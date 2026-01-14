Rozpoutá to bezprecedentní sled událostí, varuje Macron Trumpa ohledně Grónska

„Nepodceňujeme prohlášení týkající se Grónska,“ uvedl Macron během zasedání francouzské vlády podle mluvčího kabinetu Maud Bregeonové.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v rozhovoru s rozhlasovou stanicí RTL prohlásil, že Paříž otevře 6. února na největším ostrově světa svůj konzulát. Šéf francouzské diplomacie zároveň řekl, že Spojené státy musí přestat Grónsko vydírat, a vyjádřil podporu Dánsku.
Dánského a grónského ministra zahraničí čeká v USA jednání o budoucnosti Grónska
Ostrov, který je dánským autonomním územím, podle něho není na prodej. Otevření francouzského konzulátu je krok, který byl plánován od loňského roku, upřesnil Barrot.
„NATO by nám mělo pomoci Grónsko získat“
Americký prezident Trump usiluje o získání kontroly nad arktickým územím. „Spojené státy potřebují Grónsko z důvodu národní bezpečnosti. Je to klíčové pro Zlatou kopuli, kterou budujeme. NATO by mělo sehrát vůdčí roli v tom, aby nám pomohlo Grónsko získat. Pokud to neuděláme my, udělá to Rusko nebo Čína – a to se nestane!“ uvedl ve středu Trump v příspěvku na své Truth Social s odkazem na vícestupňový protiraketový štít Golden Dome (Zlatá kopule), který chce vybudovat.
Vzít Trumpovi vítr z plachet. NATO pracuje na posílení bezpečnosti v Arktidě
Součástí tohoto systému, který je inspirován izraelským štítem Iron Dome, mají být poprvé také zbraňové systémy ve vesmíru schopné zneškodnit útočící střely ve všech fázích letu.
„Z vojenského hlediska by bez obrovské síly Spojených států, kterou jsem z velké části vybudoval během prvního funkčního období a kterou teď posouvám ještě výš, NATO nebylo tak účinnou silou ani odstrašujícím prostředkem – ani zdaleka! Oni to vědí a já taky,“ dodal americký prezident s tím, že s Grónskem v rukou Spojených států bude NATO vzbuzovat větší respekt. „Cokoliv méně bude nepřijatelné,“ uzavřel prezident.
Trump v posledních dnech opakovaně hovoří o tom, že Spojené státy k zajištění své bezpečnosti nutně potřebují Grónsko vlastnit a že ostrov bohatý na nerostné suroviny „tak či onak“ převezmou.
K dosažení tohoto cíle přitom odmítl vyloučit použití vojenské síly, čímž šokoval spojence v Severoatlantické alianci. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska oponují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá.
Pokud si musíme vybrat mezi Dánskem a USA, volíme Dánsko, řekl grónský premiér
Arktický ostrov býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.
Kvůli nynější situaci se ve Washingtonu ve středu uskuteční schůzka dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena a grónské ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtové s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem a viceprezidentem J. D. Vancem.