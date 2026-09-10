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Dobývejme do deseti let vesmír sami, vyzval prezident Macron Evropu

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  20:54
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
21 fotografií
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek na závěr dvoudenního mezinárodního summitu o vesmíru v Paříži vyzval Evropu, aby do deseti let uskutečnila vlastní pilotovaný let do kosmu. Evropa nyní nemá vlastní kosmické lodě pro přepravu posádek a spoléhá na americké služby. K větším ambicím v této oblasti v konkurenci se Spojenými státy a Čínou vyzvala také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Evropské země zapojené do průzkumu vesmíru v čele s Francií, Německem a Itálií na závěr summitu podepsaly deklaraci, podle níž se Evropská unie musí zavázat ke skutečné evropské kosmické politice. Agentura AFP poznamenala, že deklarace nezískala jednomyslnou podporu. Dokument nepodepsaly Česko, Rakousko, Estonsko, Finsko a Rumunsko. O důvodech se agentura nezmiňuje.

Macron v projevu stanovil několik milníků, kterých by podle něj Evropa měla ve svém kosmickém programu během nadcházejících deseti let dosáhnout.

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„Chci vidět do dvou let první evropskou nákladní loď Nyx zakotvit u Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), do pěti let přistání evropského lunárního modulu Argonaut na povrchu Měsíce,“ prohlásil francouzský prezident.

„A do deseti start prvního evropského pilotovaného modulu z Kourou s evropskými a dalšími astronauty na palubě,“ dodal. Kosmodrom Kourou ve Francouzské Guyaně používají Evropané ke startům svých raket Ariane. Za vyvíjenou nákladní lodí Nyx stojí evropská společnost The Exploration Company.

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Von der Leyenová zdůraznila význam budované satelitní soustavy IRIS2, která má Evropě zajistit nezávislost na amerických telekomunikačních řešeních, jako je například Starlink společnosti Elona Muska.

AFP uvedla, že k summitu, který Francie organizovala společně s Německem, se nepřipojily velké americké společnosti včetně SpaceX miliardáře Elona Muska.

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