoru, manželé Clintonovi budou nakonec v kauze Epstein vypovídat
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.
V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.