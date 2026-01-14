Rozpoutá to bezprecedentní sled událostí, varuje Macron Trumpa ohledně Grónska

Autor: ,
Sledujeme online   14:49
Pokud bude narušena suverenita evropské země a spojence, rozpoutá to bezprecedentní sled událostí, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Narážel tím na americký zájem o získání Grónska deklarovaný prezidentem Donaldem Trumpem. Šéf Bílého domu zároveň ve středu zopakoval, že Spojené státy potřebují ostrov pro zajištění národní bezpečnosti.
Francouzský prezident Emmanuel Macron na tiskové konferenci v rámci summitu...

Francouzský prezident Emmanuel Macron na tiskové konferenci v rámci summitu tzv. „Koalice ochotných“ v Elysejském paláci v Paříži (6. ledna 2026) | foto: Reuters

V Nuuku, hlavním městě Grónska, žije zhruba 19 tisíc obyvatel. (7. března 2025)
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen a dánská premiérka Mette Frederiksenová v...
Donald Trump mluví s novináři na palubě Air Force One, který prezidenta...
Dánský ministr zahraničí Lars Loekke Rasmussen (vlevo) a ministr obrany Troels...
29 fotografií

„Nepodceňujeme prohlášení týkající se Grónska,“ uvedl Macron během zasedání francouzské vlády podle mluvčího kabinetu Maud Bregeonové.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v rozhovoru s rozhlasovou stanicí RTL prohlásil, že Paříž otevře 6. února na největším ostrově světa svůj konzulát. Šéf francouzské diplomacie zároveň řekl, že Spojené státy musí přestat Grónsko vydírat, a vyjádřil podporu Dánsku.

Dánského a grónského ministra zahraničí čeká v USA jednání o budoucnosti Grónska

Ostrov, který je dánským autonomním územím, podle něho není na prodej. Otevření francouzského konzulátu je krok, který byl plánován od loňského roku, upřesnil Barrot.

„NATO by nám mělo pomoci Grónsko získat“

Americký prezident Trump usiluje o získání kontroly nad arktickým územím. „Spojené státy potřebují Grónsko z důvodu národní bezpečnosti. Je to klíčové pro Zlatou kopuli, kterou budujeme. NATO by mělo sehrát vůdčí roli v tom, aby nám pomohlo Grónsko získat. Pokud to neuděláme my, udělá to Rusko nebo Čína – a to se nestane!“ uvedl ve středu Trump v příspěvku na své Truth Social s odkazem na vícestupňový protiraketový štít Golden Dome (Zlatá kopule), který chce vybudovat.

Vzít Trumpovi vítr z plachet. NATO pracuje na posílení bezpečnosti v Arktidě

Součástí tohoto systému, který je inspirován izraelským štítem Iron Dome, mají být poprvé také zbraňové systémy ve vesmíru schopné zneškodnit útočící střely ve všech fázích letu.

„Z vojenského hlediska by bez obrovské síly Spojených států, kterou jsem z velké části vybudoval během prvního funkčního období a kterou teď posouvám ještě výš, NATO nebylo tak účinnou silou ani odstrašujícím prostředkem – ani zdaleka! Oni to vědí a já taky,“ dodal americký prezident s tím, že s Grónskem v rukou Spojených států bude NATO vzbuzovat větší respekt. „Cokoliv méně bude nepřijatelné,“ uzavřel prezident.

Trump v posledních dnech opakovaně hovoří o tom, že Spojené státy k zajištění své bezpečnosti nutně potřebují Grónsko vlastnit a že ostrov bohatý na nerostné suroviny „tak či onak“ převezmou.

K dosažení tohoto cíle přitom odmítl vyloučit použití vojenské síly, čímž šokoval spojence v Severoatlantické alianci. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska oponují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá.

Pokud si musíme vybrat mezi Dánskem a USA, volíme Dánsko, řekl grónský premiér

Arktický ostrov býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.

Kvůli nynější situaci se ve Washingtonu ve středu uskuteční schůzka dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena a grónské ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtové s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem a viceprezidentem J. D. Vancem.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Tragédie na Klatovsku. Dva muži se v garáži otrávili plynem, zemřeli oba

Letecká záchranná služba Armády ČR v Líních u Plzně má pro převozy pacientů s...

Kriminalisté z Klatovska vyšetřují od úterý tragickou událost. V garáži u rodinného domu v obci Velešice zasahovali záchranáři u dvojice mužů, kteří se zřejmě otrávili oxidem uhelnatým. Staršího muže...

