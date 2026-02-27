„Vybavený jako kůň.“ Clinton udržoval s Epsteinovou partnerkou blízké vztahy

Včerejší vystoupení Hillary Clintonové se neslo v duchu značného odstupu. Exministryně zahraničí uvedla, že si na setkání s Epsteinem nevzpomíná a že nikdy neletěla jeho letadlem, a výbor obvinila ze snahy odvést pozornost od spisů týkajících se Donalda Trumpa. Páteční slyšení jejího manžela a exprezidenta Billa Clintona však slibuje konfrontaci s nově odtajněnými e-maily a fotografiemi.
Clinton udržoval s Epsteinem bližší kontakt, což dokládají jak fotografie, tak letecké záznamy. Exprezident dlouhodobě tvrdí, že letadlo využíval čistě v souvislosti s filantropickou prací své nadace. Letové deníky však prokazují, že exprezident letěl tímto soukromým tryskáčem minimálně 24krát.
Ať o Epsteinovi pod přísahou vypovídá Trump! peskovala Clintonová kongresmany
Během necelých dvou let (od února 2002 do listopadu 2003) s ním podle britské stanice BBC absolvoval cesty do Evropy, Afriky, Asie či Ruska, což ukazuje na mnohem intenzivnější kontakt, než prezidentův tým původně připouštěl.
Z odtajněných materiálů jasně vyplývá, že to byla právě Epsteinova partnerka Ghislaine Maxwellová, kdo oběma mužům propojil cesty. Dle korespondence udržovala úzký, až laškovný kontakt s prezidentovým hlavním poradcem Dougem Bandem.
Sama navíc figurovala jako hlavní mediátor při zakládání prestižní konference Clinton Global Initiative (CGI), kde Bandovi pomáhala dojednávat lukrativní schůzky s globálními elitami. O nestandardní intimitě vztahů svědčí i e-mail plný sexuálních narážek.
Mimo jiné Maxwellová odeslala na adresu přímo spojenou s Billem Clintonem pochvalná slova o „vybavení jako kůň“. Není však jasné, zda byla chvála určena pro samotného Clintona, nebo jeho asistenta, který účet bývalého prezidenta spravoval.
Gates přiznal nevěru s dvěma Ruskami, nikoli však sex s Epsteinovými oběťmi
Oficiální verze tvrdí, že se muži začali bavit až po Clintonově odchodu z Bílého domu. Dokumenty ale prokazují, že Jeffrey Epstein navštěvoval prezidentské sídlo již na počátku 90. let, kde byl s tehdejším prezidentem i vyfotografován.
Maxwellová nicméně ve své nedávné výpovědi tvrdila, že ačkoliv tam Epstein tehdy byl, skutečné a hlubší seznámení obou mužů proběhlo až později, a to čistě díky její osobní iniciativě.
Norský expremiér se pokusil o sebevraždu, Epstein ho hostil ve svých domech
Páteční slyšení nepředstavuje pro Billa Clintona přímé obvinění z kriminální činnosti, jelikož žádné dostupné dokumenty nedokazují, že by o Epsteinových zločinech věděl. Jistě se ale zapotí u vysvětlování nedatovaných fotografií, na kterých plave v bazénu s Maxwellovou nebo uvolněně odpočívá ve vířivce vedle cenzurované osoby.
„Kéž bych ho nikdy nepotkal,“ přiznal exprezident v roce 2024 ve svých pamětech. Epsteina prý vždy považoval za podivného, ale neměl tušení o zločinech, které páchal. „Ublížil mnoha lidem, ale já o tom nic nevěděl a v době, kdy byl poprvé zatčen v roce 2005, jsem s ním již neměl žádný kontakt,“ vysvětlil Clinton.