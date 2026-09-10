Evropské země zapojené do průzkumu vesmíru v čele s Francií, Německem a Itálií na závěr summitu podepsaly deklaraci, podle níž se Evropská unie musí zavázat ke skutečné evropské kosmické politice. Agentura AFP poznamenala, že deklarace nezískala jednomyslnou podporu. Dokument nepodepsaly Česko, Rakousko, Estonsko, Finsko a Rumunsko. O důvodech se agentura nezmiňuje.
Macron v projevu stanovil několik milníků, kterých by podle něj Evropa měla ve svém kosmickém programu během nadcházejících deseti let dosáhnout.
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„Chci vidět do dvou let první evropskou nákladní loď Nyx zakotvit u Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), do pěti let přistání evropského lunárního modulu Argonaut na povrchu Měsíce,“ prohlásil francouzský prezident.
„A do deseti start prvního evropského pilotovaného modulu z Kourou s evropskými a dalšími astronauty na palubě,“ dodal. Kosmodrom Kourou ve Francouzské Guyaně používají Evropané ke startům svých raket Ariane. Za vyvíjenou nákladní lodí Nyx stojí evropská společnost The Exploration Company.
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Von der Leyenová zdůraznila význam budované satelitní soustavy IRIS2, která má Evropě zajistit nezávislost na amerických telekomunikačních řešeních, jako je například Starlink společnosti Elona Muska.
AFP uvedla, že k summitu, který Francie organizovala společně s Německem, se nepřipojily velké americké společnosti včetně SpaceX miliardáře Elona Muska.