Řekl Macron, že USA mohou zradit? Musíme být jednotní, apeloval v Číně

  16:03
Jednota mezi Evropou a USA je klíčová pro podporu Ukrajiny, uvedl na návštěvě Číny francouzský prezident Emmanuel Macron. Vyzval také ke zvýšení ekonomického tlaku na Rusko. Magazín Der Spiegel o den dříve napsal, že Macron na schůzce s evropskými lídry varoval, že USA by mohly při jednání s Kremlem zradit Ukrajinu v otázce území.
Emmanuel Macron si v Číně zahrál stolní tenis. (5. prosince 2025)

Emmanuel Macron si v Číně zahrál stolní tenis. (5. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

„Je potřeba pokračovat ve válečném úsilí a zvýšit tlak zejména na ruskou ekonomiku,“ řekl Macron v poslední den své oficiální návštěvy Číny.

„Nesmíme podléhat žádnému zdání o rozdělení mezi Evropany a Američany. Potřebujeme Spojené státy, abychom měli mír. Spojené státy potřebují nás, aby byl tento mír pevný a trvalý,“ doplnil.

Der Spiegel ve čtvrtek zveřejnili úryvky z poznámek z pondělních rozhovorů Macrona a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s evropskými lídry včetně německého kancléře Friedricha Merze.

Francouzský i německý lídr podle magazínu vyjádřili skepsi vůči úmyslům americké vlády a jejích vyslanců při snaze o vyjednání míru mezi Ruskem a Ukrajinou. Macron údajně zmínil riziko, že „Spojené státy zradí Ukrajinu v otázce území, aniž by poskytly jasné záruky v oblasti bezpečnosti.“

Macron je v Číně. Chce jednat o obchodu, ale také o tlaku na Rusko

Merz podle Spiegelu Zelenskému řekl, že musí být v následujících dnech velmi opatrný, a vyjádřil nedůvěru vůči americkým vyjednavačům Stevu Witkoffovi a Jaredu Kushnerovi.

„Máme stejné představy o zárukách“

Francouzský prezident neodpověděl na otázky novinářů, zda svým prohlášením reagoval na tuto zprávu. Doplnil, že Evropané a Američané mají stejné představy o bezpečnostních zárukách pro napadenou zemi.

Spojené státy v listopadu po konzultacích s ruskými činiteli zveřejnily plán ukončení bojů, který počítal s významnými ústupky ze strany Kyjeva.

Následně o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, několikrát vyjednávali zástupci Ukrajiny, USA a evropských zemí. O změněném dokumentu pak v úterý jednali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem Kushner a Witkoff.

Donbas získáme vojensky či jinak, pohrozil Putin. Části mírového plánu odmítá

Macron uvedl, že při své návštěvě Číny se několikrát setkal s prezidentem Si Ťin-pchingem. Francouzský prezident už před cestou řekl, že se bude snažit Peking přimět, aby začal vyvíjet tlak na Rusko kvůli uzavření příměří na Ukrajině. Čína však po dobu Macronovy návštěvy nevykazovala žádné přesvědčivé známky vývoje v otázce podpory Moskvy.

Francouzský lídr tvrdí, že „viděl vůli prezidenta přispět ke stabilitě a míru“. Podle Macrona vzal Si Ťin-pching v úvahu argumenty pro pevný a trvalý mír, které mu sdělil jménem Evropanů. „Takže ano, pokročili jsme,“ doplnil francouzský prezident v poslední den své návštěvy.

Jednota mezi Evropou a USA je klíčová pro podporu Ukrajiny, uvedl na návštěvě Číny francouzský prezident Emmanuel Macron. Vyzval také ke zvýšení ekonomického tlaku na Rusko. Magazín Der Spiegel o den...