13. ledna 2026  15:54,  aktualizováno  14. 1. 15:02

V čele ukrajinské obrany stanul Fedorov, slíbil audit náborových středisek

Nově jmenovaný ministr obrany Mychajlo Fedorov promlouvá k zákonodárcům během...

Ukrajinští poslanci ve středu většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Fedorov po hlasování složil potřebnou...

14. ledna 2026  13:10,  aktualizováno  14:58

Pokácený sloup, stržená trolej. Popelářský vůz zastavil tramvaje na Žižkově

Nákladní vozidlo strhlo v Seifertově ulici v Praze tramvajovou trolej. (14....

Dopravu v žižkovské Seifertově ulici před polednem omezila nehoda popelářského vozu, který strhl tramvajovou trolej. Linky jezdily odklonem. V úseku byla zavedena náhradní autobusová doprava. Okolo...

14. ledna 2026  12:41,  aktualizováno  14:54

Rozpoutá to bezprecedentní sled událostí, varuje Macron Trumpa ohledně Grónska

Sledujeme online
Francouzský prezident Emmanuel Macron na tiskové konferenci v rámci summitu...

Pokud bude narušena suverenita evropské země a spojence, rozpoutá to bezprecedentní sled událostí, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Narážel tím na americký zájem o získání Grónska...

14. ledna 2026  14:49

Britové cvičí výsadky na tankerech s ruskou ropou. Odkoukali to od Trumpa

Premium
Tanker Bella 1 na archivním snímku v Singapurském průlivu (18. března 2025)

Příklady táhnou a Trumpova Amerika nedávno ukázala, že západní státy jsou vůči stínovým flotilám přespříliš opatrné. Po zabavení ropného tankeru plujícího pod ruskou vlajkou se podle všeho k něčemu...

14. ledna 2026  14:30

Babiš je rukojmí extremistů, říká Rakušan. Kritizuje i „trafiku“ pro Turka

Předseda STAN Vít Rakušan před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše (14....

Druhým den pokračuje jednání před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše. Koaliční kabinet ANO, SPD a Motoristů sobě, který se opírá o většinu 108 poslanců ze 200, by ji měl hladce získat. „Tahle...

14. ledna 2026  5:43,  aktualizováno  14:15

Tajná zbraň srazila ochranku na kolena. Svědek popisuje, jak došlo k zajetí Madura

Ve venezuelském hlavním městě byly slyšet výbuchy a hlasité zvuky. (3. ledna...

Při rychlé americké operaci, která vedla k zajetí venezuelského diktátora Nicoláse Madura, nasadily speciální jednotky záhadnou technologii. Podle svědectví, jež sdílela i mluvčí Bílého domu Karoline...

14. ledna 2026  14:08

Růst online prodejů překonal všechna očekávání. Další vývoj přinese AI

ilustrační snímek

Rok 2025 byl pro české e-shopy velmi úspěšný. Online prodeje meziročně vzrostly o šest procent a celkové obraty dosáhly 206 miliard korun, tím český e-commerce trh podruhé v historii překonal hranici...

14. ledna 2026  14:07

RECENZE: Počet normálních lidí klesl na nulu, spočítal Poslední Viking

65 % Premium
Plakát k dánskému snímku Poslední Viking (2025). V hlavních rolích (zleva) Mads...

Velmi netypický Mads Mikkelsen v titulní úloze, černý humor, rudá krev a sestava podivínských bytostí, které zkoušejí vzkřísit kapelu Beatles, i když jim z toho vychází spíše ABBA. To je Poslední...

14. ledna 2026

Rajchl pozval na seminář o covidu Slováka Kotlára, který srovnal očkované s kukuřicí

Předsedou strany PRO se opět stal její zakladatel Jindřich Rajchl. (6. prosince...

Poslanec SPD Jindřich Rajchl naplánoval seminář ve Sněmovně na téma dopady očkování proti covidu a vládních opatření. Akce se zúčastní genetička Soňa Peková či slovenský zmocněnec Peter Kotlár....

14. ledna 2026  13:58

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Hlazení koček v zimě může být nepříjemné. Jsou víc nabité statickou elektřinou

Statická elektřina překvapila kočku

Pokud jste se někdy snažili pohladit svou kočku a místo uklidňujícího vrnění přišlo drobné elektrické „kopnutí“, nejste sami. V topné sezóně je vzduch v interiérech výrazně sušší, což nahrává vzniku...

14. ledna 2026  13:53

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

14. ledna 2026  13:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.