USA vrátily Iráku tabulku s Eposem o Gilgamešovi. Zmizela v 90. letech

Spojené státy vrátily Iráku vzácnou tabulku s úryvky Eposu o Gilgamešovi. Odhaduje se, že artefakt je starý zhruba 3 500 let. Z Iráku zmizel na začátku 90. let a v roce 2017 ho objevil znalec ve sbírkách washingtonského Muzea bible. To patří majitelům obchodního řetězce Hobby Lobby, uvedla agentura AFP.