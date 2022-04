Jednal byste s Hitlerem? ptal se Morawiecki. Jste antisemita, řekl Macron

„Není třeba jednat ani diskutovat se zločinci. Zločinci musejí být poraženi. Nikdo nejednal s Hitlerem! Vy byste jednal s Hitlerem? Jednal byste se Stalinem? S Pol Potem? Řešíme tu hrozný zločin, Rusko je odpovědné za genocidu,“ apeloval na Macrona tento týden Morawiecki, a to s odkazem na největší světové zločince.

Macron bude v neděli obhajovat mandát. Prvním kolem voleb zřejmě projde bez problémů, alespoň podle všech dosavadních průzkumů. Ve druhém kole pak může narazit na předsedkyni krajně pravicového Národního sdružení Marine Le Penovou.

Právě tu Macron zmínil, když kritizoval polské „zásahy do probíhající politické kampaně“. Poté, co se jej moderátoři francouzského kanálu TF1 zeptali na Morawieckého výroky, prezident odvětil: „Tyto výroky jsou nepodložené a skandální, ale nepřekvapují mě, protože krajní pravice premiéra podporuje. Morawiecki několikrát přijal paní Le Penovou a podporuje ji.“

A ke svým častým telefonátům s ruským prezidentem či své cestě do Moskvy řekl, že se jen snaží už několik let vyhnout válce a „vybudovat novou architekturu míru v Evropě“. Macron s Putinem hovořil od prosince nejméně šestnáctkrát. „Jsem vždy otevřený hovorům s Ruskem a neustále se snažím o zastavení palby, o humanitární příměří, stejně jako to dělá německý kancléř (Olaf) Scholz a další hlavy států a vlád v Evropě,“ hájil se.

„Myslím, že je to mou povinností, nedělám to s radostí ani naivitou,“ dodal. Stanici RTL však v pátek sdělil, že před 9. květnem, kdy Rusko slaví konec druhé světové války, neočekává žádný průlom v diplomatických jednáních.

Ani podle Morawieckého Macron vyjednáváním s Putinem ničeho nedosáhl a nepodařilo se mu zastavit žádnou z událostí, jako byl například masakr v Buči, kde Ukrajinci po odchodu ruských vojsk odhalila zatím několik set mrtvých civilistů, a v dalších oblastech je podle nich situace ještě horší.

Z pohledu samotného Ruska je však Macronova snaha o dialog v pořádku a v Kremlu ji oceňují, citovala Moskvu stanice LCI s dovětkem, že „jen málo zemí si něco takového může dovolit“.

Macronův první vzkaz je dva dny starý, v diplomatických kruzích ovšem stále rezonuje. V pátek si polské ministerstvo zahraničí předvolalo francouzského velvyslance ve Varšavě. A to poté, co se prezident Francie do Morawieckého znovu opřel.

V rozhovoru s deníkem Le Parisien řekl, že je Morawiecki „krajně pravicový antisemita, který zakazuje LGBT lidi“. „Podporuje Marine Le Penovou, kterou několikrát přijal. Nebuďme naivní, chce jí pomoci před volbami,“ zopakoval šéf Elysejského paláce.

„V návaznosti na prohlášení obsažená v rozhovoru s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v listu Le Parisien se (polský) ministr Zbigniew Rau rozhodl předvolat francouzského velvyslance,“ uvedl mluvčí polského ministerstva zahraničí na Twitteru.